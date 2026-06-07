French Open: Další krutá rána pro Zvereva, nebo konec prokletí? Do finále jde jako jasný favorit
Cobolli – Zverev | 15:00 SELČ
Alexander Zverev má jedinečnou možnost ukončit své prokletí na grandslamech a hodit za hlavu spoustu zklamání na této úrovni. Ve finále v Paříži vyzve outsidera Flavia Cobolliho.
Zápasové informace a forma
Cobolli si asi nemohl přát snadnější cestu do finále grandslamu a parádně využil šanci, která se mu po vyřazení hlavně světové jedničky a krajana Jannika Sinnera otevřela. Jeho jedinou výraznější hrozbou byl člen TOP 10 Félix Auger-Aliassime ve čtvrtfinále. Předtím čelil Andreovi Pellegrinimu, Yibingovi Wuovi, Learnerovi Tienovi a Zacharymu Svajdovi.
Štěstí měl vlastně také v semifinále, protože jeho krajan Matteo Arnaldi vůbec nenastoupil. Cobolli tak postoupil bez boje a ušetřil síly na nedělní finálový souboj se Zverevem. Svůj největší zápas v kariéře by tak měl absolvovat ve stoprocentní fyzické kondici.
Přípravu na French Open měl Cobolli velmi povedenou. Ještě nedávno měl na kontě hrozivou bilanci 0:14 v dohraných zápasech se soupeři z TOP 10 žebříčku. Tehdy by pro něj bylo psychicky velmi náročné čelit ve finále grandslamu někomu z elitní desítky světového hodnocení.
Během letošního antukového jara ovšem tento mentální blok zlomil a posbíral tři cenné skalpy TOP 10. Jeden z nich zaregistroval právě proti Zverevovi, a to po jednoznačném vítězství v semifinále v Mnichově. Tedy na domácí půdě německé hvězdy.
Zverev až doteď neprožíval příliš povedenou sezonu a vytoužený grandslamový titul se mu kvůli dominanci Sinnera a Carlose Alcaraze čím dál tím víc vzdaloval. Jenže teď ho v neděli na French Open čeká zřejmě nejdůležitější zápas kariéry, protože má jedinečnou šanci grandslamové trápení zlomit a poprvé v kariéře ovládnout podnik velké čtyřky.
Pokud by ani tuto možnost nevyužil, bude to pro něj jistě obrovská rána. Mnohými je totiž označován za nejlepšího hráče, který nikdy nezískal grandslamový titul. Herně problém nikdy neměl, ale v klíčových momentech a zápasech často hrál příliš pasivně a doplatil na svou slabší psychickou odolnost na majorech.
Přitom už získal několik velkých titulů z turnajů Masters, a dokonce je i díky skalpu Novaka Djokoviče olympijským šampionem. Ještě k tomu několikrát porazil členy legendární Big Four. Jenže grandslamové podniky jsou pro něj zatím obrovským zklamáním.
Na kontě má celkem 58 vítězství nad hráči TOP 10, avšak pouze pět z nich slavil na grandslamech, kde má s nimi bilanci 5:19. Právě i z tohoto důvodu představuje nedělní finále jedinečnou příležitost, protože na letošním French Open ani v tomto duelu nepotkává nikoho z elitní desítky žebříčku.
Vzájemná bilance
Zverev vede 3:1. Letos je ovšem tato rivalita mnohem vyrovnanější než vzájemná bilance. V aktuální sezoně se aktéři potkali už dvakrát. Cobolli zvítězil jasně 6:3, 6:3 v semifinále na antuce v Mnichově a Zverev mu později v Madridu porážku oplatil poměrem 6:1, 6:4.
Zajímavosti a fakta
Cobolli má ve finále na hlavním okruhu bilanci 3:2, nicméně v těchto zápasech čelil z TOP 10 jen Benovi Sheltonovi na antuce v Mnichově a jasně prohrál.
V neděli se může stát prvním italským šampionem French Open od Adriana Panatty v roce 1976.
Itálie má zastoupení ve finále mužské dvouhry na French Open druhým rokem po sobě. Loni v historické pětisetové bitvě neuspěl Sinner.
Zverev má bilanci 0:3 ve finále grandslamů, každou ze tří porážek utrpěl proti soupeři z TOP 5 žebříčku.
Na French Open naposledy prohrál s někým mimo TOP 10 pořadí v roce 2020 (Sinner).
Všech posledních šest proher mu uštědřili italští tenisté.
Sázkařská analýza
Po vypadnutí Sinnera a Djokoviče se Zverev automaticky stal největším favoritem na triumf na letošním French Open. Navíc mu z cesty odpadly i další hrozby, třeba Casper Ruud. Se svými bohatými zkušenostmi nejen se zápasy na tři vítězné sety a grandslamovou historií si Zverev roli jasného favorita ve finále s Cobollim zaslouží. A když nepodlehne obrovskému tlaku a neznervózní, pokud se dostane do vítězné pozice, měl by zvednout nad hlavu trofej pro šampiona.
V posledních letech bylo k vidění jen velmi málo výrazných překvapení ve finálových zápasech mužské dvouhry na grandslamech. Tím posledním je French Open 2015, kdy Stan Wawrinka zaskočil Djokoviče. Cobolli nemusí být bez šance, ale pokud se Zverev psychicky nezhroutí, čeká ho velmi těžký úkol. Jestli ale Zverev udrží pevné nervy, tak si jen těžko lze představit, že by se stal novým grandslamovým šampionem Cobolli.
Cobolli – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Acapulco (triumf); Mnichov (finále)
Největší úspěchy na antuce: Mnichov (finále)
Bilance: 23:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na antuce: 14:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 3:2 (kariérní 4:18)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 1:1 (kariérní 3:2)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Cobolli – French Open
Kariérní bilance: 8:3
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (3. kolo), Hamburk (1. kolo)
Cesta turnajem: Pellegrino (6:4, 7:6, 6:3), Yibing Wu (6:4, 6:4, 6:4), (18) Tien (6:2, 6:2, 6:3), Z. Svajda (6:2, 6:3, 6:7, 7:6), (4) Auger-Aliassime (4:6, 6:4, 6:4, 6:4), Arnaldi (bez boje)
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid (finále)
Největší úspěchy na antuce: Madrid (finále)
Bilance: 34:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 19:4
Bilance proti hráčům TOP 20: 3:7 (kariérní 120:124)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:3)
Bilance ve finále: 0:1 (kariérní 24:17)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Zverev – French Open
Kariérní bilance: 44:10
Nejlepší výsledek: finále (2024, 2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve finále: 0:1
Generálka: Madrid (finále), Řím (osmifinále)
Cesta turnajem: Bonzi (6:3, 6:4, 6:2), Macháč (6:4, 6:2, 6:2), Halys (6:4, 6:3, 5:7, 6:2), De Jong (7:6, 6:4, 6:1), (27) Jódar (7:6, 6:1, 6:3), (26) Menšík (7:5, 6:2, 3:6, 6:3)
Kompletní program | Přehled mužského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Mohl by být inspiraci pro ostatní nemocne...ikdyz...osobně znám trenéra, který trenuje děcka, ale vlastního syna (kvuli cukrovce) ne...Pry hodně omezení a práce...ale šance uspechu je velmi mala...
Takže držím palce, čas utíká...