Další grandslamový titul pro českou legendu! Siniaková s Townsendovou ovládly French Open

DNES, 11:00
Aktuality 98
FRENCH OPEN - Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou slaví zisk třetího společného grandslamového titulu. Ve finále Roland Garros si poradily s kazašsko-srbským párem Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová 6:2, 7:5. Česká tenistka si tak připsala už dvanáctý grandslamový vavřín, jedenáct jich získala v ženské čtyřhře.
Profily hráčů (7)
Krunic Aleksandra
Townsend Taylor
Danilina Anna
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou se radují ze zisku titulu na French Open (@ Mohammed Badra / EPA / Profimedia)

Siniaková/Townsendová – Danilinová/Kruničová 6:2, 7:5

Do utkání vstoupila servisem Kruničová a počínala si bezchybně. Dařilo se jí dostat do kurtu první podání a čistou hrou poslala nasazené dvojky do vedení. Prakticky ve stejném stylu ale odpověděla Townsendová a velmi rychle bylo vyrovnáno na 1:1. Kruničová s Danilinovou, které na cestě do finále neztratily ani set, nezaváhaly ani při podání kazašské tenistky a opět šly do vedení.

Oba páry si v úvodu počínaly výborně na podání, dobře rozehrané výměny pak bez problémů ukončovaly na síti. To platilo až do páté hry, kdy na svém servisu zaváhala Kruničová. Brejkovou šanci potvrdila výborným obhozem Townsendová a favoritky šly do vedení. Parádní podání Američanky zakončovala na síti bezchybná Siniaková a stav utkání tak byl 4:2. Dvojnásobné grandslamové šampionky i nadále pokračovaly v soustředěné hře. V sedmém gamu využily několika lehčích chyb trápící se Kruničové, znovu uspěly na returnu a šly do vedení už 5:2.

Při podání Siniakové se Kruničová s Danilinovou dostaly k prvnímu brejkbolu, Češka si ale s hrozbou bez větších problémů poradila. Vzápětí dala po dvojchybě soupeřkám šanci znovu, parádním podáním ale rivalkám žádnou šanci k případnému obratu nedala a po 34 minutách zajistila svému páru výhru 6:2.

Do druhého setu ale vstoupily lépe do té doby poněkud nervózně hrající Danilinová s Kruničovou. Na podání se vůbec nedařilo Townsendové, která několika jednoduššími chybami přišla poprvé o podání, a soupeřky šly do vedení 2:0. Když následně kazašská tenistka potvrdila brejk, svítil na ukazateli skóre stav už 0:3.

Siniaková s Townsendovou se z nepříjemného úvodu oklepaly. Podstatně zvýšily agresivitu i tlak na soupeřky a brzy z toho profitovaly. V sedmé hře prolomily podání Danilinové a snížily na 3:4. Rodačka z Hradce Králové vzápětí i přes problémy brejk potvrdila a bylo vyrovnáno.

Za stavu 4:5 se do kritické situace dostal česko-americký pár, když při podání Townsendové prohrával už 15:40. Oba setboly ale odvrátil a znovu srovnal krok. V následném gamu především díky výbornému reflexu Američanky uspěly nasazené jedničky znovu na příjmu a poprvé ve druhém setu šly do vedení. A velkou šanci na zisk titulu si už vzít nenechaly. Siniaková zápas bez problémů dopodávala a mohla tak slavit svůj dvanáctý grandslamový titul.

"Chci tuto trofej ukázat svému synovi, sedm týdnů jsem ho neviděla. Děkuji všem, co nás povzbuzovali, stáli při nás. A zvlášť bych chtěla poděkovat tobě, Katko. Jsme tým na kurtu i mimo něj. Známe se velmi dobře a já ti za vše děkuji," říkala po zápase Townsendová.

Poté se ke slovu dostala i s emocemi bojující Siniaková. "Chtěla bych poděkovat soupeřkám, jste skvělé tenistky. Předně chci ale poděkovat své partnerce, jsem šťastná, že jsem součástí tvé rodiny, Taylor. S tebou si tenis užívám. Děkuji své rodině, týmu, jsem opravdu šťastná, že jste tu byli a stáli při mně," říkala čtyřnásobná šampionka French Open ve čtyřhře.

