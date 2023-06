Siniaková se v Bad Homburgu dostala na vlnu. V pátek vyhrála tři sety a je ve finále

Nejlepší deblistka světa Kateřina Siniaková si minulý týden v Berlíně zahrála finále ve čtyřhře a po dlouhé době našla úderovou jistotu i zápasový rytmus. Předtím totiž i vinou zranění zápěstí tři měsíce nevyhrála a v singlu prohrála čtyři zápasy v řadě.

Nárůst formy nyní prodává i ve dvouhře na dalším turnaji na německé trávě v Bad Homburgu, kde vyřadila už čtyři soupeřky. Po Italce Elisabettě Cocciarettové a Jevgeniji Rodinové si v do dvou dnů rozděleném duelu vyšlápla i na světovou patnáctku Ljudmilu Samsonovovou a jen o pár hodin později pak zametla v souboji hráček šesté světové desítky s Američankou Emmou Navarrovou.

Zápas se Samsonovovou začal už ve čtvrtek, kdy si obě tenistky připsaly po jednom setu. Ten první získala Siniaková po obratu z 2:5 s mankem dvou brejků, druhou sadu naopak ovládla bez ztráty servisu soupeřka. Dál se kvůli šeru nehrálo.

Poslední čtvrtfinálový duel tak pokračoval až v pátek po obědě a vzešla z něj nečekaná vítězka. Siniaková získala první tři gamy, favoritce sebrala třikrát podání a nakonec zvítězila 7:5, 4:6, 6:2. I když zahrála méně winnerů (21:37), spáchala ještě výrazněji méně nevynucených chyb (26:51).

Sedmadvacetiletá Češka si připsala nejcennější skalp v sezoně, když poprvé porazila hráčku TOP 40 a poprvé po využití mečbolu přešla přes členku elitní padesátky.

"Bylo velmi těžké čekat na dohrávku a dnes do zápasu znovu vstoupit. Jsem ráda, že se mi dnes podařilo dělat méně chyb a jsem šťastná, že jsem postoupila. Dnes byl nový den, nová šance a na to jsem se soustředila. Jsem ráda, že se ještě dnes na kurt vrátím. Půjdu si teď odpočinout a doufám, že budu schopná předvést svůj nejlepší tenis," komentovala rodačka z Hradce Králové.

A přání se jí splnilo, neboť v semifinále proti Navarrové předvedla zřejmě nejlepší výkon v sezoně. O pět let mladší Američanku, která letos včetně turnajů ITF vyhrála 36 zápasů a vyšplhala se na 60. místo světového žebříčku, ničila agresivní hrou s minimem chyb.

Siniaková ani jednou nepřišla o podání, jediný brejkbol v poslední hře odvrátila se štěstím přes pásku a po 66 minutách zvítězila 6:2, 6:2. Soupeřku přestřílela na vítězné údery drtivě 26:4 a přitom udělala méně nevynucených chyb (12:17).

Quarterfinal ✅

Semifinal ✅

Final ✅@K_Siniakova picks up two wins and secures her place in the #BadHomburgOpen final! pic.twitter.com/5VvJ1tGVgV