Siniaková si hned v úvodu sezony zahraje o titul. V čele deblového žebříčku zvýší náskok
Siniaková/Zhang – Danilinová/Kruničová 6:4, 2:6, 10:8
Siniaková po boku Zhang zvládla na podniku WTA 500 v Adelaide už třetí zápas. Podruhé však česko-čínská dvojice musela do závěrečného super tie-breaku. V semifinále nasazené dvojky udolaly turnajové čtyřky Danilinovou s Kruničovou a zahrají si o titul.
První sada byla kompletně v režii Siniakové se Zhang, které se dostaly do náskoku dvou brejků a za stavu 5:2 měly šanci ukončit set při vlastním servisu. To se jim nepodařilo a dovolily soupeřkám snížit na rozdíl jediné hry. Na druhý pokus ale už sadu dopodávaly.
Naopak v druhém dějství byly lepší Danilinová s Kruničovou. Ty nejdříve ve čtvrtém gamu nevyužily čtyři brejkboly v řadě, od stavu 2:2 však dominovaly a vynutily si rozhodující super tie-break.
Siniaková se svojí parťačkou, které v rozhodující sadě uspěly už ve čtvrtfinále, sice zaspaly začátek a prohrávaly 1:3. Manko však rychle smazaly a po zisku osmi z deseti následujících bodů si vypracovaly čtyři mečboly a až ten poslední využily.
Siniaková tak hned na prvním letošním turnaji postoupila do finále v deblu a zvýší svůj náskok v čele žebříčku před svou hlavní parťačkou Taylor Townsendovou. Ve finále budou společně se Zhang čelit Ljudmyle Kičenokové a Desirae Krawczykové.
Katka má ale pořád co zlepšovat a to hlavně na podání. Dneska opět nebyla schopná dopodávat první set stejně jako včera a o podání přišla i ve druhém setu ...
Díky postupu do finále si Katka polepšila i bodově. Náskok na druhou Townsend navýšila o 130 bodů na 425 bodů, na třetí Italky má náskok už 1715 bodů. Dalších 165 bodů může navíc získat výhrou ve finále ...