Sinner se v osmifinále utká se sebevědomým Sheltonem, Dimitrov si střihne šlágr s Medveděvem

V rámci sedmého hracího dne letošního ročníku Wimbledonu se rozehraje osmifinálová fáze. Světová jednička Jannik Sinner bude čelit sebevědomému Benovi Sheltonovi, který ho jako jeden z mála dokázal po skončení loňského US Open porazit. Grigor Dimitrov nastoupí ke šlágru s Daniilem Medveděvem, Carlos Alcaraz bude pokračovat v obhajobě proti Ugovi Humbertovi a Coco Gauffovou čeká derby s nebezpečnou Emmou Navarrovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 7. 7.

Osmifinále mužů

Paul (12-USA) - Bautista (Šp.) | No.2 Court (13:30 SELČ)

Alcaraz (3-Šp.) - Humbert (16-Fr.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Sinner (1-It.) - Shelton (14-USA) | No.1 Court (15:30 SELČ)

Dimitrov (10-Bulh.) - Medveděv (5-) | No.1 Court (17:30 SELČ)



Osmifinále žen

Badosaová (Šp.) - Vekičová (Chorv.) | No.2 Court (12:00 SELČ)

Paoliniová (7-It.) - Keysová (12-USA) | No.1 Court (14:00 SELČ)

Sunová (N. Zél.) - Raducanuová (Brit.) | Centre Court (16:30 SELČ)

Navarrová (19-USA) - Gauffová (2-USA) | Centre Court (18:00 SELČ)

Paul – Bautista | 13:30 SELČ

Tommy Paul nepůsobil v úvodních dvou kolech vůbec přesvědčivě, když ztratil set s antukovým specialistou Pedrem Martínezem a prohrál dva sety s kvalifikantem Otto Virtanenem. Sedmadvacetiletý Američan ovšem dle očekávání ve třetím kole svůj výkon pozvedl a deklasoval 6:3, 6:4, 6:2 nebezpečného loňského osmifinalistu Alexandera Bublika.

Bývalý šampion juniorského French Open se na trávě každým rokem zlepšuje, přesto stále čeká na první čtvrtfinálovou účast ve Wimbledonu. Jediné dosavadní osmifinále v tomto dějišti absolvoval předloni a neuhrál v něm set s pozdějším semifinalistou a domácí nadějí Cameronem Norriem.

Loni v Eastbourne promarnil jedinečnou příležitost poprvé triumfovat na travnatých dvorcích, ve finále prohrál ve třech setech s outsiderem Franciscem Cerúndolem. Letos v londýnském Queen's Clubu si ovšem spravil chuť a za celý týden ztratil jen jeden set. Na nejrychlejším povrchu si v posledních dnech vede nejlépe v kariéře a vyhrál už osm zápasů v řadě.

Vizitka Tommyho Paula. (@ Livesport)

Paul – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Dallas (triumf); Delray Beach (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (triumf)

Bilance: 30:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 9:1

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 5:1 (kariérní 235:109)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo)

Paul – Wimbledon

Kariérní bilance: 8:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Hertogenbosch (čtvrtfinále), Queens (triumf)

Cesta turnajem: Martínez (6:2, 6:1, 4:6, 6:3), Virtanen (4:6, 6:3, 5:7, 7:5, 6:4), (23) Bublik (6:3, 6:4, 6:2)

Roberto Bautista není po koronavirové pauze v roce 2020 stejným hráčem a postupně přišel o členství v elitní stovce žebříčku, v níž se držel přes 10 let. Letošní travnatá část sezony je ale pro 36letého Španěla malou vzpruhou, kterou už nutně potřeboval.

Před týdnem na domácím pažitu na Mallorce zaznamenal bývalý devátý hráč světa pro něj v poslední době vzácné čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a nyní ho čeká osmifinále Wimbledonu. V All England Clubu využil příznivého losu a vyřadil Maximiliana Marterera, Lorenza Sonega a Fabia Fogniniho.

