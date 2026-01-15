Siniaková si hned v úvodu sezony zahraje o titul. V čele deblového žebříčku zvýší náskok

DNES, 11:20
Aktuality 4
Kateřina Siniaková (29) už na prvním turnaji nové sezony potvrzuje, proč je světovou jedničkou v deblu a také, že dokáže hrát výborně s každou spoluhráčkou. Češka po boku Číňanky Shuai Zhang postoupila do finále pětistovky v Adelaide a v žebříčku tak zvýší náskok před Taylor Townsendovou. V semifinále dvojice porazila po bitvě 6:4, 2:6, 10:8 Annu Danilinovou a Aleksandru Kruničovou.
Profily hráčů (7)
Siniaková Kateřina
Zhang Shuai
Krunic Aleksandra
Danilina Anna
Kateřina Siniaková je v Adelaide ve finále čtyřhry (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Siniaková/Zhang – Danilinová/Kruničová 6:4, 2:6, 10:8

Siniaková po boku Zhang zvládla na podniku WTA 500 v Adelaide už třetí zápas. Podruhé však česko-čínská dvojice musela do závěrečného super tie-breaku. V semifinále nasazené dvojky udolaly turnajové čtyřky Danilinovou s Kruničovou a zahrají si o titul.

První sada byla kompletně v režii Siniakové se Zhang, které se dostaly do náskoku dvou brejků a za stavu 5:2 měly šanci ukončit set při vlastním servisu. To se jim nepodařilo a dovolily soupeřkám snížit na rozdíl jediné hry. Na druhý pokus ale už sadu dopodávaly.

Naopak v druhém dějství byly lepší Danilinová s Kruničovou. Ty nejdříve ve čtvrtém gamu nevyužily čtyři brejkboly v řadě, od stavu 2:2 však dominovaly a vynutily si rozhodující super tie-break.

Siniaková se svojí parťačkou, které v rozhodující sadě uspěly už ve čtvrtfinále, sice zaspaly začátek a prohrávaly 1:3. Manko však rychle smazaly a po zisku osmi z deseti následujících bodů si vypracovaly čtyři mečboly a až ten poslední využily.

Siniaková tak hned na prvním letošním turnaji postoupila do finále v deblu a zvýší svůj náskok v čele žebříčku před svou hlavní parťačkou Taylor Townsendovou. Ve finále budou společně se Zhang čelit Ljudmyle Kičenokové a Desirae Krawczykové.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 500 v Adelaide

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
PTP
15.01.2026 12:47
Bouře Lovcová porazila TT ve finále kvalifikace na AO - Pro Katku by to mohla být lepší partnerka do čtyřhry.
Reagovat
kupa
15.01.2026 14:06
Když spolu hrály naposled, tak jim to sedlo parádně
Reagovat
The_Punisher
15.01.2026 12:33
Gratulka Katce se Shuai! Ať jim finále vyjde
Reagovat
tommr
15.01.2026 12:32
Siniaková/Zhang vyhrály další dramatickou bitvu proti nebezpečným soupeřkám ... smile
Katka má ale pořád co zlepšovat a to hlavně na podání. Dneska opět nebyla schopná dopodávat první set stejně jako včera a o podání přišla i ve druhém setu ...
Díky postupu do finále si Katka polepšila i bodově. Náskok na druhou Townsend navýšila o 130 bodů na 425 bodů, na třetí Italky má náskok už 1715 bodů. Dalších 165 bodů může navíc získat výhrou ve finále ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist