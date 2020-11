Sinner v Sofii vyhrál své první finále a je nejmladším vítězem turnaje ATP po 12 letech

Jannik Sinner patří k nejsledovanějším vycházejícím hvězdám bílého sportu. V letošní sezoně se mu ale dlouho nedařilo, zlom přišel až s příchodem zkráceného antukového jara. Italský talent si na French Open zahrál své první grandslamové čtvrtfinále a v hale v Kolíně nad Rýnem se poprvé v sezoně dostal do semifinále.

Vítěz loňského Turnaje mistrů do 21 let před dvěma týdny po třech gamech vzdal utkání druhého kola ve Vídni, ovšem zranění stihl doléčit a na poslední letošní akci před Turnajem mistrů v sofijské hale se poprvé v kariéře dostal do finále na hlavním okruhu. A v něm dnes po téměř dvou a půl hodinách boje zdolal 6-4 3-6 7-6(3) Vaska Pospisila.

Sinner vedl už o set a brejk, jenže ten nedokázal potvrdit a momentum zápasu se začalo naklánět na stranu Pospisila. Sinner však vydržel, v úvodním gamu rozhodujícího dějství odvrátil dva brejkboly, set dovedl do tie-breaku a v něm byl jasně lepší.

Devatenáctiletý rodák z Innichenu se už včera stal nejmladším italským finalistou na hlavním okruhu v open éře a po dnešním vítězství nejmladším šampionem turnajů ATP po 12 letech (Kei Nišikori, Delray Beach 2008).

Sinner je šestým hráčem, jenž si letos připsal první triumf na ATP. Před ním se to povedlo Ugovi Humbertovi (21 let, Auckland), Casperovi Ruudovi (21, Buenos Aires), Thiagovi Seybothovi Wildovi (19, Santiago), Miomirovi Kecmanovičovi (21, Kitzbühel) a Johnovi Millmanovi (31, Nur-Sultan).

Tento klub místo něj mohl rozšířit Pospisil, 30letý Kanaďan však neuspěl ani ve svém třetím finále (Washington 2014, Montpellier 2020). Bývalého 25. tenistu světa může alespoň těšit to, že si v žebříčku ATP polepší o 13 příček na 61. místo. Sinnera čeká posun na nové maximum, 37. pozici.



Čtyřhru bez boje vyhráli Murray se Skupskim

Trofej pro vítěze čtyřhry na turnaji v Sofii získali druzí nasazení Britové Jamie Murray a Neal Skupski. Jejich soupeři Jürgen Melzer a Edouard Roger-Vasselin totiž jen pár hodin poté, co se jako poslední kvalifikovali na Turnaj mistrů, oznámili, že zápas neodehrají a letí do Londýna. Závěrečná akce sezony pro osm nejlepších hráčů dvouhry i deblových párů tam začne v neděli, Melzer a Roger-Vasselin poprvé nastoupí v pondělí.

Melzer a Roger-Vasselin získali jistotu účasti na Turnaji mistrů v pátek odpoledne postupem do sofijského finále. Oficiálně vzdali dnešní duel kvůli Melzerovu zraněnému ramenu. Murray a Skupski tak získali první společnou trofej na okruhu ATP, což pro ně byla malá náplast za marný boj o poslední místo mezi elitou v londýnské O2 Areně.

"Bylo by skvělé jít zase na centrkurt a hrát finále, ale takové věci se stávají. Zahráli jsme si v Sofii tři velmi dobré zápasy a jsem moc rád za trofej," řekl Murray, bývalá světová jednička v deblu.