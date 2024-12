Sinner popularitu neztratil ani přes dopingový škraloup, u fanoušků je opět nejoblíbenější

Italové ovládli hlasování fanoušků o nejoblíbenější tenisty sezony 2024. Po deblistech Simonem Bolellim a Andreovi Vavassorim byl Nejoblíbenějším singlistou zvolen Jannik Sinner (23), který obhájil loňské prvenství a už nyní je úspěšnější než Rafael Nadal či Novak Djokovič. První hráč světa letos vyhrál osm podniků včetně dvou grandslamů či Turnaje mistrů, pověst mu u fanoušků příliš nepokazil ani pozitivní test na doping.

"Chci poděkovat fanouškům po celém světě, že pro mě hlasovali. Moc to pro mě znamená, protože hlasy přicházejí od vás všech. Vy jste důvodem, proč tenis tak rád hraju. Vaše podpora byla během celé sezony úžasná," uvedl v prohlášení Sinner.

Třiadvacetiletý Sinner letos odehrál ve dvouhře 79 zápasů s bilancí 73:6 a jako teprve druhý tenista v historii po Rogeru Federerovi (2005) ve všech utkáních vyhrál alespoň jeden set.

Na 12 z 15 individuálních turnajů se Sinner dostal minimálně do semifinále, devětkrát to dotáhl až do finále a osmkrát slavil titul. Na Australian Open a US Open získal první dvě trofeje z grandslamů, jako první Ital vyhrál Turnaj mistrů, stal se první italskou světovou jedničkou a jako první Ital zakončil sezonu v čele žebříčku. Nakonec své zemi pomohl obhájit triumf v Davis Cupu.

Sinner se stal u fanoušků nejoblíbenějším, přestože mu část fandů úspěchy nepřeje a nemůže mu přijít na jméno. Ital totiž v březnu neprošel dopingovou zkouškou, výsledky testů během turnaje v Indian Wells v jeho krvi odhalily stopové množství anabolického steroidu (clostebolu).

Na světlo světa se ale kauza dostala až v srpnu a Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) mu neudělila žádný zákaz činnosti, jen mu byly odebrány body a peníze za vystoupení v Indian Wells. Nicméně Světová antidopingová agentura (WADA) využila odvolání a u Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) požaduje trest na jeden až dva roky.

Sinner v ATP Awards bodoval celkově počtvrté. Kromě dvou sošek pro Nejoblíbenějšího hráče byl zvolen Nováčkem roku 2019 a vyhrál kategorii Hráč roku 2023.

U fanoušků nepřekonatelný Federer

Anketa o Nejoblíbenějšího tenistu fanoušků sezony se datuje k roku 2000. Vítěze si fanoušci vybírají z 25 nejvýše postavených singlistů žebříčku ATP Race po skončení US Open v online hlasování.

Poprvé byl zvolen Brazilec Gustavo Kuerten, další dva ročníky ovládl Rus Marat Safin, než v letech 2003 až 2021 nenašel u fanoušků 19krát po sobě konkurenta Švýcar Federer. Až po jeho ukončení kariéry se jednou dočkal Španěl Rafael Nadal, následně už štafetu přebral Sinner. Například ani jednou nebyl zvolen vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič ze Srbska.

Také hlasování o Nejoblíbenější deblový pár mělo v roce 2024 italské vítěze. Už v pondělí získali ocenění finalisté Australian Open a Roland Garros Simone Bolelli s Andreou Vavassorim.