Sinner se utká s Medveděvem, Alcaraze čeká neoblíbený Paul. Sunová se pokusí zaskočit i Vekičovou

V rámci devátého hracího dne letošního ročníku Wimbledonu jsou na programu první čtvrtfinálové duely. Světová jednička Jannik Sinner sehraje šlágr loňských semifinalistů s Daniilem Medveděvem, obhájce titulu Carlos Alcaraz bude čelit svému neoblíbenému protivníkovi Tommymu Paulovi. Kvalifikantka Lulu Sunová se pokusí zapsat další překvapivý skalp, tentokrát proti Donně Vekičové, a Jasmine Paoliniová nastoupí k souboji s Emmou Navarrovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 9. 7.

Čtvrtfinále mužů

Sinner (1-It.) - Medveděv (5-) | Centre Court (14:30 SELČ)

Alcaraz (3-Šp.) - Paul (12-USA) | No.1 Court (15:30 SELČ)



Čtvrtfinále žen

Sunová (N. Zél.) - Vekičová (Chorv.) | No.1 Court (14:00 SELČ)

Paoliniová (7-It.) - Navarrová (19-USA) | Centre Court (16:30 SELČ)

Sinner – Medveděv | 14:30 SELČ

Jannik Sinner měl z nejvýše nasazené trojice a největších tří favoritů na titul papírově nejtěžší cestu do čtvrtfinále. A dle očekávání se potížím nevyhnul, nicméně postupně svou výkonnost zlepšuje. V úvodních dvou kolech ztratil set s Yannickem Hanfmannem i bývalým finalistou Matteem Berrettinim, avšak proti Miomirovi Kecmanovičovi i nasazenému Benovi Sheltonovi mu stačily tři sady.

Ještě před rokem stále čekal na první semifinálovou účast na grandslamech. Teď je ovšem úplně jiným hráčem a jedním z největších adeptů na triumf na každém z podniků velké čtyřky. Loni právě ve Wimbledonu poprvé překonal čtvrtfinálovou fázi na majorech, a to po čtyřsetovém vítězství nad Romanem Safiullinem. Ve čtvrtfinále grandslamů uspěl až na pátý pokus.

Dvaadvacetiletý Ital poté po skončení US Open nastartoval životní období a letos je nejúspěšnějším hráčem na hlavním okruhu. To potvrzuje skvostná bilance 42:3 v aktuální sezoně, všechny tři porážky zaznamenal až v semifinálové fázi. Navíc na Australian Open získal svůj první grandslamový titul a na nedávném French Open byl dvakrát jediný set od další finálové účasti na majorech.

Od začátku loňského srpna posbíral sedm trofejí a po letošním French Open se stal novou světovou jedničkou. Během tohoto období se mimo jiné výrazně zlepšil v soubojích právě s Medveděvem. Loni v březnu prohrával ve vzájemné bilanci s jedním ze svých největších rivalů 0:6 a teď ve čtvrtfinále letošního Wimbledonu může stav srovnat.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Halle (triumf)

Bilance: 42:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 9:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 7:2 (kariérní 29:29)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:0 (kariérní 3:4)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále)

Sinner – Wimbledon

Kariérní bilance: 13:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Halle (triumf)

Cesta turnajem: Hanfmann (6:3, 6:4, 3:6, 6:3), Berrettini (7:6, 7:6, 2:6, 7:6), Kecmanovič (6:1, 6:4, 6:2), (14) Shelton (6:2, 6:4, 7:6)

Daniil Medveděv potkal v osmifinále bývalého šampiona wimbledonské juniorky Grigora Dimitrova a na kurtu se příliš dlouho nezdržel. Bulhar se totiž zranil a na konci úvodního dějství musel vzdát. Osmadvacetiletý Rus sám v posledních týdnech bojoval se zdravotními problémy, v osmifinále nedávného French Open ho trápily puchýře na noze a po vyhraném prvním setu uhrál už jen šest gamů.

Bývalý lídr žebříčku se považuje za specialistu na tvrdé povrchy a na Australian Open i US Open má výbornou historii. Pro French Open a Wimbledon to však neplatí. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že se postupně zlepšuje i mimo oblíbené betony, zejména ve Wimbledonu. V roce 2021 byl v All England Clubu kousek od čtvrtfinálové účasti a loni vypadl až v semifinále.