Výsledky ženské čtyřhry na French Open

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

99
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Liverpool22
07.06.2026 13:47
Tak ve finále z českého pohledu celkem úspěšné RG smile
Katka smile titul v deblu smile
Kuba smile SF v singlu smile
Jana smile + Katka smile titul v deblu juniorek smile
Alisa smile titul v singlu juniorek
Takže k úplné spokojenosti chybí jen výraznější úspěch u holek v singlu. Snad se na trávě holky zvednou.
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falcon_heavy
07.06.2026 13:51
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vojta912
07.06.2026 13:22
Titulek bych opravil:
Další grandslamový titul pro česko russkou legendu! Siniaková s Townsendovou ovládly French Open
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Georgino
07.06.2026 13:30
Nechceš spíš opravit svý mentální nastavení?
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vojta912
07.06.2026 13:52
Reklama na válku
Včera, teď toto a ještě násilník ve hře
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Georgino
07.06.2026 13:17
Bylo nahoru a dolů, krásný balóny střídaly hrozný. Viděl jsem už samozřejmě hezčí babince, ale tohle končí GS pohádkou. Tak či onak jsem se bavil líp, než včera přitom singlu.
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Otmar
07.06.2026 13:08
Pohár poputuje tím správným směrem a rozhodující byly poslední dva gamy ve druhém setu, kdy se holky zvetily a odehrály je znamenitě. Ať se na mně nikdo nezlobí, ale do té doby bramboračka z obou stran. Klika je, že zítra už bude passé, jak se všechno odehrálo a co bylo k vidění. Ale nikdo mě nepřesvědčí, že se hrál dobrý debl, ten vypadá jinak. Gratulovat k výhře je ovšem na místě a tímto tak činím!
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Otmar
07.06.2026 13:09
Omlouvám se, to jsem nezvládl.
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GaelM
07.06.2026 13:13
Souhlas, nebylo to od SinTown zdaleka tak dominantní jako v SF. Skóre vypadá celkem jednoznačně, ale druhý set visel na vlásku a mohlo se to vyvíjet na kteroukoliv stranu.

Za mě opět TT nejlepší na hřišti, v klíčových momentech udržela klid a podržela tým. Včetně děkovačky, kde to Katku nějak vzalo smile
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Georgino
07.06.2026 13:19
TT má sílu, no. Někdy až moc .
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tommr
07.06.2026 13:14
SinTown byly dneska hodně nervózní. Proti Danilina/Krunic se jim nehraje dobře a dneska to bylo hodně vidět. Určitě mají v hlavě že s nima už dvakrát prohrály a zvláště ta porážka z letošního AO je bude ještě hodně dlouho strašit ...
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GaelM
07.06.2026 13:19
Asi ne tak moc, jako Danilinu a Krunic straší GS finále Z děkovačky už byla znát docela frustrace. Ale jestli budou spolu pokračovat, je to jen otázka času. Hrají výborně na všech površích a jsou obě pořád celkem mladé.
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falcon_heavy
07.06.2026 13:50
Jsou starší než Taylorina..
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Otmar
07.06.2026 13:08
Pohár poputuje tím správným směrem a rozhodující byly poslední dva gamy ve druhém setu, kdy se holky zvetily a odehrály je znamenitě. Ať se na mně nikdo nezlobí, ale do té doby bramboračka z obou stran. Klika je, že zítra už bude passé, jak se všechno odehrálo a co bylo k vidění. Ale nikdo mě nepřesvědčí, že se hrál dobrý debl, ten vypadá jinak. Gratulovat k výhře je ovšem na místě a tímto tak činím!
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tommr
07.06.2026 13:03
Katka má po dnešku 11 GS titulů v deblu:
4 FO
3 AO, W
1 USO

Je zajímavý že jejím nejúspěšnějším GS je antukové FO a nejméně úspěšným hardové USO. Na hardu přitom vyhrála celkově 25 turnajů zatímco na antuce jen 8 ...
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Liverpool22
07.06.2026 13:15
smile Na USO je jiné klima + Američanky jsou více motivované..... Antuka našim holkám chutná a i v singlu bereme GS tituly spíš z RG či W.
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Georgino
07.06.2026 13:20
Asi to tak je.
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tommr
07.06.2026 13:21
TT je taky Američanka takže by na USO měla mít největší motivaci. Loni to tak nevypadalo. Snad to ale letos napraví ...
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Kapitan_Teplak
07.06.2026 13:01
Tak na Návratilku už ji schází jen 20 GS titulů
Ale do desítky už jen tři.
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Georgino
07.06.2026 13:14
Do jaký desítky ?
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Kapitan_Teplak
07.06.2026 13:16
Tenistek s nejvíce GS tituly z debla.
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falcon_heavy
07.06.2026 13:20
Vždyť už je devátá..
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Kapitan_Teplak
07.06.2026 13:26
Ale v Open éře.
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falcon_heavy
07.06.2026 13:28
No a?
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Diabolique
07.06.2026 12:57
Tak za sebou tuhle snadnou zalezitost, a muzeme se venovat tomu HLAVNIMU!

