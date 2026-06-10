Sinner po kolapsu uklidnil fanoušky. Vyšetření neodhalila žádný zdravotní problém
První hráč světového žebříčku strávil na klinice San Raffaele v Miláně dva dny. Nyní už je doma v Monte Carlu a připravuje se na Wimbledon, kde bude obhajovat titul. Zpráva přinesla úlevu fanouškům i tenisové veřejnosti, protože průběh Sinnerova vystoupení na pařížském grandslamu vyvolal řadu otázek. Ital totiž v utkání druhého kola dlouho dominoval a směřoval k hladkému postupu, než přišel nečekaný zlom.
Čtyřiadvacetiletý Sinner byl při absenci zraněného obhájce trofeje Carlose Alcaraze považován za jasného favorita Roland Garros, ale selhal v duelu s Juanem Manuelem Cerúndolem. Nad argentinským tenistou vedl 6:3, 6:2 a 5:1, pak však zcela odpadl a prohrál 5:7, 1:6 a 1:6. Nedokázal tak zkompletovat sbírku grandslamových trofejí.
Světová jednička se nyní soustředí na travnatou část sezony. Největším cílem bude Wimbledon, kde bude obhajovat loňský titul. Pokud bude zdravotně v pořádku, zůstane i nadále jedním z hlavních favoritů londýnského grandslamu. Sinner se bude snažit co nejrychleji zapomenout na nečekané zklamání z Roland Garros a navázat na výkony, které ho v posledních měsících vynesly na první místo světového žebříčku.
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