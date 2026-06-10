Sinner po kolapsu uklidnil fanoušky. Vyšetření neodhalila žádný zdravotní problém

DNES, 16:00
Téma 4
Vyšetření, která podstoupil italský tenista Jannik Sinner po fyzickém kolapsu ve druhém kole Roland Garros, neodhalila žádné zdravotní potíže. Informoval o tom italský deník Corriere dello Sport.
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Sinner Jannik
Jannik Sinner opouští nemocnici v Miláně (@ Matteo Corner / EPA / Profimedia)

První hráč světového žebříčku strávil na klinice San Raffaele v Miláně dva dny. Nyní už je doma v Monte Carlu a připravuje se na Wimbledon, kde bude obhajovat titul. Zpráva přinesla úlevu fanouškům i tenisové veřejnosti, protože průběh Sinnerova vystoupení na pařížském grandslamu vyvolal řadu otázek. Ital totiž v utkání druhého kola dlouho dominoval a směřoval k hladkému postupu, než přišel nečekaný zlom.

Čtyřiadvacetiletý Sinner byl při absenci zraněného obhájce trofeje Carlose Alcaraze považován za jasného favorita Roland Garros, ale selhal v duelu s Juanem Manuelem Cerúndolem. Nad argentinským tenistou vedl 6:3, 6:2 a 5:1, pak však zcela odpadl a prohrál 5:7, 1:6 a 1:6. Nedokázal tak zkompletovat sbírku grandslamových trofejí.

Právě dramatický průběh zápasu vyvolal spekulace o možných zdravotních komplikacích. Sinner po utkání absolvoval sérii vyšetření, která však podle informací Corriere dello Sport žádný konkrétní problém neodhalila. Lékaři tak nenašli příčinu, která by vysvětlovala jeho výrazný fyzický propad během zápasu.

Světová jednička se nyní soustředí na travnatou část sezony. Největším cílem bude Wimbledon, kde bude obhajovat loňský titul. Pokud bude zdravotně v pořádku, zůstane i nadále jedním z hlavních favoritů londýnského grandslamu. Sinner se bude snažit co nejrychleji zapomenout na nečekané zklamání z Roland Garros a navázat na výkony, které ho v posledních měsících vynesly na první místo světového žebříčku.

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Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

4
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PTP
10.06.2026 16:09
Že doktoři nic nenašli neznamená, že není v prdeli po dvou setech v horku.
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pantera1
10.06.2026 16:07
No bylo by to zajímavý, kdyby jste s Calibosem byli na marodce oba dva. By se zbytek serval, jak hladová smečka o ty tituly.
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Tomas_Smid_fan
10.06.2026 16:06
Proč má Janek na té fotce vikingskou kšiltovku?
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pantera1
10.06.2026 16:09
Fotograf je šprýmař a má smysl pro detail .
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