Po dobu několika let byl jedním z nejstabilnějších hráčů na okruhu, ovšem na grandslamech na své poměry moc úspěšný nebyl. V osmifinále majorů má mizernou kariérní bilanci 2:11 a naposledy se do čtvrtfinále dostal ve Wimbledonu 2019, kde hrál své jediné dosavadní semifinále na podnicích velké čtyřky.

Vizitka Roberta Bautisty. (@ Livesport)

Bautista – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Hongkong (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca (čtvrtfinále)

Bilance: 24:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 7:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 1:4 (kariérní 40:99)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:11)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Bautista – Wimbledon

Kariérní bilance: 22:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1:3

Generálka: Hertogenbosch (2. kolo), Halle (kvalifikace), Mallorca (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Marterer (6:3, 6:1, 6:4), Sonego (6:3, 3:6, 6:3, 6:4), Fognini (7:6, 3:6, 5:7, 7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: Bautista vede 3:2. Všechny tři skalpy Paula zapsal v roce 2021, kdy byl mnohem lepším hráčem než nyní. Paul vyhrál oba souboje po úpadku španělského veterána a měl by vzájemnou bilanci srovnat.

Alcaraz – Humbert | 14:30 SELČ

Carlos Alcaraz předvedl ve třetím kole letošního Wimbledonu velmi nestabilní výkon. Obhájce titulu byl kousek od vyřazení, ale zároveň ve většině klíčových momentů a některých pasážích zápasu dominoval. Kritický tie-break nakonec zvládl a znovu ukázal svou obrovskou psychickou odolnost v už velmi mladém věku. Francese Tiafoea nakonec udolal v pěti setech 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 a 6:2.

Přesvědčivými výkony se neprezentoval ani na nedávném French Open a působil zranitelně. Jednadvacetiletý Španěl ztratil set s Jesperem de Jongem a měl velké problémy s Jannikem Sinnerem a Alexanderem Zverevem. V klíčových momentech však svůj výkon pozvedl a nakonec získal svůj třetí grandslamový titul, první na antuce.

Jeho silnou psychickou odolnost potvrzuje famózní bilance v pětisetových zápasech na grandslamech. Má jich za sebou 13 a neuspěl pouze proti Matteovi Berrettinimu na předloňském Australian Open, kdy ještě neměl tolik zkušeností. Navíc do Melbourne nedorazil po ideální přípravě na úvodní major roku.

Výše zmíněné ukázal i ve finále loňského Wimbledonu, v němž přemohl v pěti setech sedminásobného wimbledonského šampiona Novaka Djokoviče. Ukončil tak Srbovu 10letou dominanci na centrálním dvorci v All England Clubu.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Indian Wells (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 29:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 6:3 (kariérní 52:27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 8:1)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf)

Alcaraz – Wimbledon

Kariérní bilance: 14:2

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Queens (2. kolo)

Cesta turnajem: Lajal (7:6, 7:5, 6:2), Vukic (7:6, 6:2, 6:2), (29) Tiafoe (5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2)

Ugo Humbert nepředváděl na wimbledonských generálkách dobré výkony a zlepšení zatím nepřišlo ani na nejslavnějším tenisovém turnaji. Přesto si zahraje osmifinále. V úvodním kole potřeboval všech pět setů proti trápícímu se outsiderovi Alexanderovi Ševčenkovi, v tom následujícím měl potíže v úvodní sadě s Boticem van de Zandschulpem, který je už přes rok v krizi, a další pětisetová bitva mu hrozila ve třetím kole s Brandonem Nakashimou.

Šestadvacetiletý Francouz v koncovce utkání s Nakashimou znervózněl a měl potíže zápas ukončit. To je celkem pochopitelné, protože bojoval o své teprve druhé grandslamové osmifinále, ačkoli si už nějakou dobu drží ranking v TOP 30 a má na kontě šest titulů z podniků ATP.

Za sebou má jen jedno grandslamové osmifinále a i to druhé absolvuje ve Wimbledonu. Před pěti lety neuhrál v této fázi set s obhájcem titulu Novakem Djokovičem. A také nyní bude o své premiérové čtvrtfinále na majorech usilovat proti vítězi předchozího ročníku.

