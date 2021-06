Siniaková v Bad Homburgu svou třetí trofej nevybojovala. Ve finále podlehla skvěle hrající Kerberové

Kateřina Siniaková ještě nedávno procházela dlouhou krizí, ale s příchodem antuky se herně zvedla a zahrála si čtvrtfinále v Istanbulu, semifinále v Parmě (první semifinále na okruhu WTA od léta 2019) a třetí kolo grandslamového French Open.

Pětadvacetileté Češce se povedla i jediná generálka na Wimbledon. Na nové akci WTA 250 v Bad Homburgu vyřadila Varvaru Gračevovou, ve třech setech Jessicu Pegulaovou a včera Lauru Siegemundovou a Saru Sorribesovou a poprvé od ledna 2018 postoupila do finále turnajů WTA. Svou bilanci 2-3 v soubojích o titul si však nevylepšila. V dnešním finále podlehla 3-6 2-6 domácí Angelique Kerberové.

