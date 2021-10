Sinner v Sofii kráčí za obhajobou svého prvního titulu na okruhu ATP

Jannik Sinner loni v Sofii získal svůj první z nyní již tří titulů na okruhu ATP. Letos se 20letý Ital vrátil do bulharské metropoli již jako světová čtrnáctka a triumf obhajuje z pozice nasazené jedničky.



Roli favorita zatím potvrzuje. Po včerejší úvodní výhře nad Bělorusem Egorem Gerasimovem si dnes poradil rovněž ve dvou setech s Jamesem Duckworthem, kterému oplatil mu srpnovou porážku z Toronta.



Lehké to ale neměl. V prvním setu dvakrát neudržel servis, prohrával 2-5 a za stavu 5-6 čelil setbolu. Sadu však získal v tie-breaku, druhé dějství otočil ze stavu 2-4 a po necelých dvou hodinách nad Australanem, který si minulý týden v Nur-Sultanu zahrál poprvé ve finále turnaje ATP, zvítězil 7-6 6-4.



"Byl to těžký zápas. James hrál výborně a já měl v některých momentech štěstí. Také jsem si pomohl servisem, za což jsem rád," komentoval Sinner. Letos vyhrál už 11 setů, v nichž čelil alespoň jednomu setbolu.



O čtvrté letošní a celkově páté finále si Sinner zahraje s Filipem Krajinovičem (h2h 1-0). Srbský tenista v závěrečném večerním čtvrtfinále zdolal 6-3 4-6 6-3 Poláka Kamila Majchrzaka.







Gaël Monfils přes rok a půl čekal na postup do semifinále a nyní je v něm podruhé během dvou týdnů. Po Métách se mezi nejlepší kvarteto dostal i na dalším halovém podniku v Sofii, kde si dnes za pouhých 50 minut hry poradil dvakrát 6-2 s Italem Gianlucou Magerem.



O první finále od loňského února, kdy triumfoval v hale v Rotterdamu, se 35letý Francouz utká s Marcosem Gironem (h2h 0-0). 28letý Američan v Sofii postoupil přes nasazeného Australana Johna Millmana do svého prvního semifinále na turnaji ATP.