Do semifinále loňského ročníku Wimbledonu se ovšem dostal i díky velmi příznivému losu. V osmifinále mu vzdal Jiří Lehečka a pak narazil na debutanta ve čtvrtfinále grandslamů Christophera Eubankse. Teď bude mít ve čtvrtfinálové fázi podstatně těžšího protivníka. Na trávě má s hráči TOP 5 bilanci 1:2, porazil pouze Stana Wawrinku tady ve Wimbledonu v roce 2017.

Šampionovi US Open 2021 se v poslední době vůbec nedaří proti největším rivalům. Se Sinnerem, Novakem Djokovičem a Carlosem Alcarazem prohrál dohromady posledních osm soubojů. Vypadá to tedy, že tito tři už přišli na to, co na Medveděva platí. To není dobrá zpráva pro jeho sebevědomí, obzvláště v zápasech s nimi.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 32:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:3 (kariérní 45:44)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 8:1)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (osmifinále)

Medveděv – Wimbledon

Kariérní bilance: 17:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Halle (2. kolo)

Cesta turnajem: Kovacevic (6:3, 6:4, 6:2), Müller (6:7, 7:6, 6:4, 7:5), Struff (6:1, 6:3, 4:6, 7:6), (10) Dimitrov (5:3 skreč)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 6:5, ale prohrál posledních pět střetnutí. Sinner v poslední době proti Medveděvovi dominuje a pět výher v řadě nad tímto soupeřem mu musí poskytovat jistou psychickou výhodu. Na travnatých dvorcích je úspěšnějším hráčem a dá se očekávat, že pokud nebude zdravotně limitovaný, tak vzájemnou bilanci ve čtvrtfinálovém duelu v letošním ročníku Wimbledonu srovná.

Alcaraz – Paul | 15:30 SELČ

Carlos Alcaraz měl v úvodních dvou kolech potíže s výraznými outsidery Markem Lajalem i Aleksandarem Vukicem, ale pokaždé zvítězil bez ztráty setu. V dalších dvou zápasech už mu hrozil klidně i konec na turnaji, proti Francesovi Tiafoeovi byl jen tie-break od porážky a v osmifinále musel v koncovce čtvrté sady likvidovat sérii tří brejkbolů Uga Humberta. Proti francouzskému protivníkovi se rozhodující sadě na rozdíl od předchozího utkání nakonec vyhnul (6:3, 6:4, 1:6, 7:5).

Jednadvacetiletý Španěl zatím nehraje ve Wimbledonu ve své nejlepší formě, ale i díky příznivému losu to zatím nepotřeboval. Větším problémem by nemusel být ani Paul, přestože v předchozích soubojích dost vzdoroval a má s favoritem vyrovnanou bilanci. Alcaraz nicméně s těmito hráči na grandslamech obvykle neprohrává. V pěti z předchozích osmi čtvrtfinále na majorech čelil někomu z TOP 10 žebříčku, a pokud narazil na protivníka figurujícího mimo elitní desítku, tak každý dohraný duel v této fázi zvládl.

Už ve velmi mladém věku je schopen svůj výkon výrazně pozvednout, pokud se dostane do problémů. I proto je jedním z největších favoritů na titul, ačkoli nehraje ve stabilní formě. Pomalejší rozjezd měl i v loňském ročníku Wimbledonu, ve čtvrtfinále však suverénně přehrál Holgera Runeho, v semifinále nedal šanci Daniilovi Medveděvovi a ve finále udolal v pěti setech sedminásobného šampiona Novaka Djokoviče.

Ve čtvrtfinále grandslamů má bilanci 5:3, ve čtyřech z pěti vyhraných neztratil set. To zahrnuje skalp Stefanose Tsitsipase na nedávném French Open, kde si nakonec došel pro svůj už třetí grandslamový titul.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Indian Wells (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 30:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 7:3 (kariérní 53:27)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:1 (kariérní 5:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf)

Alcaraz – Wimbledon

Kariérní bilance: 15:2

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Queens (2. kolo)

Cesta turnajem: Lajal (7:6, 7:5, 6:2), Vukic (7:6, 6:2, 6:2), (29) Tiafoe (5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2), (16) Humbert (6:3, 6:4, 1:6, 7:5)

Tommy Paul dosáhl ve Wimbledonu na své druhé kariérní čtvrtfinále na grandslamech. Sedmadvacetiletý Američan měl sice v úvodních dvou kolech potíže s antukářem Pedrem Martínezem i kvalifikantem Otto Virtanenem, nicméně v posledních dvou zápasech dominoval proti nebezpečnému Alexanderovi Bublikovi i veteránovi Robertovi Bautistovi.

