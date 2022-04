Siniaková v Madridu otočila duel s Konjuhovou. Kvitová, Linda Fruhvirtová a Martincová vypadly

Petra Kvitová do Madridu, kde je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou v historii turnaje, dorazila s negativní letošní bilancí a ve španělské metropoli potvrdila už dlouhou krizi. Dvaatřicetiletá Češka i kvůli 40 nevynuceným chybám a jen 14 vítězným úderům nestačila hned na Jil Teichmannovou (3-6 5-7) a při svém 12. startu v Caja Mágica teprve podruhé (2010) neprošla přes úvodní kolo.

Loňská čtvrtfinalistka si navíc připsala už čtvrtou porážku v řadě a nezvládla ani svůj třetí antukový zápas v sezoně. Jedinou šanci na zvrat měla v závěrečném gamu, kdy si vypracovala dva brejkboly, obě šance však zahodila minelami a po necelé hodině a půl se s prestižní akcí WTA 1000 rozloučila.

