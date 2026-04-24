Nový pár Pavlásek - Rikl? Někdy je byznys víc než kamarádství, říká deblista Dlouhý
Bylo to docela překvapení. Ještě na únorovém utkání Davis Cupu proti Švédsku stál po boku Patrika Rikla deblový specialista Petr Nouza. Společně uhráli bod před vyprodanou jihlavskou arénou v utkání se Švédskem.
Pak odehráli ještě turnaje v Dauhá, Dubaji a Miami, ale po brzkých koncích se Rikl rozhodl přijmout nabídku Adama Pavláska. Ten předtím dlouho nastupoval po boku Poláka Jana Zielinskiho.
Překvapila vás tato změna?
"Myslím, že změna po dvou letech není něco neočekávaného. Kluci – Nouza s Riklem – z té souhry vytěžili opravdu hodně, hráli dobře. Dostali se společně na nějaké padesáté-šedesáté místo a možná vyčerpali možnosti, které měli. Otázka je, zda bylo na to, dát tomu ještě víc, aby je to posunulo na příčky, aby mohli hrát společně bez kvalifikací i ty větší turnaje. Myslím, že pokud by ke změně nedošlo nyní, tak to v dohledné době bylo nevyhnutelné. Pro oba to může být dobrý impuls, najdou si nové parťáky a mohou svou hru posunout dál."
Vnímáte, že se nové spojení povedlo?
"Samozřejmě, že úspěchy hned na začátku spolupráce pomohou. S Adamem Pavláskem se dostali do finále dvěstěpadesátky a semifinále pětistovky. To je může nakopnout, od začátku si mohou věřit."
Jak konec původního páru vnímá Nouza? Vypadá možná jako oběť téhle výměny…
"Samozřejmě, Petr Nouza je na tom teď hůř, ale nikde není psáno, že si nenajde parťáka, který bude vyhovovat jeho hernímu stylu, že jim spolupráce sedne a že se může vyšplhat žebříčkem výš. Tenisové debly jsou sice o kamarádství, ale samozřejmě je to také byznys. Nevím, jak probíhala domluva kluků o ukončení spolupráce, ale myslím si, že s rozchody v podstatě musí permanentně počítat. A pokud to vyřešili nějakou rovnou komunikací, tak si nemyslím, že by měl někdo být obětí, nebo že by někdo měl trpět. Prostě se jede dál, ten tenisový kolotoč nezastavuje, vlastně se pořád hraje."
Nouza a Rikl drží českou vlajku a váží si Davis Cupu
V čem je Pavlásek jiný hráč do čtyřhry a o kolik jiný deblista je Rikl v porovnání se Zielinskim?
"Myslím, že je to jen o tom najít parťáka, který sedí k dané hře. Patrik je komplexní hráč. V deblovém páru je důležitá i týmová chemie. Ta musí fungovat celou dobu, protože deblisté spolu žijí v podstatě deset měsíců v roce. Pořád jsou společně na trénincích, na hotelích. Prostě musí fungovat i ta lidská stránka. Tím neříkám, že jim nefungovala. Ale musí se spojit všechno, aby výsledky byly dobré."
České publikum na daviscupovém utkání v Jihlavě tleskalo Nouzovi s Riklem. Nyní se blíží čas utkání s USA. Myslíte, že Tomáš Berdych povolá Rikla s Pavláskem?
"Určitě se tato možnost nabízí. Máme tři supersinglisty, kteří tým táhnou a doplnit je deblovou dvojicí není od věci. Adam Pavlásek je starší, ostřílenejší hráč a Patrik Rikl už také dokázal, že může odehrát velké zápasy. Ale samozřejmě Tomáš Berdych si vybere toho, kdo se mu tam bude hodit. Ten tým lze složit z více variant."
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