Vizitka Uga Humberta. (@ Livesport)

Humbert – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Marseille (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Hertogenbosch (semifinále)

Bilance: 24:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 5:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:3 (kariérní 12:14)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo)

Humbert – Wimbledon

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Hertogenbosch (semifinále), Queens (1. kolo), Mallorca (2. kolo)

Cesta turnajem: Ševčenko (6:1, 4:6, 7:6, 6:7, 6:1), Van De Zandschulp (7:6, 6:1, 6:3), Nakashima (7:6, 6:3, 6:7, 7:6)

Vzájemná bilance: 0:0. Humbert je velmi schopným hráčem a platí to i pro travnaté dvorce. Jenže v posledních měsících je jeho forma podprůměrná, takže Alcaraz by to měl mít s postupem snazší.

Sinner – Shelton | 15:30 SELČ

Jannik Sinner těsně před startem druhého týdne Wimbledonu předvedl svůj nejlepší letošní výkon na travnatých dvorcích. Ve třetím kole deklasoval 6:1, 6:4, 6:2 Miomira Kecmanoviče a zaznamenal svou nejsuverénnější letošní výhru na nejrychlejším povrchu. Více gamů ztrácel i v zápasech na dva vítězné sety.

Aktuální lídr žebříčku je v posledních letech hrozbou na všech površích a platí to i pro travnaté dvorce. Před pár týdny získal v Halle svůj první titul z travnatých akcí ATP, přestože měl potíže v každém z pěti duelů, a ve druhém kole probíhajícího Wimbledonu udolal bývalého finalistu Mattea Berrettiniho.

V posledních zhruba 10 měsících prožívá nejlepší období své kariéry a letos je nejúspěšnějším hráčem na tour a zaslouženou světovou jedničkou. Už předtím ale pravidelně postupoval do druhého týdne grandslamů. Po dosažení 20. narozenin vyhrál v úvodním týdnu majorů 34 z 35 utkání a došel do druhého týdne na 11 z 12 grandslamů.

Úřadující šampion Australian Open má v osmifinále grandslamů bilanci 7:5. Konkrétně ve Wimbledonu obě předchozí vyhrál, předloni skončil ve čtvrtfinále a loni v semifinále (pokaždé na raketě Novaka Djokoviče). Dvaadvacetiletý Ital poprvé přešel přes čtvrtfinálovou fázi majorů loni právě ve Wimbledonu a odrazil se k životnímu období.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Halle (triumf)

Bilance: 41:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 8:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 12:3 (kariérní 52:38)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 7:5)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále)

Sinner – Wimbledon

Kariérní bilance: 12:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Halle (triumf)

Cesta turnajem: Hanfmann (6:3, 6:4, 3:6, 6:3), Berrettini (7:6, 7:6, 2:6, 7:6), Kecmanovič (6:1, 6:4, 6:2)

Ben Shelton se letos neprezentuje svou nejlepší možnou formou, ale díky silné psychické odolnosti a velkému sebevědomí sbírá solidní výsledky a drží se v TOP 20 žebříčku. Právě tyto kvality využil i ve třetím kole Wimbledonu proti bývalému šampionovi místní juniorky Denisovi Shapovalovovi, kterého udolal v pěti setech.

Jednadvacetiletý Američan měl mizernou přípravu na Wimbledon, když na generálkách prohrál tři ze čtyř zápasů. Přesvědčivě nepůsobí ani v All England Clubu, ve všech třech kolech potřeboval pět setů. Ve druhém týdnu grandslamů je potřetí v kariéře, loni zaznamenal čtvrtfinále na Australian Open a semifinále na US Open.

Na hlavní tour se začal pravidelně objevovat až loni, okamžitě prorazil a z jeho výkonů je jasné, že nejraději má ty největší akce a souboje s nejlepšími hráči světa. Aktuálně 14. muž pořadí je žebříčkově nejníže postaveným tenistou, který dokázal po skončení loňského US Open porazit Sinnera. Proti členům TOP 10 hodnocení má sice negativní bilanci 3:8, nicméně téměř ve všech soubojích jim vzdoroval.

