Siniaková: Vážím si všech triumfů, ale ten olympijský s Tomášem byl nejemotivnější

Kateřina Siniaková si cení všech letošních úspěchů, za nejemotivnější ale označila triumf ve smíšené čtyřhře s Tomášem Macháčem na olympijských hrách v Paříži. Během roku nastoupila s devíti různými spoluhráčkami, získala dva grandslamové tituly a počtvrté v kariéře ukončí rok jako světová jednička ve čtyřhře. Novinářům při dnešním setkání řekla, že se chce příští rok posunout i ve dvouhře.

"Vážím si všech titulů. Na to, jak se to vyvíjelo, jsem nečekala, že tam padnou dva grandslamy. Byl tam Turnaj mistryň, světová jednička, ale olympiáda je za mě něco speciálního, o čem každý sportovec sní," řekla Siniaková, jež uspěla pod pěti kruhy i před třemi lety s Barborou Krejčíkovou. "Nikdy bych netušila, že se mi podaří takhle druhá zlatá. Olympiáda a emoce s ní spojené byly neuvěřitelné," doplnila.

Rodačka z Hradce Králové začínala sezonu ve čtyřhře po boku Storm Hunterové. Po zranění australské spoluhráčky triumfovala na Roland Garros s Američankou Coco Gauffovou a o pár týdnů později vyhrála Wimbledon s Taylor Townsendovou. S ní se poté dostala i do finále Turnaje mistryň a dohodla se na spolupráci pro příští rok.

"Doufám, že se ani jedna z nás nezraní a vše půjde podle plánu," přála si Siniaková, která zůstává v kontaktu i s Hunterovou. "Hrozně moc ráda ji uvidím, těším se na ni. Je na dobré cestě a přeju jí, aby se vrátila v pořádku," doplnila.

Po sezoně strávila dovolenou v Dubaji, už je ale v plné přípravě na další rok. "Příprava je hodně narychlo. Mám teprve týden přípravy za sebou. Letos jsem začala velice pozdě. Ale cítím se dobře," líčila. "Tenis už umím, takže to není o objemech, ale o nastavení," doplnila.

Sezonu by měla zahájit týden před Australian Open, první grandslam sezony začne 12. ledna. Trenérský tým zůstal beze změn, cíle si ale Siniaková nestanovuje. "Nechci si dávat čísla, ale u singlu tam ta priorita je," řekla aktuálně 45. hráčka žebříčku dvouhry, jejímž maximem je 27. místo.

"Myslím, že se mohu dostat ještě výš, přála bych si to. Nechci si ale dávat číslo a ten stres. Přišla jsem na to, že čím víc si užívám cestu a snažím se změnit úhel pohledu, tak to přijde samo. Budu makat, doufat, že se to povede na větších turnajích, a přijde díky tomu i žebříček," doplnila.

Počtvrté v kariéře také ukončí rok jako deblová světová jednička. Pokud by se jí to povedlo ještě jednou, vyrovnala by v čele historického žebříčku Martinu Navrátilovou. "Když jsem poprvé zjistila, že jsem tak blízko, tak by to byla čest a 'wow'. Ale budu se soustředit turnaj po turnaji. A když se mi bude dařit, tak to tam určitě klapne," řekla Siniaková.