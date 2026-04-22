Povinná výhra pro Siniakovou, ve druhém kole číhá nebezpečná Dánka
Kalievaová – Siniaková 3:6, 4:6
Siniaková nikdy při svých sedmi startech v Madridu nepřešla přes druhé kolo. Udělat první krok k prolomení této bilance chtěla proti Kalievaové. V úvodu utkání si obě tenistky naprosto bez problémů držely svá podání. Jako první o něj překvapivě přišla favorizovaná Češka, mrzet ji to ale nemuselo. Rodačka z Brooklynu totiž nabídnutou šanci využít nedokázala, brejk nepotvrdila a bylo vyrovnáno – 3:3.
Siniakovou naopak první úspěch na returnu nastartoval. V dalším průběhu setu měla navrch, za stavu 4:3 znovu vzala své soupeřce podání a po druhém proměněném setbolu získala úvodní sadu za 34 minut hry 6:3.
Kalievaová zastavila rozjetou Češku až v první hře druhé sady, kdy si podržela podání. Pro Američanku ale mohlo být ještě veseleji. V následujícím gamu vedla při podání Siniakové 40:15, možnosti jít do trháku ale nevyužila a bylo vyrovnáno – 1:1.
V dalším průběhu setu si obě tenistky bez větších starostí držely svá podání. Důležitý moment tak přišel za stavu 3:3, kdy Siniaková proměnila třetí brejkbol, poprvé ve druhé sadě vzala Američance servis a měla dobře nakročeno k výhře.
Kalievaová, které patří 134. příčka žebříčku, se postupem času čím dál více potýkala s nevynucenými chybami, čímž své soupeřce výrazně ulehčovala situaci.
Siniaková držela svou soupeřku daleko za základní čarou, problémy jí dělala především čopovanými údery. Jedenáctinásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře si už zápas ujít nenechala a po setech 6:3, 6:4 postoupila do druhého kola.
Proti Tauson bude Katka naopak v roli jasný outsiderky a nemá tak co ztratit. Když vyhraje bude to senzace, když prohraje tak bude mít aspoň dost času a sil na debla ...
2 : 0
Naposled ji smázla v Dauhá, takže