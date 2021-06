Halepová kvůli zranění lýtka nebude ve Wimbledonu obhajovat titul

"S velkou lítostí oznamuju, že se nezúčastním letošního Wimbledonu. Ještě jsem stoprocentně nedoléčila zranění lýtka," řekla 29letá Rumunka, jež musela vynechat i nedávné French Open.

"Dala jsem tomu maximum, abych mohla ve Wimbledonu hrát. Moje tělo bohužel nespolupracovalo a krásné vzpomínky z předloňského ročníku si připomenu až v příštím roce. Vážně mě mrzí, že jsem se takto musela rozhodnout. Vynechat poslední dva grandslamy je pro mě náročné psychicky i fyzicky," dodala Halepová, která předloni ve Wimbledonu slavila svůj druhý grandslamový triumf.

We will miss you this year, @Simona_Halep - come back stronger in 2022 #Wimbledon