V posledních letech se na travnatých dvorcích zlepšuje, a proto si účast ve čtvrtfinále Wimbledonu rozhodně zaslouží. O první titul na tomto povrchu bojoval už loni v Eastbourne, ale i kvůli zdravotnímu problému prohrál s outsiderem Franciscem Cerúndolem. Získal ho až na letošní pětistovce v londýnském Queen's Clubu. Letos to má na trávě 10:1 a bez ohledu na další působení ve Wimbledonu zaznamená svou nejlepší sezonu na tomto povrchu.

Jediný předchozí čtvrtfinálový duel na grandslamech absolvoval na loňském Australian Open. Také v Melbourne Parku vyřadil v osmifinálové fázi Roberta Bautistu a pak ve čtvrtfinále porazil ve čtyřech setech krajana Bena Sheltona, který se také probil mezi nejlepší osmičku na majorech poprvé. Stopku mu vystavil v semifinále pozdější šampion a nejúspěšnější hráč turnaje Novak Djokovič.

Vizitka Tommyho Paula. (@ Livesport)

Paul – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Dallas (triumf); Delray Beach (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (triumf)

Bilance: 31:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 10:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:2 (kariérní 11:21)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo)

Paul – Wimbledon

Kariérní bilance: 9:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Hertogenbosch (čtvrtfinále), Queens (triumf)

Cesta turnajem: Martínez (6:2, 6:1, 4:6, 6:3), Virtanen (4:6, 6:3, 5:7, 7:5, 6:4), (23) Bublik (6:3, 6:4, 6:2), Bautista (6:2, 7:6, 6:2)

Vzájemná bilance: 2:2, ve třech případech došlo na rozhodující set. Paul se největších favoritů nebojí a nemá problém se s nimi pouštět do vyrovnaných bitev, což potvrzuje i velmi solidní bilance 7:10 s hráči TOP 5. Alcaraz by se měl pro své vlastní dobro vyhnout potenciální fyzicky náročné bitvě, protože se očekává, že v semifinále nastoupí proti světové jedničce a rivalovi Jannikovi Sinnerovi a bude potřebovat být na vrcholu sil.

Sunová – Vekičová | 14:00 SELČ

Lulu Sunová se v neděli znovu zapsala do historie bílého sportu. Třiadvacetiletá Novozélanďanka se musela vypořádat s domácí hvězdou Emmou Raducanuovou a také bouřlivým publikem. Ve druhé sadě sice neproměnila brejkbol, nicméně po téměř tříhodinové bitvě bývalou šampionku US Open zdolala 6:2, 5:7, 6:2.

Teprve jako sedmá žena v open éře se probojovala ve Wimbledonu z kvalifikace až do čtvrtfinále a mohla by se stát první kvalifikantkou v semifinále od Alexandry Stevensonové v roce 1999. Přitom měla na kontě před startem hlavní soutěže letošního ročníku Wimbledonu pouhé čtyři výhry v hlavních soutěžích na nejvyšší tour.

S letošním Wimbledonem se mohla už dávno rozloučit, ve druhém kole kvalifikace totiž čelila mečbolu Gabriely Knutsonové. Ve čtyřech z posledních šesti zápasů na turnaji musela do rozhodující sady, což zahrnuje senzační vítězství nad světovou osmičkou Qinwen Zheng, její první skalp TOP 100 v dohraných utkáních.

Aktuálně 123. hráčka pořadí, která ještě nedávno reprezentovala Švýcarsko a má chorvatského otce a čínskou matku, strávila většinu dětství ve Švýcarsku a pak se vydala na univerzitu v Texasu. Ještě k tomu má britského nevlastního otce a mluví třemi jazyky (anglicky, čínsky a francouzsky).

Vizitka Lulu Sunové. (@ Livesport)

Sunová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 34:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 8:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 1:2 (kariérní 1:3)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (kvalifikace)

Sunová – Wimbledon

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Hertogenbosch (kvalifikace), 125k Gaiba (1. kolo)

Cesta turnajem: (8) Qinwen Zheng (4:6, 6:2, 6:4), Starodubcevová (4:6, 6:3, 6:2), Lin Zhu (7:6, 7:6), Raducanuová (6:2, 5:7, 6:2)

Donna Vekičová se poprvé v kariéře dostala do čtvrtfinále Wimbledonu. Zatímco před šesti lety v osmifinálové fázi neuspěla, tentokrát po bitvě přerušované deštěm udolala 6:2, 1:6, 6:4 bývalou světovou dvojku Paulu Badosaovou a své maximum na posvátném londýnském pažitu vylepšila.

