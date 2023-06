Šwiateková poprvé nenastoupí k zápasu. Z Bad Homburgu odstoupila kvůli horečce

24letá Bronzettiová tak bez boje postoupila do svého třetího finále a prvního mimo antuku. O druhý titul si zahraje s Američankou Emmou Navarrovou, nebo vítězkou dnešní čtvrtfinálové dohrávky mezi Kateřinou Siniakovou a Ljudmilou Samsonovovou.

Další podrobnosti připravujeme.

I'm so sorry but I have to pull out of my match today. I had a restless night because of some fever and possible food poisoning. I'm not able to perform today and I need to take care of myself. I hope I'll be fine soon. Your support in Bad Homburg was amazing, thank you. pic.twitter.com/pAuN8Ug4u7