Vizitka Bena Sheltona. (@ Livesport)

Shelton – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca (čtvrtfinále)

Bilance: 23:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 4:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 3:8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo)

Shelton – Wimbledon

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (2. kolo), Queens (1. kolo), Mallorca (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Bellucci (4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4), L. Harris (4:6, 7:6, 6:7, 6:3, 7:6), Shapovalov (6:7, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2)

Vzájemná bilance: Sinner vede 2:1. Shelton umí v zápasech s hráči z užší špičky svou výkonnost pozvednout, jenže jeho aktuální forma je natolik podprůměrná, že by neměl světovou jedničku a jednoho z největších favoritů ohrozit.

Dimitrov – Medveděv | 17:30 SELČ

Grigor Dimitrov ve dvou ze tří zápasů v letošním ročníku Wimbledonu dominoval, ovšem ve druhém kole nebyl daleko od vyřazení. Nezkušeného mladíka Juncheng Shanga dokonce pustil do vedení o dva sety. Proti Dušanovi Lajovičovi i Gaëlovi Monfilsovi měl naopak jasně navrch a nepovolil jim set.

Třiatřicetiletý Bulhar v minulosti ovládl wimbledonskou juniorku a také triumfoval na travnaté generálce v londýnském Queen's Clubu. Jeho historie ve Wimbledonu je tedy podprůměrná, na čtvrtfinále v tomto dějišti čeká už 10 let. Konkrétně od ročníku 2014, kdy tady postoupil do svého premiérového semifinále na grandslamech.

V osmifinálové fázi Wimbledonu má bilanci 1:2, v roce 2017 neuhrál set s Rogerem Federerem a loni prohrál čtyřsetovou bitvu s Holgerem Runem. Vzhledem ke znovuzrození v posledních 12 měsících by měl k letošnímu osmifinále nastoupit sebevědomě. Nedávno prošel do čtvrtfinále French Open a letos má pozitivní bilanci 5:4 se zástupci TOP 10 žebříčku.

Vizitka Grigora Dimitrova. (@ Livesport)

Dimitrov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Miami, Marseille (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 32:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:4 (kariérní 42:88)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 7:8)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (čtvrtfinále)

Dimitrov – Wimbledon

Kariérní bilance: 22:13

Nejlepší výsledek: semifinále (2014)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1:2

Generálka: Queens (2. kolo)

Cesta turnajem: Lajovič (6:3, 6:4, 7:5), Juncheng Shang (5:7, 6:7, 6:4, 6:2, 6:4), Monfils (6:3, 6:4, 6:3)

Daniil Medveděv si asi v utkání třetího kola vzpomněl na tři roky staré osmifinále s Hubertem Hurkaczem. Tehdy měl totiž na kurtu převahu, ale kvůli dešti byl zápas odložen na následující den. V dohrávce momentum ztratil a nakonec padl v pěti setech. Ze čtyřsetového vítězství nad Janem-Lennardem Struffem v letošním ročníku tak musel mít velkou radost, protože i tento duel hrál kvůli dešti ve dvou dnech.

Loni využil příznivého losu a poprvé se ve Wimbledonu probil do čtvrtfinále a zároveň semifinále. Osmadvacetiletý Rus těžil ze skreče Jiřího Lehečky v osmifinále a ve čtvrtfinále potkal outsidera Christophera Eubankse. Obhajoba loňských semifinálových bodů je pro něj velmi důležitá, pokud nechce navýšit své bodové manko na členy TOP 4 žebříčku.

V posledních měsících bojoval se zdravotními problémy. V osmifinále nedávného French Open vedl o set nad outsiderem Alexem de Minaurem, ale pak ho začaly trápit puchýře na noze a s turnajem se rozloučil. V aktuální sezoně posbíral už několik zklamání, tím největším bude prohrané finále na Australian Open s Jannikem Sinnerem, v němž vedl 2:0 na sety.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 31:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:3 (kariérní 44:44)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 9:6)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (osmifinále)

Medveděv – Wimbledon

Kariérní bilance: 16:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Halle (2. kolo)

Cesta turnajem: Kovacevic (6:3, 6:4, 6:2), Müller (6:7, 7:6, 6:4, 7:5), Struff (6:1, 6:3, 4:6, 7:6)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 7:3, jediný souboj na trávě ale prohrál. Dimitrov je bezpochyby lepším hráčem na travnatém povrchu, jenže celou kariéru má potíže porážet ty nejlepší hráče světa právě na grandslamových turnajích. Mírným kurzovým favoritem je Medveděv a postup Dimitrova by nebyl žádným překvapením.

