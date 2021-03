Sinner v Marseille vyhrál tříhodinovou bitvu a přerušil minisérii porážek

Jannik Sinner loňskou sezonu ukončil v Sofii ziskem prvního titulu na okruhu ATP a tu letošní zahájil dalším triumfem, když v Melbourne vyhrál generálku na Australian Open (Great Ocean Road Open).



Na úvodním grandslamu roku pak ale vypadl v prvním kole po pětisetové bitvě s Kanaďanem Denisem Shapovalovem a následně v Montpellier podlehl 1-2 na sety Slovinci Aljaži Bedenemu.



Po sérii dvou porážek 19letý Ital absolvoval další bitvu v 1. kole halového turnaje ATP 250 v Marseille, tentokrát ale již s vítězným koncem. Domácího 115. hráče světa Grégoire Barrèra udolal po bezmála třech hodinách boje 7-6 6-7 7-5.



Sinner nebyl daleko od dvousetového vítězství, jenže za stavu 7-6 a 5-5 nevyužil brejkbol a Francouz si vynutil třetí sadu. Italský mladík v ní vedl 4-2, ale pak dvakrát po sobě přišel o podání a Bárrere servíroval na postup. Sinner však roli favorita nakonec potvrdil a zápas ziskem posledních tří gamů ukončil.



"Byl to náročný zápas, oba jsme hráli na vysoké úrovni a docela konzistentně. Ve třetím setu jsme se oba dostali trochu pod tlak. On podával na vítězství a po tak dlouhém zápase to nebylo vůbec snadné se vrátit do hry. Jsem proto moc rád, že jsem to nakonec zvládl a mohu si tu zahrát další zápas," komentoval italský vítěz.







O postup do čtvrtfinále si 34. tenista světa Sinner zahraje s dalším domácím vyzyvatelem Hugem Gastonem. 20letý Francouz si na úvod poradil 3-6 6-4 6-1 s Rakušanem Dennisem Novakem.



Nejvýše nasazenými jsou Rusové Daniil Medveděv a Karen Chačanov, Řek Stefanos Tsitsipas a domácí Ugo Humbert. Už v prvním kole na sebe narazí ve šlágru veteráni Francouz Jo-Wilfried Tsonga a Španěl Feliciano López.

• ATP 250 MARSEILLE •

Francie, tv. povrch / hala , 409.765 eur

pondělní výsledky (08. 03. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Sinner (5-It.) - Barrére (Fr.) 7-6(3) 6-7(5) 7-5 Ruusuvuori (Fin.) - Nišioka (8-Jap.) 6-2 4-2 skreč N. Gaston (Fr.) - Novak (Rak.) 3-6 6-4 6-1