Siniaková v Petrohradu proti Rybakinové nepřekvapila a prohrála i třetí letošní zápas

Kateřina Siniaková poslední vítězství ve dvouhře slavila loni na konci září v Pekingu. Od té doby stále marně čeká na postup do druhého kola. Třiadvacetiletá Češka se letos představila v Shenzhenu a na Australian Open, kde neuhrála set.

Jiný scénář nemělo ani její vystoupení na halovém podniku v ruském Petrohradu, kde dnes nestačila 3-6 4-6 na nasazenou osmičku Jelenu Rybakinovou a zaznamenala už šestou porážku v řadě.

Siniaková v úvodním gamu nevyužila ani jeden ze dvou brejkbolů a ztratila čtyři úvodní hry zápasu. Poté sice snížila na 2-4, ovšem favorizovaná Kazaška si náskok pohlídala. Ve druhé sadě byla dlouho lepší hráčkou Češka, jenže neproměnila ani jeden ze tří brejkbolů, v devátém gamu přišla o podání a Rybakinová utkání pohodlně doservírovala.

Rybakinová navázala na velmi úspěšný vstup do sezony. Dvacetiletá moskevská rodačka si zahrála finále v Shenzhenu, v Hobartu získala svůj druhý titul a na Australian Open poprvé prošla do třetího kola grandslamu.

O vyrovnání svého maxima na turnaji si Rybakinová zahraje s Anastasijí Sevastovovou, nebo Caroline Garciaovou.

