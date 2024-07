Siniakové změny parťaček nevadí. Ve Wimbledonu se dostala do finále s Townsendovou

WIMBLEDON - Kateřina Siniaková startuje i na třetím letošním grandslamu ve čtyřhře s třetí různou partnerkou, přesto na nich vyhrála již 15 z 16 zápasů. Ve Wimbledonu se semifinalistce Australian Open a vítězce Roland Garros daří s Taylor Townsendovou, česko-americký pár po obratu proti nasazeným jedničkám a šampionkám z roku 2021 Su-Wei Hsieh a Elise Mertensovou postoupil do finále.

Kateřina Siniaková po semifinále na Australian Open (s Australankou Storm Hunterovou) a triumfu na Roland Garros (s Američankou Coco Gauffovou) postoupila do finále Wimbledonu po boku Taylor Townsendové. Znovu po měsíci tak může druhé tenistce z USA pomoct k premiérové trofeji na grandslamu deblistek.

V semifinále Siniaková s Townsendovou vyřadily nasazené jedničky a bývalé šampionky. Po setech 3:6, 6:4, 6:4 zdolaly Belgičanku Elise Mertensovou s Tchajwankou Su-Wei Hsieh, která loni zvítězila s Barborou Strýcovou a slavila už čtvrtý wimbledonský triumf ve čtyřhře žen.

Siniakové s Townsendovou se nedařilo v úvodu prolomit servis soupeřek. O podání naopak dvakrát přišly a první sadu ztratily za čtyřicet minut. Na začátku druhého setu ale získaly brzy dva brejky a náskok udržely.

V rozhodujícím dějství nejprve česko-americká dvojice odvrátila ve druhém gamu dva brejkboly a od stavu 1:2 získala čtyři hry po sobě. V desátém gamu při servisu Townsendové turnajové čtyřky využily první mečbol a mohly slavit.

Incredible scenes on No.1 Court!



Defending champion Su-Wei Hsieh loses her first ladies' doubles match since 2018, as Taylor Townsend and Katerina Siniakova reach their first Wimbledon final together #Wimbledon pic.twitter.com/qt9c8lefFI — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024

"Byla velká výhoda, že jsme chytly začátek druhého setu. Byl to od začátku do konce těžký zápas, ale ty důležité momenty se nám podařilo zahrát lépe," řekla Siniaková a vyzdvihla i komunikaci s parťačkou. "Když to nešlo jí, tak jsem ji podržela, a když to nešlo mě, tak ona povzbudila mě. Myslím, že jsme byly jako tým a to nám pomohlo k vítězství," řekla Siniaková.

Osmadvacetiletá Siniaková zabojuje v deblu o devátý grandslamový titul. Na trávě v All England Clubu uspěla v letech 2018 a 2022 po boku Barbory Krejčíkové, s níž slavila sedm z osmi trofejí.

"Je to super. Jsem moc ráda, že jsem opět ve finále," řekla českým novinářům Siniaková. "Začátek byl trochu pomalejší a hodně jsme kazily. Takže jsme bojovaly a říkaly si, že se do toho dostaneme. Což se skvěle povedlo," doplnila česká tenistka.

"Je náročné to stále potvrzovat, aby byl člověk nahoře. O to víc, když hrajete s někým jiným. Hodně to pro mě znamená. Kdyby mi někdo na začátku sezony řekl, že si každý grandslam zahraju s někým jiným, tak bych tomu nevěřila. Jsem moc ráda, že se mi daří a mohu hrát další finále," uvedla Siniaková, jež má letos fantastickou deblovou bilanci na majorech 15:1.

Kateřina Siniaková in doubles this season:



with Storm Hunter:

AO semifinal

Dubai champions

Indian Wells final



with Coco Gauff:

RG champions



with Taylor Townsend:

Wimbledon finals*



She is TOP 15 in race with 3 ‼️ different doubles partners!! pic.twitter.com/YP6nZl46cO — Martin (@PojdBase) July 12, 2024

V sobotním finále se Siniaková s Townsendovou střetnou s kanadsko-novozélandským párem a turnajovými dvojkami Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou, které porazily 6:4, 6:3 americkou dvojicí Desirae Krawczyková a Caroline Dolehideová 6:4, 6:3.

I když Siniaková před sezonou přerušila spolupráci s Krejčíkovou, mohou se v sobotu z triumfu radovat obě. Krejčíková totiž postoupila do finále dvouhry, ve které vyzve Italku Jasmine Paoliniovou.

"Doufám, že to bude hezký český den. Přeju jí (Krejčíkové), ať se jí zadaří, a doufám, že se zadaří i nám. Bylo by to skvělé, kdyby Česká republika měla takhle super den," uvedla Siniaková.

Zatímco Krejčíková bude navazovat ve Wimbledonu na loňský triumf jiné Češky Markéty Vondroušové, Siniaková může napodobit počin Strýcové. Vloni ale Vondroušová uspěla v sobotu, zatímco Strýcová o den později.