Badosaová – Vekičová | 12:00 SELČ

Paula Badosaová si poprvé od Wimbledonu 2022 zahraje ve druhém týdnu grandslamů. Bývalá světová dvojka, která má za sebou rok a půl protkaný zraněními, zvládla ve třetím kole maratonskou a téměř tříhodinovou bitvu s bývalou čtvrtfinalistkou Darjou Kasatkinovou (7:6, 4:6, 6:4).

Šestadvacetiletá Španělka si sama pobyt na kurtu prodloužila, když v úvodním dějství nevyužila tři brejkboly na vedení 5:1. Mnohem méně práce než se šampionkou generálky v Eastbourne měla v úvodních dvou kolech s dvojnásobnou wimbledonskou čtvrtfinalistkou Karolínou Muchovou (6:3, 6:2) a 17letou Brendou Fruhvirtovou (6:4, 6:2).

Loňskou sezonu musela uzavřít už po skreči právě ve Wimbledonu a musí mít radost z toho, že na posledních čtyřech turnajích zapsala vždy více než jednu výhru. Teď se pokusí vylepšit svou bilanci 1:4 v osmifinále grandslamů, ve Wimbledonu v této fázi neuspěla před třemi lety ani o rok později.

Vizitka Pauly Badosaové. (@ Livesport)

Badosaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (čtvrtfinále)

Bilance: 16:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 7:7 (kariérní 60:51)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo)

Badosaová – Wimbledon

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-22, 2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: Bad Homburg (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Muchová (6:3, 6:2), B. Fruhvirtová (6:4, 6:2), (14) Kasatkinová (7:6, 4:6, 6:4)

Rovněž Donna Vekičová musela zvládnout tuhou bitvu, aby vyrovnala své wimbledonské maximum. V tříhodinové řežbě s Dajanou Jastremskou odvrátila v úvodní sadě tři setboly a ve druhé zahodila mečbol, semifinalistku letošního ročníku Australian Open nakonec zdolala 7:6, 6:7, 6:1.

Osmifinále Wimbledonu bude hrát 28letá Chorvatka podruhé v kariéře, před šesti lety prohrála jasně 3:6, 2:6 s Julií Görgesovou. Od té doby dosáhla na obě svá grandslamová čtvrtfinále, mezi nejlepší osmičku na podnicích velké čtyřky prošla na US Open 2019 a ještě loni na Australian Open.

Na žádné akci od loňského Wimbledonu po pár týdnů starou generálku v Berlíně nedokázala vyhrát více než dva zápasy. Tuto nelichotivou sérii přerušila před týdnem v Bad Homburgu, kde si zahrála své páté finále na travnatých dvorcích na nejvyšším okruhu (podlehla v něm ve třech setech Dianě Šnajderové).

Vizitka Donny Vekičové. (@ Livesport)

Vekičová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (finále)

Bilance: 20:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 8:3

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 8:1 (kariérní 93:71)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo)

Vekičová – Wimbledon

Kariérní bilance: 12:9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018, 2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Hertogenbosch (2. kolo), Berlín (2. kolo), Bad Homburg (finále)

Cesta turnajem: Xiyu Wang (3:6, 6:3, 6:4), E. Andrejevová (6:2, 6:3), (28) Jastremská (7:6, 6:7, 6:1)

Vzájemná bilance: 0:0. Badosaová se teprve až před týdnem v Bad Homburgu dočkala svého prvního travnatého čtvrtfinále napříč všemi úrovněmi. Vekičová jich má na kontě osm, úvodních šest zapsala na britské půdě, a je na nejrychlejším povrchu mnohem úspěšnější. Šance jsou nicméně vyrovnané.

