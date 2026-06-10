Návrat bouřliváka: Všechno je pro mě neustálý boj, přiznal Kyrgios po vítězství
Jednatřicetiletý Kyrgios v úterý porazil Francouze Corentina Mouteta 6:3, 6:4 a připsal si teprve druhé utkání v letošní sezoně. Jeho návrat přitom provází dlouhá absence – v roce 2024 do turnajového dění vůbec nezasáhl a v předchozích sezonách odehrál jen minimum zápasů.
Australan po utkání otevřeně popsal, čím si v posledních letech prošel. "Prodělal jsem rekonstrukci zápěstí a podstoupil čtyři operace kolena, takže je pro mě všechno neustálý boj," uvedl Kyrgios v televizním rozhovoru. Přesto dodal, že návrat na kurt je pro něj velkou motivací a důkazem, že se dokázal znovu dostat do soutěžního tempa.
Ve druhém kole ho ve Stuttgartu čeká Japonec Šó Šimabukuro. Další případný úspěch by mohl výrazně zvýšit jeho šance na divokou kartu pro Wimbledon, kde v roce 2022 senzačně došel až do finále a zapsal se mezi hlavní hvězdy turnaje.
"Rozhodně teď nemám přehnané sebevědomí. Jsem spokojený s tím, jak jsem hrál, a uvidíme, jak to půjde dál," řekl Kyrgios, který se postupně snaží najít zpět stabilitu i herní rytmus na nejvyšší úrovni. Pro bývalého finalistu Wimbledonu může být právě tráva ideálním povrchem, na kterém se pokusí znovu vrátit mezi nejzajímavější jména okruhu ATP.
Comeback ve velkém stylu. Kyrgios vyřídil na úvod turnaje ve Stuttgartu Mouteta
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře