Siniaková v Istanbulu zdolala kvalifikantku a zahraje si o první letošní čtvrtfinále

Aktuálně 69. hráčka světa Kateřina Siniaková do Istanbulu dorazila s mizernou letošní bilancí 2-6 a s Cristinou Bucsaovou, která v žebříčku WTA figuruje přesně o 100 míst níže, měla velké potíže. O rok mladší Španělku zdolala až po skoro dvouapůlhodinovém boji a setech 7-6(5) 3-6 6-3.

Úvodní dějství si Siniaková sama zkomplikovala, když jej nedokázala dopodávat. To samé se ve druhé sadě málem nepodařilo její soupeřce, ale Siniaková ani jeden ze dvou brejkbolů nevyužila a musela do rozhodujícího setu. V něm měla od začátku navrch, i když dvakrát ztratila podání, a Bucsaovou ani jednou nepustila do vedení.

Siniaková si čtvrtfinále na hlavní tour naposledy zahrála loni v září na antuce ve Štrasburku a prohrála v něm s Arynou Sabalenkovou. Její další soupeřkou bude Kristina Mladenovicová, nebo nasazená Saisai Zheng.

Z českých tenistek se na turnaji představí ještě Barbora Krejčíková, nasazenou pětku nejspíše zítra čeká souboj s domácí vítězkou z roku 2016 Caglou Büyükakcayovou. Zítra by měla do turnaje vstoupit také nasazená jednička Elise Mertensová startující na divokou kartu.