Paoliniová – Keysová | 14:00 SELČ

Jasmine Paoliniová se v minulosti ani jednou nedostala přes první kolo Wimbledonu a teď je ve druhém týdnu, dokonce bez ztráty setu. Osmadvacetiletá Italka ale musela ve všech třech zápasech zvládnout těsnou úvodní sadu, proti Saře Sorribesové, Greet Minnenové i Biance Andreescuové.

Poslední dvě utkání hrála pod zataženou střechou a v obou z nich jako první prohrávala o brejk. V posledních týdnech prožívá své nejlepší kariérní období na travnatých kurtech, před semifinále na generálce v Eastbourne měla bilanci 0:5 v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na tomto povrchu.

Ještě před necelým rokem nikdy nebyla v TOP 40 žebříčku ani ve druhém týdnu grandslamů. Teď je ovšem světovou sedmičkou a má na kontě triumf na prestižní tisícovce v Dubaji a také finále na nedávném French Open. Navíc v posledních 12 měsících posbírala celkem devět skalpů TOP 20.

Vizitka Jasmine Paoliniové. (@ Livesport)

Paoliniová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (triumf); French Open (finále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (semifinále)

Bilance: 27:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 4:5 (kariérní 12:28)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (finále)

Paoliniová – Wimbledon

Kariérní bilance: 3:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Eastbourne (semifinále)

Cesta turnajem: Sorribesová (7:5, 6:3), Minnenová (7:6, 6:2), Andreescuová (7:6, 6:1)

Madison Keysové se ve Wimbledonu opět daří a už popáté v kariéře se probojovala do druhého týdne nejslavnějšího turnaje, ještě k tomu při třetím startu v řadě. Se všemi třemi soupeřkami si poradila ve dvou setech, jmenovitě s Martinou Trevisanovou, Yafan Wang a nasazenou osmnáctkou Martou Kosťukovou.

Bývalá světová sedmička přišla kvůli zranění o úvodní dva měsíce probíhající sezony. Devětadvacetiletá Američanka se ovšem rychle rozjela a vyhrála 17 z posledních 21 zápasů, což zahrnuje triumf ve Štrasburku a semifinále v Madridu. I díky tomu se drží v TOP 15 světového pořadí.

Nyní ji čeká 20. kariérní osmifinále na grandslamech (bilance 10:9). Dvě ze svých 10 čtvrtfinále na majorech zaznamenala v loňské sezoně. Mezi nejlepší osmičku se v předchozím roce podívala také právě ve Wimbledonu, když přežila osmifinálovou bitvu s 16letou Mirrou Andrejevovou (3:6, 7:6, 6:2).

Vizitka Madison Keysové. (@ Livesport)

Keysová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (semifinále)

Bilance: 20:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 28:44)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 10:9)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (3. kolo)

Keysová – Wimbledon

Kariérní bilance: 25:9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2:2

Generálka: Eastbourne (semifinále)

Cesta turnajem: Trevisanová (6:4, 7:6), Yafan Wang (6:2, 6:2), (18) Kosťuková (6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: Keysová vede 1:0, v prvním kole loni v únoru na betonu v Dubaji dominovala 6:1, 6:1. Paoliniová je teď podstatně lepší hráčkou než loni v únoru a i na trávě zaregistrovala velmi solidní progres. Dvojnásobná wimbledonská čtvrtfinalistka Keysová je nicméně v těchto podmínkách zaslouženě favoritkou.

Sunová – Raducanuová | 16:30 SELČ

Lulu Sunová zdolala ve třetím kole Wimbledonu ve dvou tie-breacích Lin Zhu, pokračuje ve svém životním turnaji a je poslední přeživší kvalifikantkou. Třiadvacetiletá Novozélanďanka, jež ještě nedávno reprezentovala Švýcarsko, musela servírovat na udržení se v úvodním setu a v následující sadě likvidovala dva setboly.

Na začátku sezony figurovala mimo TOP 200 žebříčku a do All England Clubu přijela coby 123. hráčka světového pořadí. Jedná se o její žebříčkové maximum. Před startem Wimbledonu měla na kontě jen čtyři výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a nikdy předtím nepřešla přes první kolo grandslamů.