Osmadvacetiletá Chorvatka musela přečkat celkem tři přerušení kvůli dešti a v All England Clubu strávila téměř celý den. Všechny tři sety potřebovala také proti Xiyu Wang a semifinalistce letošního Australian Open Dajaně Jastremské. Jedinou výjimkou je zápas s lucky loserem Erikou Andrejevovou.

Bývalá světová devatenáctka, která momentálně figuruje mimo nejlepší třicítku žebříčku, se v posledních týdnech výrazně zlepšila. Na závěrečné wimbledonské generálce v Bad Homburgu postoupila až do finále a ukončila dlouhé čekání na první sérii tří vítězství táhnoucí se od loňského Wimbledonu.

Za sebou má dva čtvrtfinálové duely na grandslamových podnicích a oba prohrála ve dvou setech. Recept nenašla na Belindu Bencicovou na US Open 2019 ani na Arynu Sabalenkovou na loňském Australian Open. Na trávě by mohla uspět, jelikož na tomto povrchu zapsala už šest semifinále a pět finále na nejvyšším okruhu.

Vizitka Donny Vekičové. (@ Livesport)

Vekičová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (finále)

Bilance: 21:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 9:3

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 4:2 (kariérní 190:80)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo)

Vekičová – Wimbledon

Kariérní bilance: 13:9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Hertogenbosch (2. kolo), Berlín (2. kolo), Bad Homburg (finále)

Cesta turnajem: Xiyu Wang (3:6, 6:3, 6:4), E. Andrejevová (6:2, 6:3), (28) Jastremská (7:6, 6:7, 6:1), Badosaová (6:2, 1:6, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Sunová už na kurtech strávila v sedmi zápasech celkem 13 hodin a 42 minut. V úterý zaútočí na svůj teprve druhý skalp TOP 50 a také své premiérové semifinále na nejvyšší tour. Vekičová by měla mít více sil a každopádně půjde do tohoto utkání jako jasná favoritka.

Paoliniová – Navarrová | 16:30 SELČ

Jasmine Paoliniová si teprve před dvěma týdny připsala své první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu na trávě a teď je wimbledonskou čtvrtfinalistkou. V osmifinále s Madison Keysovou byla velmi blízko vyřazení, když v rozhodující sadě prohrávala už 2:5 o dva brejky.

Američanka se však zranila, ani jednou zápas nedopodávala a za stavu 5:5 v rozhodujícím dějství skrečovala. Osmadvacetiletá Italka musela poprvé na turnaji do tří setů, v úvodních kolech si poradila i díky zvládnuté těsné první sadě se Sarou Sorribesovou, Greet Minnenovou a Biancou Andreescuovou.

Ještě před rokem byla považována za průměrnou hráčku s úspěchy zejména na antukových dvorcích. Od loňského července do konce letošního června však zaznamenala osm čtvrtfinálových účastí (bilance 5:2), triumfovala na tisícovce v Dubaji a hrála finále na nedávném French Open.

Na začátku sezony stále čekala na svou první účast ve třetím kole grandslamů. Přesto se podívala do druhého týdne v Melbourne, Paříži a i teď ve Wimbledonu, kde při žádném z předchozích šesti startů nepřešla první kolo. Stala se tak první Italkou v open éře, která ve stejné sezoně prošla do čtvrtfinále na French Open i ve Wimbledonu.

Vizitka Jasmine Paoliniové. (@ Livesport)

Paoliniová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (triumf); French Open (finále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (semifinále)

Bilance: 28:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 5:5 (kariérní 13:28)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (finále)

Paoliniová – Wimbledon

Kariérní bilance: 4:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Eastbourne (semifinále)

Cesta turnajem: Sorribesová (7:5, 6:3), Minnenová (7:6, 6:2), Andreescuová (7:6, 6:1), (12) Keysová (6:3, 6:7, 5:5 skreč)

Emma Navarrová za pouhých 74 minut porazila 6:4, 6:3 úřadující šampionku US Open a světovou dvojku Coco Gauffovou a zajistila si své první grandslamové čtvrtfinále. Zatímco v lednu v semifinále v Aucklandu uhrála s úspěšnější krajankou pouhé čtyři gamy, tentokrát měla převahu na kurtu ona.

