Siniaková v Římě smetla chybující Kerberovou a podruhé v sezoně vyhrála zápas hlavní soutěže. Vondroušová postup vydřela

Kateřina Siniaková se v podstatě už druhou sezonu po sobě ve dvouhře nesmírně trápí. Zatímco loni alespoň párkrát vybojovala postup do závěrečných kol, letos ještě na žádném z turnajů nedokázala vyhrát dva zápasy hlavní soutěže v řadě, to se jí naposledy povedlo loni na přelomu září a října v Pekingu.

Do Říma dorazila se sérií čtyř porážek a po dnešním vítězství 6-3 6-1 nad bývalou světovou jedničkou a trojnásobnou grandslamovou šampionkou Angelique Kerberovou, kterou dokázala porazit až na čtvrtý pokus, se dočkala teprve druhého letošního vítězství v hlavních soutěžích na hlavním okruhu.

.@K_Siniakova gets the straight sets win over Kerber!



Sealing it 6-3, 6-1 at the @InteBNLdItalia! pic.twitter.com/rlwnAmo2hk