V Londýně posbírala včetně kvalifikace už šest vítězství v řadě, přičemž v pěti zápasech musela do tie-breaku či rozhodujícího setu, případně zvládla obojí. Polovinu výher slavila až po obratu z manka setu, včetně souboje se světovou osmičkou Qinwen Zheng, proti níž zapsala první skalp TOP 100 bez skreče soupeřky.

Vizitka Lulu Sunové. (@ Livesport)

Sunová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (osmifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 33:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 7:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 26:9 (kariérní 159:94)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (kvalifikace)

Sunová – Wimbledon

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Hertogenbosch (kvalifikace), 125k Gaiba (1. kolo)

Cesta turnajem: (8) Qinwen Zheng (4:6, 6:2, 6:4), Starodubcevová (4:6, 6:3, 6:2), Lin Zhu (7:6, 7:6)

Emma Raducanuová si zahraje ve druhém týdnu grandslamů poprvé od životní a průlomové sezony 2021. Ve třetím kole Wimbledonu potkala světovou devítku Mariu Sakkariovou, proti řecké jedničce odvrátila všech sedm brejkbolových hrozeb a přehrála ji relativně snadno 6:2, 6:3.

Ještě před pár dny měla na kontě bilanci 0:7 s hráčkami TOP 10. Jednadvacetiletá Britka se radovala z takto cenného skalpu až před týdnem na generálce v Eastbourne proti Jessice Pegulaové. Do osmifinále Wimbledonu prošla bez ztráty jediného setu, nicméně v úvodním kole s Renatou Zarazúaovou potřebovala tie-break.

V probíhající travnaté části sezony vyhrála sedm z devíti duelů. Z takové bilance musí mít radost, protože přišla o většinu loňské sezony. Šampionka US Open 2021 bude útočit na své druhé kariérní grandslamové čtvrtfinále, už postup do osmifinále Wimbledonu jí stačí k návratu do TOP 100 světového hodnocení.

Vizitka Emmy Raducanuové. (@ Livesport)

Raducanuová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (semifinále)

Bilance: 16:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 7:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 5:0 (kariérní 62:21)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrála)

Raducanuová – Wimbledon

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021, 2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Nottingham (semifinále), Eastbourne (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Zarazúaová (7:6, 6:3), Mertensová (6:1, 6:2), (9) Sakkariová (6:2, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Raducanuová už si osmifinále Wimbledonu jednou vyzkoušela, v roce 2021 nezvládla tíhu okamžiku a musela skrečovat. Domácí hvězda se v sobotu kvůli menšímu problému s pravým zápěstím odhlásila z mixu, v němž měla hrát po boku Andyho Murrayho. Proti Sunové, která na kurtech strávila už 11 hodin, je jasnou favoritkou.

Navarrová – Gauffová | 18:00 SELČ

Emma Navarrová debutovala ve Wimbledonu loni a prohrála ve dvou setech hned v prvním kole. Mnohem lépe si vede na posvátném londýnském pažitu letos. V úvodním kole deklasovala Qiang Wang, set nepovolila ani Naomi Ósakaové a ve třetím kole přetlačila z manka setu rozjetou Dianu Šnajderovou.

Rusce oplatila týden starou porážku ze semifinále generálky v Bad Homburgu. Třiadvacetiletá Američanka debutovala na travnatých dvorcích na profesionální tour loni a nyní má skvělou bilanci 13:5 na tomto povrchu zahrnující finále na podniku W100 v Ilkley a dvě semifinále na turnaji WTA v Bad Homburgu.

V březnu se vyšplhala do TOP 20 světového pořadí, necelý rok po debutu v elitní stovce. Letos sbírá úspěchy už i na grandslamech. Na Australian Open poprvé došla do třetího kola a před pár týdny na French Open si zahrála první osmifinále na majorech, v němž byla nad její síly Aryna Sabalenková.

