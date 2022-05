Siniaková ve druhém kole v Madridu prohrála sedm gamů a vzdala

Kateřina Siniaková v prvním kole utekla z kanára Aně Konjuhové a game v prvním setu neuhrála ani dnes proti Jeleně Rybakinové. O obrat ale nezabojovala, za stavu 0-6 a 0-1 - stejně jako na své poslední předchozí akci na konci března v Miami - vzdala.



Na 25leté rodačce z Hradce Králové nebyly vidět zdravotní problémy, ale herně se na kurtu trápila. Zatím zůstává přihlášena do čtyřhry, ve které startuje s Kanaďankou Leylah Fernandezovou.



Jedinou Češkou, která ve španělské metropoli postoupila do 3. kola, je kvalifikantka Marie Bouzková. V pondělí si o postup do čtvrtfinále zahraje s Jekatěrinou Alexandrovovou.



Garbine Muguruzaová posedmé z osmi startů na domácím antukovém podniku WTA 1000 v Madridu nevyhrála víc jak jeden zápas. Letos Španělka vypadla ve druhém kole po jednoznačné porážce 3-6 0-6 s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou.



Ze hry je také světová pětka Maria Sakkariová, která od postupu do finále turnaje WTA 1000 v Indian Wells prohrála čtvrtý z pěti zápasů. Dnes v Madridu 26letá Řekyně podlehla 6-3 3-6 1-6 Darje Kasatkinové.







O vyřazení bývalé světové jedničky Naomi Ósakaové se postarala domácí Sara Sorribesová. Španělská tenistka smetla Japonku, která hrála první turnaj od prohry ve finále turnaje v Miami, snadno 6-3 6-1.





• WTA 1000 MADRID •

Španělsko, antuka, 6,575.560 eur

nedělní výsledky (01. 05. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Rybakinová (16-Kaz.) - Siniaková 6-0 1-0 / skreč S. Kasatkinová (Rus.) - Sakkariová (4-Řec.) 3-6 6-3 6-1 Andreescuová (Kan.) - Collinsová (6-USA) 6-1 6-1 Kalininová (Ukr.) - Muguruzaová (7-Šp.) 6-3 6-0 Raducanuová (9-Brit.) - Kosťuková 6-2 6-1 Pegulaová (12-USA) - Kanepiová (Est.) 6-3 6-3 Teichmannová (Švýc.) - Fernandezová (17-Kan.) 6-4 6-4 Sorribesová (Šp.) - Ósakaová (Jap.) 6-3 6-1