Wimbledon rozlosován: Kvitová se utká se Stephensovou, Vondroušová s Kontaveitovou. Los zná i dalších osm Čechů

Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová pro první kolo rozhodně nemá jednoduchý los, narazí v něm totiž na Sloane Stephensovou. S Američankou, která v All England Clubu v roce 2013 postoupila do čtvrtfinále a obzvláště na grandslamech je nebezpečnou soupeřkou, ve vzájemné bilanci prohrává 1-2. Stephensová na letošním French Open vyřadila Karolíny Plíškovou a Muchovou a stopku jí vystavila až Krejčíková.

V osmifinále by se Kvitová mohla utkat s Karolínou Plíškovou. Česká jednička, jež se po odhlášení poslední vítězky Simony Halepové, posunula na pozici osmé nasazené, začne proti senzační semifinalistce nedávného French Open Tamaře Zidanšekové. V této sekci je i Tereza Martincová, která vyzve čtvrtfinalistku posledního ročníku Alison Riskeovou.

Úřadující vítězka French Open Barbora Krejčíková v prvním kole nastoupí proti talentované teenagerce Claře Tausonové a v osmifinále by mohla vyzvat světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Australanku v úvodním kole čeká Carla Suárezová, Španělka se vrací po vyléčení z rakoviny. Už ve třetím kole může Bartyovou prověřit Kateřina Siniaková, nejdříve ale musí překonat první překážku v podobě domácí semifinalistky z roku 2017 Johanny Kontaové.

Velmi těžký los schytaly Markéta Vondroušová a Marie Bouzková. Vondroušová se po neúspěšně obhajobě předloňského finále French Open propadla žebříčkem, není mezi nasazenými a v prvním kole se střetne s nasazenou Anett Kontaveitovou, ve třetím by mohla potkat Viktorii Azarenkovou. Bouzková změří síly s finalistkou z roku 2010 Věrou Zvonarevovou a ve druhém kole může narazit na Igu Šwiatekovou.

Karolína Muchová a Kristýna Plíšková jsou ve stejné sekci. Nasazená devatenáctka Muchová začne proti Shuai Zhang, Plíšková o svou první letošní výhru v hlavních soutěžích zabojuje proti Dance Koviničové. Obě by mohly na turnaji narazit na finalistku French Open Anastasii Pavljučenkovovou.

Ladies' Singles - Projected Quarter-finals



Barty (1) vs Andreescu (5)

Svitolina (3) vs S.Williams (6)



Kenin (4) vs Ka. Pliskova (8)

Sabalenka (2) vs Swiatek (7)#Wimbledon