Vizitka Emmy Navarrové. (@ Livesport)

Navarrová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (semifinále)

Bilance: 39:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:5 (kariérní 2:6)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále)

Navarrová – Wimbledon

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Berlín (1. kolo), Bad Homburg (semifinále)

Cesta turnajem: Qiang Wang (6:0, 6:2), Ósakaová (6:4, 6:1), Šnajderová (2:6, 6:3, 6:4)

Coco Gauffová ztroskotala loni ve Wimbledonu už v úvodním kole, ovšem letos suverénně prošla prvním týdnem nejslavnějšího turnaje. V ani jednom ze tří zápasů neztratila více než čtyři gamy, nicméně v posledních dvou se musela vypořádat s kvalifikantkou Ancou Alexií Todoniovou a 298. ženou pořadí Sonay Kartalovou.

Dvacetiletá Američanka je v osmifinále Wimbledonu už potřetí, do čtvrtfinále ji nepustily Simona Halepová v roce 2019 ani Angelique Kerberová před třemi lety. V All England Clubu ještě nikdy neporazila nikoho z nejlepší čtyřicítky světového hodnocení, všechny tři souboje s takto vysoko postavenými soupeřkami prohrála.

Na grandslamech zvládla sedm z posledních devíti osmifinálových duelů, včetně posledních čtyř. V letošní sezoně se úřadující vítězka US Open probojovala do semifinále na Australian Open i French Open a pokaždé v něm nestačila na pozdější šampionku (Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková).

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (semifinále)

Bilance: 35:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 4:6 (kariérní 35:39)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 7:4)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále)

Gauffová – Wimbledon

Kariérní bilance: 11:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2021, 2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: Berlín (semifinále)

Cesta turnajem: Dolehideová (6:1, 6:2), Todoniová (6:2, 6:1), Kartalová (6:4, 6:0)

Vzájemná bilance: Gauffová vede 1:0. Letos v lednu v semifinále v Aucklandu dominovala 6:3, 6:1 a nakonec na novozélandské akci WTA 250 úspěšně obhájila loňský triumf. Navarrová si poté připsala svůj jediný dosavadní skalp TOP 5, když na tisícovce v Indian Wells přemohla ve třech setech Arynu Sabalenkovou.

Nedělní program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Alcaraz (3-Šp.) - Humbert (16-Fr.)

2. Sunová (N. Zél.) - Raducanuová (Brit.)

3. Navarrová (19-USA) - Gauffová (2-USA)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Paoliniová (7-It.) - Keysová (12-USA)

2. Sinner (1-It.) - Shelton (14-USA)

3. Dimitrov (10-Bulh.) - Medveděv (5-)



NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Badosaová (Šp.) - Vekičová (Chorv.)

2. Paul (12-USA) - Bautista (Šp.)

3. Dartová/Glasspool (Brit.) - Bucsaová/Martin (Šp./Fr.)



COURT 18 (od 12:00 SELČ)

1. Chromačevová/Rachimovová (-) - Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.) 1:1 / dohrávka

2. Siniaková/Townsendová (4-ČR/USA) - Fernandezová/Šibaharaová (Kan./Jap.) / nejdříve ve 13:30 SELČ



COURT 14 (od 12:00 SELČ)

1. Ofner/Weissborn (Rak.) - Báez/Brown (Arg./Jam.)

2. Krejčíková/Siegemundová (8-ČR/Něm.) - Baptisteová/Parksová (USA)



COURT 15 (od 12:00 SELČ)

1. Macháč/Z. Zhang (ČR/Čína) - M. González/Molteni (11-Arg.)



COURT 4 (od 12:00 SELČ)

1. Mrva (10-ČR) - Frydrych (Brit.)



COURT 5 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři

4. A. Kovačková (7-ČR) - Johnsonová (Brit.)

5. junioři

6. Samson (2-ČR) - Paskauskasová (Brit.)



COURT 6 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři

4. Paštiková (ČR) - Jovicová (6-USA)



COURT 7 (od 12:00 SELČ)

1. Valdmannová (ČR) - Carneirová (Braz.)



COURT 8 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři

4. Brunclík (8-ČR) - Jefferson (Brit.)



COURT 9 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři 6:2, 0:6 / dohrávka

4. Ticháčková (ČR) - Frodinová (USA)



COURT 10 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři

4. Kumstát (6-ČR) - Vasilev (Bulh.)

