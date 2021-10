Sinner v Antverpách porazil krajana Musettiho a je ve čtvrtfinále

Jannik Sinner před třemi týdny obhájil titul v bulharské Sofii. Poté se kvůli jednomu turnaji vydal do Ameriky, aby na Masters 1000 v Indian Wells porazil Johna Millmana a prohrál s Taylorem Fritzem a mohl se vrátit zpět na halové akce do Evropy.



Včera večer v Antverpách začal proti o rok mladšímu trápícímu se krajanovi Lorenzu Musettimu a roli favorita potvrdil. Dvacetiletý Ital zvítězil 7-5 6-2 a dál drží reálnou šanci kvalifikovat se na Turnaj mistrů.



"Jannik by měl letos na Turnaji mistrů hrát, protože aktuálně patří mezi osm nejlepších tenistů světa. Dnes to rozhodně potvrdil," vysekl poklonu svému krajanovi devatenáctiletý Musetti.



Sinner si o zopakování předloňského semifinále zahraje s Arthurem Rinderknechem (h2h 0-1), s nímž prohrál letos na antuce v Lyonu. Francouzský tenista dnes zdolal ve třech setech osmého nasazeného Srba Dušana Lajoviče.

• ATP 250 ANTVERPY •

Belgie, tv. povrch / hala, 584.125 eur

středeční výsledky (20. 10. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Harris (7-JAR) - Bergs (Belg.) 7-6(4) 6-3 • Dvouhra - 2. kolo • Sinner (1-It.) - Musetti (It.) 7-5 6-2 Davidovich (Šp.) - Garín (3-Chile) 4-6 6-3 6-3 Rinderknech (Fr.) - Lajovič (8-Srb.) 6-3 4-6 6-2 Brooksby (USA) - Van de Zandschulp (Niz.) 6-2 6-0