FINALE!!!!

V Birminghamu.
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hanz
07.06.2026 13:01
Tak tak...
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Petruco
07.06.2026 12:56
Vždyť jsem to říkal. Káčo, jsi L E G E N D A ! S tebou by chtěla hrát úplně každá ex-legenda.
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Liverpool22
07.06.2026 13:08
Serena třeba smile
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PTP
07.06.2026 12:50
Dobrá věc se podařila,
SinTown slavně zvítězila.
Šťastně ukončen jest boj,
veselá se Paříž stroj!
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EdinaElwes
07.06.2026 12:53
????hip hip!!
Reagovat
Liverpool22
07.06.2026 12:57
Reagovat
3ryba16
07.06.2026 13:23
co takhle - ...veselou se Paříži stroj, (vesele se Paříži stroj, zvesela se Paříži stroj)?...páč Paříž mi v poslední době moc veselá nepřipadá.
Reagovat
3ryba16
07.06.2026 13:24
...veselou Paříží se stroj...
Reagovat
3ryba16
07.06.2026 13:25
Ale jinak klobouk až k zemi, Katko!
Reagovat
Liverpool22
07.06.2026 13:28
smile
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PTP
07.06.2026 13:46
Nechal jsem to, jak to napsal Karel Sabina, rusáčku.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 12:49
Je to taaam!

Kačenka je kraaalooovnaaa!smile

Fantastické balóny v závěru od obou. Napravily tak předchozí hrozné chyby

Neuvěřitelné, další GS! Co by za to jiné hráčky daly mít tolik turnajových titulů jako Katka GS

Zase se v počtu GS přiblížila Sereně. Ta ale nemá tak kompletní sbírku titulů, protože jí chybí TM nebo OH, teď si nejsem stopro jist, který z nich.
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Preview.lover
07.06.2026 12:53
OH má z Londýna 2012, kde porazily H+H,
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Liverpool22
07.06.2026 12:56
Chybí jí TM v deblu smile
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kupa
07.06.2026 13:08
Co se čtyřher týče, tak má Katka snad úplně vše, včetně mixů z olympiády a GS. Nevím, ale toto snad nemá ani Martina N.
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Liverpool22
07.06.2026 13:19
Navrátilová nemá zlato z olympiády.
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tommr
07.06.2026 12:48
Parádní otočka ve druhém setu! Když odvrátily ty dva setboly tak už jsem věděl že to dotáhnou k výhře ... smile
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Liverpool22
07.06.2026 12:50
smile smile smile
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Kapitan_Teplak
07.06.2026 12:51
Když začalo Siniakové v osmé hře pěkně mérdat v hlavě, tak jsem ve dva sety nevěřil.
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tommr
07.06.2026 12:57
myslíš ty dvě dvojchyby za sebou? To byl kritickej moment ale Katka to naštěstí ustála ...
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Kapitan_Teplak
07.06.2026 13:03
Jj, dvě dvojchyby následované zbytečnou chybou a raketa šla na zem.
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Georgino
07.06.2026 13:25
Bylo srandovní, jak komentátor Eurosportu vždycky povzbudil k něčemu, ale stal se toho pravý opak - nějak jsem cejtil v kostech, že po tom DF nastane i druhej.
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honza.khp
07.06.2026 12:46
samozřejmě gratulace a super, jen bych raděj viděl Katku v TOP20 singlu a s nějakým výsledkem na GS nebo aspoň tisícovce jako včelka Maja ... připadá mi že ta úroveň deblových párů u žen šla výrazně dolů
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GiltyPleasure
07.06.2026 12:53
No nevím, v singlu je velká konkurence...
A co tak ze svého laického pohledu vidím, bude pro ni opravdu těžké se do top 20 protlačit...

Hlavní problém vidím v nedostatečné razanci úderů.
Něco se někdy dá uhrát taktikou a dalšími věcmi, ale ne pokaždé...
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misa
07.06.2026 13:19
Razanci má dostatečnou, problém je u ní servis a hlava.
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GiltyPleasure
07.06.2026 13:27
No, i razance servisu.

Jinak s tou razancí ve hře fakt nevím... Vidím často dlouhé výměny, které by jiné hráčky byly třeba schopny ukončit zrychleným úderem...