Premiérové grandslamové osmifinále absolvovala před pár týdny na French Open a prohrála s tehdejší světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou. Třiadvacetiletá Američanka si ve Wimbledonu proti Gauffové připsala svůj třetí kariérní skalp TOP 10 a první mimo domácí turnaje.

V aktuální sezoně posbírala už 33 vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, loni jich za celý rok zaznamenala šestnáct. V posledních 14 měsících zaregistrovala všech svých devět čtvrtfinálových účastí na nejvyšší tour a v šesti případech se podívala do semifinálové fáze.

Na travnatých dvorcích účinkuje na profesionální tour teprve druhým rokem, a přesto se může pochlubit skvělou kariérní bilancí 14:5 na tomto povrchu. Ta zahrnuje finálovou účast na podniku W100 v britském Ilkley a také loňský a letošní postup do semifinále na akci WTA v Bad Homburgu.

Vizitka Emmy Navarrové. (@ Livesport)

Navarrová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (semifinále)

Bilance: 40:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 7:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:5 (kariérní 3:6)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále)

Navarrová – Wimbledon

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Berlín (1. kolo), Bad Homburg (semifinále)

Cesta turnajem: Qiang Wang (6:0, 6:2), Ósakaová (6:4, 6:1), Šnajderová (2:6, 6:3, 6:4), (2) Gauffová (6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: Navarrová vede 3:0, Paoliniovou porazila v posledních 10 měsících už třikrát a pokaždé na tvrdém povrchu (San Diego, Dauhá a Miami). Američanka ztratila po cestě do čtvrtfinále Wimbledonu jen jeden set, a to s rozjetou Dianou Šnajderovou. I díky stavu vzájemné bilance je proti Paoliniové favoritkou.

Úterní program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Sinner (1-It.) - Medveděv (5-)

2. Paoliniová (7-It.) - Navarrová (19-USA)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Sunová (N. Zél.) - Vekičová (Chorv.)

2. Alcaraz (3-Šp.) - Paul (12-USA)



COURT 12 (od 12:00 SELČ)

1. Watsonová/Salisbury (Brit.) - N. Kičenoková/Gillé (Ukr./Belg.) 5:7, 5:3 / dohrávka

2. Volynetsová/Ram (USA) - Barnettová/Willis (Brit.)

3. Krejčíková/Siegemundová (8-ČR/Něm.) - H. Chan/V. Kuděrmetovová (12-Tchaj-wan/-)



COURT 10 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. Siniaková/Townsendová (4-ČR/USA) - L. Kičenoková/Ostapenková (9-Ukr./Lot.) / nejdříve ve 13:00 SELČ

3. L. Kičenoková/Pavič (3-Ukr./Chorv.) - Appletonová/Broom (Brit.) 6:4, 5:6 / dohrávka

4. junioři

5. Fedotovová/Krejčová (Dom. rep./ČR) - Basilettiová/Taggerová (It./Rak.)



COURT 4 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři

4. junioři

5. junioři

6. Valdmannová/Zhenikhovová (ČR/Něm.) - Stojsavljevicová/Xuová (7-Brit.)



COURT 6 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři

4. Mrva (10-ČR) - Santamarta (Šp.)

5. junioři

6. Ticháčková/Urbanová (ČR) - Jonesová/Paganettiová (6-Austr./It.)



COURT 7 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. Valdmannová (ČR) - Vergaraová Riveraová (14-Chile)



COURT 8 (od 12:00 SELČ)

1. legendy

2. Samson (2-ČR) - Cinalliová (Arg.)

3. junioři

4. Brunclík (8-ČR) - Bernet (Švýc.)



COURT 9 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. Kumstát (6-ČR) - Leach (USA)

4. junioři

5. junioři

6. Paštiková/Stuseková (ČR/Něm.) - Crossleyová/Urhobová (8-Jap./USA)



COURT 11 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. Ticháčková (ČR) - Jonesová (3-Austr.)



COURT 17 (od 12:00 SELČ)

1. vozíčkáři

2. vozíčkáři

3. vozíčkáři

4. vozíčkáři

5. junioři

6. A. Kovačková/Samson (1-ČR) - Ionescuová/Nilssonová (Rum./Švéd.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje