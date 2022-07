Sinner poprvé porazil Alcaraze a s Djokovičem si zahraje o první grandslamové semifinále

Jannik Sinner na trávě nikdy nevyhrál zápas v hlavní soutěži, z celkově osmi duelů si připsal jen dvě vítězství v kvalifikaci. Loni při premiéře ve Wimbledonu vypadl s Maďarem Mártonem Fucsovicsem.



Letos už se však na travnatém grandslamu dostal na vítěznou vlnu a prodral se přes čtyři soupeře. Poradil si se Stanem Wawrinkou, Mikaelem Ymerem, Johnem Isnerem a dnes zvládl i souboj nastupující generace proti Carlosi Alcarazovi.



20letý Ital v pohledném duelu vítězů posledních dvou Turnajů mistrů pro hráče do 21 let zvítězil nad o rok a půl mladším Španělem 6-1 6-4 6-7 6-3 a ve třetím vzájemném duelu si připsal první vítězství.



"To, co jsme dnes předvedli, je budoucnost tenisu. Oba jsme předváděli skvělý tenis. Já hrál chvílemi až neuvěřitelně, protože na trávě se mi nikdy moc nedařilo," pochvaloval si Sinner.







Postupem do čtvrtfinále vyrovnal své grandslamové maximum z Roland Garros 2020 a Australian Open 2022. O premiérové semifinále si zahraje s Novakem Djokovičem, s nímž jediný vzájemný duel loni na antuce v Monte Carlu prohrál.



35letý Srb Djokovič ve Wimbledonu neprohrál už 25 zápasů v řadě. Dnes šestinásobný šampion porazil 6-2 4-6 6-1 6-2 v životní formě hrajícího Nizozemce Tima Van Rijthovena a postoupil do svého celkově 53. grandslamového čtvrtfinále.



"Nikdy jsme spolu nehráli, ani jsem ho neviděl pořádně hrát. Musel jsem si nastudovat nějaké jeho zápasy. Teď se mu dařilo, porazil několik skvělých tenistů. Dnes mě několikrát dostal pod tlak, ale dokázala jsem se z toho dostat. Pod střechou se hraje vždy trochu jiný tenis a já prodal své zkušenosti," komentoval Djokovič.



Djokovič ve Wimbledonu startuje posedmnácté v kariéře, z posledních třinácti startů podvanácté nechybí ve čtvrtfinále. Svou neporazitelnost na trávě v All England Clubu prodloužil na 25 utkání. Naposledy prohrál v roce 2017, kdy vzdal čtvrtfinále s Tomášem Berdychem.



Djokovič ve Wimbledonu získal 6 ze svých 20 grandslamových trofejí. Poprvé triumfoval v sezoně 2011, od roku 2014 pak ovládl 5 ze 7 ročníků. Během té doby vyhrál 45 z 47 utkání, po využití mečbolu ho zdolal jen Američan Sam Querrey.







31letý Belgičan David Goffin udolal v nejdelším letošním zápasu turnaje po 4 hodinách a 36 minutách boje 7-6 5-7 5-7 6-4 7-5 Američana Francese Tiafoea a vyrovnal své wimbledonské i grandslamové maximum.



O největší semifinále kariéry si bývalý sedmý hráč světa Goffin zahraje s domácím Cameronem Norriem (h2h 0-1). 26letý Brit dnes v duelu dvou debutantů v osmifinále porazil 6-4 7-5 6-4 Američana Tommyho Paula a podruhé vylepšil své maximum na akcích velké čtyřky.









• WIMBLEDON 2022 •

Velká Británie / Londýn, tráva, 40.350.000 liber

nedělní výsledky (03. 07. 2022) • Dvouhra mužů - osmifinále • Djokovič (1-Srb.) - Van Rijthoven (Niz.) 6-2 4-6 6-1 6-2 Sinner (10-It.) - Alcaraz (5-Šp.) 6-1 6-4 6-7(8) 6-3 Norrie (9-Brit.) - Paul (30-USA) 6-4 7-5 6-4 Goffin (Belg.) - Tiafoe (23-USA) 7-6(3) 5-7 5-7 6-4 7-5 • Dvouhra juniorů - 1. kolo • Vergara del Puerto (Parag.) - Nicod (16-ČR) 6-3 6-4