Siniaková nestačila na domácí Gasparjanovou a čtvrtfinále v Petrohradu si nezahraje

Kateřina Siniaková předevčírem smetla Kirsten Flipkensovou, předvedla jeden ze svých nejlepších výkonů za poslední dobu a dočkala se svého prvního vítězství v hlavních soutěžích od loňského French Open.

Do svého prvního čtvrtfinále od loňského září však neprošla. Čtyřiadvacetiletá Češka dnes v petrohradské hale za hodinu a půl nestačila dvakrát 4-6 na domácí divokou kartu Margaritu Gasparjanovou, se kterou prohrála podruhé v řadě.

Siniaková v obou setech dokázala zlikvidovat manko brejku, ve druhé sadě dokonce dvakrát, ale soupeřka měla v koncovce obou dějství vždy navrch. Siniaková přitom ve druhém setu za stavu 3-3 vedla na servisu už 40-0 a získaným gamem mohla soupeřku dostat pod tlak. Jenže o podání přišla, poté si kvůli problémům se zády vzala pauzu na ošetření a s vývojem zápasu už nedokázala nic udělat.

First WTA 500 quarterfinal since 2015 Moscow



Gasparyan gets past Siniakova and will face top seed Alexandrova for a place in the #FormulaTX last four! pic.twitter.com/R4bDRW5GVQ