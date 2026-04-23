Obrovská bitva, ale vyšlo to. Siniaková s Townsendovou vydřely v Madridu postup
Kičenoková/Krawczyková – Siniaková/Townsendová 6:3, 1:6, 8:10
Že nečeká Siniakovou s Townsendovou v úvodním zápase nic jednoduchého, bylo jasné už před první výměnou. Zkušený pár Kičenoková, Krawczyková však byl v úvodu zápasu horší. Jak Ukrajinka, tak její americká parťačka musely při svých podáních odvracet brejkbolové hrozby, nasazené dvojky naopak své dva úvodní gamy na servisu získaly bez ztráty jediného fiftýnu.
Postupem času Kičenoková s Krawczykovou srovnaly krok, na returnu ale marně hledaly na favoritky zbraň. Dvojnásobné grandslamové šampionky i třetí hru na svém podání získaly čistou hrou a zdálo se, že by mohly nad utkáním převzít kontrolu.
Rozhodující moment prvního dějství ale nakonec patřil jejich soupeřkám. Siniaková s Townsendovou za stavu 3:4 ze svého pohledu poprvé v zápase ztratily svůj servis a soupeřky už nabídnutou šanci beze zbytku využily. První sadu získaly za 34 minut 6:3 a šly do překvapivého vedení 1:0 na sety.
Nečekaně ztracená sada se ale na favoritkách nepromítla. Do druhého dějství nastoupily velmi sebevědomě, ve druhém gamu uspěly na returnu a když Siniaková brejk následně potvrdila, šly do vedení už 3:0. Definitivně o osudu druhé sady bylo rozhodnuto po šestém gamu, kdy o servis přišla levou rukou hrající Krawczyková a česko-americký pár vedl už 5:1. Skvěle rozehraný set pak dovedla do vítězného konce rodačka z Hradce Králové a o osudu utkání tak musel rozhodnout super-tiebreak.
Do něj vstoupily lépe Kičenoková s Krawczykovou, když se ujaly vedení 2:0. Soupeřky ale dokázaly okamžitě reagovat a bylo vyrovnáno. Siniaková s Townsendovou se poprvé do vedení dostaly za stavu 4:4, o což se parádním forhendovým obhozem po čáře postarala česká tenistka. Obrovské drama vrcholilo za stavu 8:8. První mečbol si vypracovaly po nevynucené chybě Kičenokové favoritky a při podání Townsendové toho také využily. Po hodině a 21 minutách tak mohly slavit postup do druhého kola.
Výsledky ženské čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Madridu
