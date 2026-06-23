Sinner se čtyři týdny po krachu na Roland Garros vrátil vítězně na kurty
Akce slouží hráčům jako příprava na Wimbledon, který začne v pondělí. Mezi pozvanými je například i Jiří Lehečka. Sinner bude na travnatém grandslamu obhajovat titul.
Sinner se představil na kurtu poprvé od 28. května, kdy na French Open v duelu s Juanem Manuelem Cerúndolem z Argentiny suverénně mířil do třetího kola, ale nakonec mu nestačilo ani vedení 6:3, 6:2 a 5:1. V dalším pokračování mu zcela došly síly, prohrál 5:7, 1:6 a 1:6 a přišel o možnost zkompletovat sbírku grandslamových trofejí.
Vyšetření, která poté čtyřiadvacetiletý hráč podstoupil v Miláně, neodhalila žádné zdravotní potíže, které by za fyzickým kolapsem mohly stát. Na klinice San Raffaele strávil Sinner dva dny. Před cestou do Londýna už avizoval, že je fit.
"Poslední týdny jsme strávili tvrdým tréninkem a po tělesné stránce jsem na tom velmi dobře. To nejdůležitější je ale být v pohodě psychicky a já jsem moc rád, že můžu být tady v Londýně, a snad budu moci předvést své nejlepší výkony," řekl Sinner.
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