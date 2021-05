Siniaková v Parmě slaví skalp Sereny! Porazila ji jako teprve čtvrtá Češka

Třiadvacetinásobnou grandslamovou vítězku Williamsovou v minulosti porazily pouze shodně dvakrát Petra Kvitová a Karolína Plíšková a jednou Klára Koukalová. Siniaková nyní mírně upravila českou bilanci s někdejší světovou jedničkou na 6-51.

"Je to úžasné! Byl to fantastický zápas. Hrála jsem skvěle a jsem ráda, jak jsem zápas dokázala dokončit. Bylo ctí s ní být na kurtu," řekla Siniaková.

"Ať už to půjde dál jakkoliv, jestli si s ní ještě zahraju, tenhle zápas byl z mé strany výborný, všechno mi vyšlo a dařilo se mi. Serena je neuvěřitelná hráčka se skvělou kariérou. Tento moment byl a je moc vzácný," dodala česká tenistka pro Radiožurnál.

V prvním vyrovnaném setu si obě hráčky držely dlouho servis. Siniaková za stavu 4-5 odvrátila vítězným forhendem setbol a po dvojchybě Williamsové šla vzápětí do brejku na 6-5. Při svém podání ještě sadu nedokončila, ale tie-break získala poměrem 7-4.

Ve druhém setu pokračovala Siniaková v dobré hře. Dokázala čelit razantním úderům nejvýše nasazené hráčky, málo kazila a snažila se míče rozhazovat do stran. Dokázala zahrát vítězný úder a čím dál častěji nutit frustrovanou legendu k chybám. Od stavu 2-2 vyhrála Siniaková patnáct bodů v řadě a po jedné z a dalších minel Williamsové proměnila třetí mečbol.

Siniaková ve čtvrtfinále, které si letos zahrála v Istanbulu, narazí na vítězku utkání mezi Němkou Annou-Lenou Friedsamovou a Caroline Garciaovou z Francie.

"Každý další zápas bude těžký, protože teď budu pod tlakem. Jsem ale nadšená, že v turnaji pokračuju, a budu se snažit hrát co nejlépe," řekla pětadvacetiletá Češka.

