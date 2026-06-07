Další grandslamový titul pro českou legendu! Siniaková s Townsendovou ovládly French Open
Siniaková/Townsendová – Danilinová/Kruničová 6:2, 7:5
Do utkání vstoupila servisem Kruničová a počínala si bezchybně. Dařilo se jí dostat do kurtu první podání a čistou hrou poslala nasazené dvojky do vedení. Prakticky ve stejném stylu ale odpověděla Townsendová a velmi rychle bylo vyrovnáno na 1:1. Kruničová s Danilinovou, které na cestě do finále neztratily ani set, nezaváhaly ani při podání kazašské tenistky a opět šly do vedení.
Oba páry si v úvodu počínaly výborně na podání, dobře rozehrané výměny pak bez problémů ukončovaly na síti. To platilo až do páté hry, kdy na svém servisu zaváhala Kruničová. Brejkovou šanci potvrdila výborným obhozem Townsendová a favoritky šly do vedení. Parádní podání Američanky zakončovala na síti bezchybná Siniaková a stav utkání tak byl 4:2. Dvojnásobné grandslamové šampionky i nadále pokračovaly v soustředěné hře. V sedmém gamu využily několika lehčích chyb trápící se Kruničové, znovu uspěly na returnu a šly do vedení už 5:2.
Při podání Siniakové se Kruničová s Danilinovou dostaly k prvnímu brejkbolu, Češka si ale s hrozbou bez větších problémů poradila. Vzápětí dala po dvojchybě soupeřkám šanci znovu, parádním podáním ale rivalkám žádnou šanci k případnému obratu nedala a po 34 minutách zajistila svému páru výhru 6:2.
Do druhého setu ale vstoupily lépe do té doby poněkud nervózně hrající Danilinová s Kruničovou. Na podání se vůbec nedařilo Townsendové, která několika jednoduššími chybami přišla poprvé o podání, a soupeřky šly do vedení 2:0. Když následně kazašská tenistka potvrdila brejk, svítil na ukazateli skóre stav už 0:3.
Siniaková s Townsendovou se z nepříjemného úvodu oklepaly. Podstatně zvýšily agresivitu i tlak na soupeřky a brzy z toho profitovaly. V sedmé hře prolomily podání Danilinové a snížily na 3:4. Rodačka z Hradce Králové vzápětí i přes problémy brejk potvrdila a bylo vyrovnáno.
Za stavu 4:5 se do kritické situace dostal česko-americký pár, když při podání Townsendové prohrával už 15:40. Oba setboly ale odvrátil a znovu srovnal krok. V následném gamu především díky výbornému reflexu Američanky uspěly nasazené jedničky znovu na příjmu a poprvé ve druhém setu šly do vedení. A velkou šanci na zisk titulu si už vzít nenechaly. Siniaková zápas bez problémů dopodávala a mohla tak slavit svůj dvanáctý grandslamový titul.
"Chci tuto trofej ukázat svému synovi, sedm týdnů jsem ho neviděla. Děkuji všem, co nás povzbuzovali, stáli při nás. A zvlášť bych chtěla poděkovat tobě, Katko. Jsme tým na kurtu i mimo něj. Známe se velmi dobře a já ti za vše děkuji," říkala po zápase Townsendová.
Poté se ke slovu dostala i s emocemi bojující Siniaková. "Chtěla bych poděkovat soupeřkám, jste skvělé tenistky. Předně chci ale poděkovat své partnerce, jsem šťastná, že jsem součástí tvé rodiny, Taylor. S tebou si tenis užívám. Děkuji své rodině, týmu, jsem opravdu šťastná, že jste tu byli a stáli při mně," říkala čtyřnásobná šampionka French Open ve čtyřhře.
Výsledky ženské čtyřhry na French Open
Komentáře
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Katka titul v deblu
Kuba SF v singlu
Jana + Katka titul v deblu juniorek
Alisa titul v singlu juniorek
Takže k úplné spokojenosti chybí jen výraznější úspěch u holek v singlu. Snad se na trávě holky zvednou.
Další grandslamový titul pro česko russkou legendu! Siniaková s Townsendovou ovládly French Open
Včera, teď toto a ještě násilník ve hře
Za mě opět TT nejlepší na hřišti, v klíčových momentech udržela klid a podržela tým. Včetně děkovačky, kde to Katku nějak vzalo
4 FO
3 AO, W
1 USO
Je zajímavý že jejím nejúspěšnějším GS je antukové FO a nejméně úspěšným hardové USO. Na hardu přitom vyhrála celkově 25 turnajů zatímco na antuce jen 8 ...
Ale do desítky už jen tři.
FINALE!!!!
V Birminghamu.
SinTown slavně zvítězila.
Šťastně ukončen jest boj,
veselá se Paříž stroj!
Kačenka je kraaalooovnaaa!
Fantastické balóny v závěru od obou. Napravily tak předchozí hrozné chyby
Neuvěřitelné, další GS! Co by za to jiné hráčky daly mít tolik turnajových titulů jako Katka GS
Zase se v počtu GS přiblížila Sereně. Ta ale nemá tak kompletní sbírku titulů, protože jí chybí TM nebo OH, teď si nejsem stopro jist, který z nich.
A co tak ze svého laického pohledu vidím, bude pro ni opravdu těžké se do top 20 protlačit...
Hlavní problém vidím v nedostatečné razanci úderů.
Něco se někdy dá uhrát taktikou a dalšími věcmi, ale ne pokaždé...
Jinak s tou razancí ve hře fakt nevím... Vidím často dlouhé výměny, které by jiné hráčky byly třeba schopny ukončit zrychleným úderem...
A ty dlouhé výměny jí pak ubírají síly...
Musí teď obě trochu zabrat
Premistete French Open do Jihlavy!