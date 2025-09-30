Sinner ve finále v Pekingu smetl debutanta Tiena a napodobil triumf Alcaraze

ATP PEKING - Jannik Sinner (24) ve finále pětistovky v Pekingu nedal šanci americkému teenagerovi Learneru Tienovi (19), který hrál o titul poprvé v kariéře. Ital zvítězil 6:2, 6:2, získal zde druhý triumf a poprvé letos ovládl podnik mimo grandslamové turnaje. Zároveň napodobil svého největšího rivala Carlose Alcaraze (22), který vyhrál v Tokiu a potvrdil jejich jasnou dominanci.
Jannik Sinner ve finále v Pekingu ztratil jen čtyři hry (@ ČTK / AP / Andy Wong / Profimedia)

Tien – Sinner 2:6, 2:6

Sinner získal podání Tiena hned v úvodní hře a další brejk přidal ještě v pátém gamu. Na vlastním servisu ani jednou nezaváhal, pomohl si pěti esy, nemusel čelit ani jednomu brejkbolu a první set vyhrál hladce za 35 minut.

První šanci Američana odvracel až v úvodu druhé sady. Snadno si s ní však poradil a od stavu 2:2 už opět dominoval. Získal čtyři hry v řadě a došel si pro svůj třetí letošní titul. Vůbec poprvé v této sezoně ovládl turnaj ATP. Jeho předchozí triumfy totiž přišly na grandslamech na Australian Open a ve Wimbledonu.

Sinner musel v průběhu turnaje projít dvěma těžkými zkouškami, když už ve druhém kole ztratil set s Terencem Atmanem. Francouzovi ale ve třetím dějství nadělil kanára. Do rozhodujícího dějství musel i v semifinále proti Alexi de Minaurovi, kde ho lehce trápil zadní stehenní sval. S Australanem si však nakonec poradil i v 11. vzájemném duelu. Zvládl se dát fyzicky do pořádku a ve finále se zdálo, že ho nic nelimituje.

Ital ziskem titulu potvrdil svou dominanci na tvrdých površích v posledních dvou sezonách a také, že se mu v Pekingu náramně daří. Z 15 zápasů zde prohrál jen loni třísetovou finálovou řežbu s největším rivalem Carlosem Alcarazem. O rok dříve zde Španěla porazil v semifinále a následně to dotáhl až k triumfu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Právě společně s Alcarazem jsou aktuálně dvěma největšími favority na každém turnaji a to, že jsou oproti ostatním hráčům napřed ukázali i tentokrát. Oba potvrdili pozici nasazené jedničky a ovládli Peking respektive Tokio i bez vzájemné konkurence, která je žene kupředu.

Tien si díky úspěšnému turnaji a postupu do finále zajistí posun zpět do TOP 50 a bude nejlépe postaveným teenagerem na žebříčku ATP. Posunem na 36. příčku si vylepší kariérní maximu a přeskočí i mediálně slavnějšího vrstevníka Joaa Fonsecu z Brazílie.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
