Djokovič ve Wimbledonu? Jeho šance je naprosto mimořádná, nepochybuje legenda
Někdejší první hráč světa, dnes uznávaný komentátor, uvedl v rozhovoru pro La Gazzetta dello Sport, že za hlavní favority londýnského grandslamu považuje právě Sinnera a Djokoviče. Srbský tenista má podle něj na trávě výrazně větší šanci na úspěch než během antukové sezony, kde mohou hrát větší roli fyzické limity.
"V Paříži prohrál s výborným Fonsecou, ale Wimbledon je grandslam, na kterém má největší šanci zvítězit a konečně získat rekordní 25. grandslamový titul, který se pro něj téměř stal posedlostí. Jeho šance je naprosto mimořádná. Na trávě se rozdíl mezi ním a Sinnerem zmenšuje. Je to i otázka statistik. Na antuce existuje deset až dvacet soupeřů, kteří ho mohou porazit. Na londýnské trávě se jejich počet snižuje zhruba na pět," uvedl Wilander.
Djokovič ovládl Wimbledon sedmkrát a v loňském roce dokráčel do semifinále. V něm však nestačil na Sinnera, přičemž ho limitovaly zdravotní problémy způsobené pádem ve čtvrtfinále. Právě travnatý povrch by mu ale mohl vyhovovat. Jeho čopované údery jsou na trávě velmi účinné a samotný povrch není fyzicky tak náročný jako antuka. I proto Wilander považuje Wimbledon za jednu z posledních velkých příležitostí, jak může Djokovič dosáhnout na vysněný 25. grandslamový triumf.
Švédský expert se vyjádřil také k Sinnerovi, který podle něj nebude mít s návratem po zdravotních problémech potíže. Ty se projevily při jeho překvapivé porážce ve druhém kole Roland Garros s Juanem Manuelem Cerúndolem. "Sinner zůstává favoritem, protože Alcaraz stále chybí. Na Roland Garros měl podle mě ještě větší šanci na titul, ale tráva bývá zrádná. V průběhu dvou měsíců před Roland Garros odehrál mnoho zápasů, neměl dostatek času na regeneraci ani intenzivní trénink a nakonec mu došla energie. Teď už si odpočinul a po návratu ho znovu uvidíme v plné síle," myslí si Wilander.
Zajímavé je, že Wilander mezi největšími favority nezmínil Alexandera Zvereva. Německý tenista sice získal svůj první grandslamový titul na letošním Roland Garros, ve Wimbledonu se však dosud nikdy nedostal dál než do čtvrtfinále. Podle Wilandera tak budou hlavními adepty na triumf především Sinner a Djokovič. Jak ale ukázal Roland Garros, o překvapení nemusí být nouze, zvlášť s ohledem na absenci Alcaraze, Djokovičův věk i zdravotní stav světové jedničky.
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