Návrat bouřliváka: Všechno je pro mě neustálý boj, přiznal Kyrgios po vítězství

DNES, 15:00
Téma 2
Australský tenista Nick Kyrgios prožívá po dlouhé pauze další návrat na okruh a v Německu dal jasně najevo, že s ním stále musí být počítáno. Po vleklých zdravotních problémech i sérii operací se na trávě ve Stuttgartu dočkal vítězství, které pro něj znamená mnohem víc než jen postup do dalšího kola.
Profily hráčů
Kyrgios Nick
Nick Kyrgios během prvního kola turnaje ve Stuttgartu (@ ČTK / imago sportfotodienst / Philippe Ruiz)

Jednatřicetiletý Kyrgios v úterý porazil Francouze Corentina Mouteta 6:3, 6:4 a připsal si teprve druhé utkání v letošní sezoně. Jeho návrat přitom provází dlouhá absence – v roce 2024 do turnajového dění vůbec nezasáhl a v předchozích sezonách odehrál jen minimum zápasů.

Australan po utkání otevřeně popsal, čím si v posledních letech prošel. "Prodělal jsem rekonstrukci zápěstí a podstoupil čtyři operace kolena, takže je pro mě všechno neustálý boj," uvedl Kyrgios v televizním rozhovoru. Přesto dodal, že návrat na kurt je pro něj velkou motivací a důkazem, že se dokázal znovu dostat do soutěžního tempa.

Ve druhém kole ho ve Stuttgartu čeká Japonec Šó Šimabukuro. Další případný úspěch by mohl výrazně zvýšit jeho šance na divokou kartu pro Wimbledon, kde v roce 2022 senzačně došel až do finále a zapsal se mezi hlavní hvězdy turnaje.

"Rozhodně teď nemám přehnané sebevědomí. Jsem spokojený s tím, jak jsem hrál, a uvidíme, jak to půjde dál," řekl Kyrgios, který se postupně snaží najít zpět stabilitu i herní rytmus na nejvyšší úrovni. Pro bývalého finalistu Wimbledonu může být právě tráva ideálním povrchem, na kterém se pokusí znovu vrátit mezi nejzajímavější jména okruhu ATP.

Comeback ve velkém stylu. Kyrgios vyřídil na úvod turnaje ve Stuttgartu Mouteta

 

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

2
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Vlk-v-trave
10.06.2026 15:29
Nick si pro navrat vybral to nejlepsi tenisove obdobi... je to chvile, kdy divaka nedrazdi pisteni tenisek a hraci nemaji zanesene oci od prachu jak hornici, kdyz vyfaraji z dolu. :-)
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PTP
10.06.2026 15:39
Stačí si to nakropit
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