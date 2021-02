Sinner v prvním italském finále na ATP po 33 letech zdolal Travagliu a po Sofii ovládl i generálku v Melbourne

Jannik Sinner patří k nejtalentovanějším mladíkům a jeho kariérní vzestup pokračuje. Devatenáctiletý Ital se na konci loňské sezony v sofijské hale dočkal svého premiérového triumfu na hlavní tour a letošní sezonu zahájil prvenstvím na generálce v Melbourne Parku.

Aktuálně 36. hráč světa sice v dějišti Australian Open nepředváděl svůj nejlepší tenis, nicméně ani tak ho nikdo z jeho pěti soupeřů na turnaji nedokázal zastavit. Po pohodlné výhře v prvním kole nad Aleksandarem Vukicem měl potíže s Aljažem Bedenem, Miomirem Kecmanovičem a hlavně v semifinále s Karenem Chačanovem, v němž dokonce čelil mečbolu.

V prvním ryze italském finále na turnajích ATP od roku 1988 byl Sinner proti svému o deset let staršímu krajanovi Stefanovi Travagliovi jasným favoritem. Jenže italský mladík se pořádně nadřel a vítězství slavil až po dvou hodinách a 11 minutách.

V úvodním dějství, které trvalo 71 minut, musel favorizovaný z italských tenistů likvidovat manko brejku a set urval až v tie-breaku. Vypadalo to, že konečně získá převahu, ve druhé sadě však dvakrát neudržel náskok brejku a i o zisku druhého setu rozhodl až v koncovce.

Sinner for the win



The moment @janniksin defeated Stefano Travaglia to claim his second ATP title! #GreatOceanRoadOpen pic.twitter.com/4YDiZA5M3z