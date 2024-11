Siniaková odehrála už 129 zápasů, přesto dorazila reprezentovat. Mrzelo by mě, kdybych tu nebyla

Kateřina Siniaková má za sebou další náročnou sezonu, do finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové ale dorazila fit a s touhou uspět. I přes řadu absencí vnímá světová deblová jednička český tým jako silný a věří mu i do dnešního čtvrtfinále proti Polsku (od 17:00). V rozhovoru s novináři hodnotila pozitivně i čerstvou účast ve čtyřhře na Turnaji mistryň, kde prohrála po boku Američanky Taylor Townsendové až ve finále.

"Myslím, že s tímto formátem soutěže je to úplně otevřené. Máme skvělý tým a každá hráčka, která tu je, je skvělá a může porazit kohokoliv. Navíc díky čtyřhře, kde se hraje pravidlem 'no ad' (bez výhod při shodě), se týmy vyrovnávají. Je to úplně otevřené," řekla Siniaková.

Osmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové je tradiční účastnicí týmové soutěže. Nechyběla ani v minulých letech, v roce 2018 byla klíčovou hráčkou, která dotáhla Česko k dosud poslednímu triumfu. Ve finále v Praze proti USA tehdy získala při vítězství 3:0 dva body.

"Myslím, že jsem měla obrovské štěstí, že jsem to mohla zažít. Byla tam ta atmosféra, kterou už tyto holky mají s tímto formátem těžší zažít. Jsem nadšená, že se mi poštěstilo být tam tou jedničkou, vyhrát a hrát pod celou O2 arenou. Nepředstavuju si, že bych byla teď lídr. Ale pokud mě holky vnímají, že jsem týmová hráčka, jsem za to ráda," doplnila.

Přestože letos odehrála už 129 zápasů (60 ve dvouhře, 62 ve čtyřhře a 7 v mixu), Pohár Billie Jean Kingové u ní má vždy zvláštní místo a přijít o něj rozhodně nechtěla.

"Ne, že bych si to říkala, ale když jsem zdravá, tak je mi hrozně líto to vynechat. Ráda reprezentuju a s týmem jsem toho už dost zažila. Tenis je individuální sport, takže mám tuhle akci moc ráda, a mrzelo by mě, kdybych na ní nebyla. Samozřejmě už nejsem nejmladší, takže se může stát cokoliv, ale zatím držím," podotkla.

Prohra ve finále? Nemůžu mít všechno

Na finálový turnaj do Málagy dorazila po účasti na Turnaji mistryň v Rijádu. V něm se dostala s Američankou Townsendovou do finále čtyřhry, kde podlehly až kanadsko-novozélandskému páru Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová. Siniaková přesto ukončí rok jako deblová světová jednička.

"Za mě to bylo super. Myslím, že to měli zařízené dobře a starali se o nás skvěle. Líbilo se mi to," řekla Siniaková. "Ani výsledkově si nemůžu stěžovat. Vítězství by samozřejmě bylo lepší, ale nemůžu mít všechno. Zápasy, které jsme tam zahrály, byly super," uvedla.

V reprezentaci je nyní připravená na roli, kterou ji kapitán Petr Pála přidělí. Tuší, že se s ní určitě počítá do čtyřhry, kde nastoupí opět po boku nové parťačky. V letošní sezoně odehrála Siniaková čtyřhru na okruhu WTA s osmi různými spoluhráčkami.

"Řekla bych, že se na to zvyknout nedá. Když pokaždé hrajete s někým jiným, tak to na začátku chce si trochu zvyknout, protože každá spoluhráčka hraje jinak. Je těžké se na to dopředu připravit. Doufám, že se dokážu co nejrychleji přizpůsobit," uvedla.

Češky v boji o postup do semifinále narazí na Polky, v jejichž sestavě je světová dvojka a vítězka pěti grandslamových titulů Iga Šwiateková. "Já proti ní hrát nebudu, takže jsem v pohodě. Ale těším se. Ať už tam na kurtu bude kdokoliv, předvedeme maximum, co můžeme," doplnila Siniaková.