A ty dlouhé výměny jí pak ubírají síly...
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volejman
07.06.2026 12:45
Katka si ve 2. setu dvakrát švihla (raketou) a Black and White vyhrály!
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Diabolique
07.06.2026 12:49
Jsem byl zvedavej, jestli s tou raketou dopodava, nebo si ji bude muset vymenit.
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PTP
07.06.2026 12:51
Může si jí rovnou podepsat.
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Diabolique
07.06.2026 12:53
Katka podepisuje jen rakety souperek
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Blondie
07.06.2026 12:44
*45*
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bardunek666
07.06.2026 12:44
Velká gratulace!!!
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Liverpool22
07.06.2026 12:43
smile smile KATEŘINA smile smile v klídku dopodávala a může slavit smile
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Honza-K
07.06.2026 12:46
Skvělá Katka
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Diabolique
07.06.2026 12:38
EASY
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PTP
07.06.2026 12:39
RIDER
Reagovat
Diabolique
07.06.2026 12:43
4EVA
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 12:23
Katka teď hrůza
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aape
07.06.2026 12:31
Vypadla z koncentrace, vzteká se, Taylor to teď taky dost kazí ...
Musí teď obě trochu zabrat
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 12:33
s touhle hrou budou mít ve třetím co dělat...
Reagovat
Liverpool22
07.06.2026 12:37
klídek 5:5 smile
Reagovat
LiJ
07.06.2026 12:42
7:5
Reagovat
Liverpool22
07.06.2026 12:43
smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.06.2026 12:51
musel jsem, nedalo se jinak
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.06.2026 12:50
tak jsme to utommrovali
Reagovat
Random33
07.06.2026 12:23
Katka na podani? To clovek pokazde trne
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 12:25
ale dva dably za sebou
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Liverpool22
07.06.2026 12:27
Ale 4:4 a je naděje, že to holky docvaknou smile
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 12:29
SinTown teď kupí i dost taktických chyb.
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Otmar
07.06.2026 11:49
Mizerný debl vinou obou párů, tohle jsem fakt nečekal. Hladký výsledek setu díky hrubým chybám Da-Kr. Jsem zvědav, zda to tak půjde dál. Věřím, že to Katka ukočíruje.
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tommr
07.06.2026 12:50
všechny byly dneska nějak nervózní ...
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kupa
07.06.2026 13:25
Bylo to finále
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Liverpool22
07.06.2026 13:28
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bardunek666
07.06.2026 11:33
Holky dnes hrají velmi dobře. Jen tak dál
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zfloyd
07.06.2026 11:31
Kačenka
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com
07.06.2026 11:45
Královna Kačenka smile
Reagovat
Liverpool22
07.06.2026 11:47
smile smile KATKA smile smile
Reagovat
LiJ
07.06.2026 12:11
Carevna Jekatěrina Veliká
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Diabolique
07.06.2026 11:27
Danilina/Krunič hrají hrozně, dnes to bude snadné
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Liverpool22
07.06.2026 11:32
4:2 smile Jinak návštěva je hodně žalostná - horní patro je prázdné
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Diabolique
07.06.2026 11:32
Navsteva je brutalni!
Premistete French Open do Jihlavy!
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 11:38
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.06.2026 11:56
tak díky, no
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Preview.lover
07.06.2026 11:23
Danilina/Krunič hrají výborně, bude to dnes hodně těžké
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 12:00
Diabolique píše, že hrozně, tak se dohodněte
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Preview.lover
07.06.2026 12:06
do stavu 2:2 to bylo vyrovnané, pak D/K hodně chybovaly, v osmé hře začaly hodně chybovat i S/T a ve druhém jsou D/K lepší a S/T stále hodně chybují
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 12:18
teď je to takové nervózní
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pantera1
07.06.2026 11:14
Holky ať se daří a vyhrejte. Je tady hrozný dusno, tak ať se vylepší neděle vaší výhrou
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Liverpool22
07.06.2026 11:15
smile smile smile
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com
07.06.2026 11:45
smilesmilesmile
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PTP
07.06.2026 11:24
Já to dusno taky cítím.
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pantera1
07.06.2026 11:28
To je dobře . Musela jsem ti trochu vyčinit, někdy to přeháníš. Ale jinak tě mám ráda a jsi můj oblíbený, to viš. Politiku mezi sebe tahat nebudeme .
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PTP
07.06.2026 11:49
https://youtu.be/2gzQy0EcuhM?si=j3R1vN7k6xz7VsVx
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PTP
07.06.2026 12:24
https://youtu.be/AVu-lALRd4M?si=rDKzLi1xYhZq7Qll
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