Sinner si v Kolíně zahraje proti Zverevovi o první finále. Schwartzman unikl z mečbolu za stavu 2-6 a 2-5

ATP KOLÍN NAD RÝNEM - Jannik Sinner v hale v Kolíně nad Rýnem porazil Gillesa Simona, i když od zkušeného Francouze dostal kanára, a podruhé v kariéře postoupil do semifinále turnaje ATP. O premiérové finále si 19letý Ital zahraje s domácí nasazenou jedničkou Alexanderem Zverevem, kterého nedávno porazil na Roland Garros. Velký obrat předvedl Diego Schwartzman, jenž ze čtvrtfinále postoupil i přesto, že se španělským mladíkem Alejandrem Davidovichem prohrával 2-6, 2-5 a čelil mečbolu při podání soupeře.

Jannik Sinner na posledních dvou turnajích zaznamenal cenné skalpy Stefanose Tsitsipase, Davida Goffina či Alexandera Zvereva a získal sebevědomí, které tento týden prodává na halovém podniku v Kolíně nad Rýnem.



19letý Ital v Německu startuje poprvé od Roland Garros, na němž prohrál až ve svém prvním grandslamovém čtvrtfinále s Rafaelem Nadalem. První dva soupeře Duckwortha a Herberta v Kolíně smetl hladce ve dvou setech a dnes zvládl i třísetový duel s o šestnáct let starším Gillesem Simonem.



Sinner sice v úvodu každého setu ztratil servis a ve druhém dějství dokonce dostal kanára, ale i přes minimum zkušeností zmobilizoval síly a zvítězil 6-3 0-6 6-4.







Své dosud jediné semifinále si Sinner zahrál přesně před rokem rovněž v hale v Antverpách, kde nestačil až na Stana Wawrinku. V Kolíně si o první finále zahraje s domácí světovou sedmičkou Alexanderem Zverevem, který mu bude chtít oplatit tři týdny starou porážku z osmifinále French Open.



Zverev minulý týden v Kolíně nad Rýnem získal první titul po roce a půl a zatím vítězí i v tomto týdnu, byť i svého druhého soupeře zdolal až ve třech stech. Francouze Adriana Mannarina dnes porazil 6-4 6-7 6-4, když ve druhé sadě neudržel vedení 5-3, a vzájemnou bilanci upravil na 4-0.



Diego Schwartzman do Kolína dorazil po dvou životních turnajích na antuce, když v Římě zaskočil Rafaela Nadala a poprvé si zahrál finále podniku Masters 1000 a na následném Roland Garros se premiérově dostal do semifinále grandslamu.



V Německu v méně oblíbených halových podmínkách na tvrdém povrchu začal hladkou výhrou nad domácím Oscarem Ottem, v dnešním čtvrtfinále proti Alejandru Davidovichovi měl ale pořádně namále.



Jednadvacetiletý Španěl totiž vedl 6-2 a 5-2 a při svém servisu měl mečbol. I když ho nevyužil, měl ještě dvakrát šanci zápas ukončit při svém podání. Ale Schwartzman na returnu zahrál výborně a nakonec zvítězil 2-6 7-6 6-1.







O své jubilejní 10. finále si 28letý Argentinec Schwartzman zahraje v prvním vzájemném střetnutí s Felixem Augerem-Aliassimem. 20letý Kanaďan dnes porazil 6-3 6-4 Japonce Jošihita Nišioku, oplatil mu porážku z letošního Roland Garros a na čtvrtý pokus si připsal jeho premiérový skalp.



Auger-Aliassime v Německu zaútočí na své celkově 7. finále, v nichž dosud neuhrál ještě ani set. Naposledy neuspěl minulý týden právě v Kolíně nad Rýnem proti Zverevovi.