Pády favoritek a nová mentalita. Andrejevové k vysněnému triumfu pomohl i Federer
Andrejevová byla před startem French Open v širším okruhu hlavních adeptek na titul, že však prolétne turnajem se ztrátou pouze jediného setu a všechny soupeřky naprosto smete, se ale rozhodně nečekalo. Devatenáctiletá Ruska měla v minulosti několikrát velké komplikace s potvrzením pozice favoritky. Na tomto turnaji však ukázala naprosto jinou mentalitu, která jí přinesla vysněný grandslamový triumf.
Ještě nedávno byly k vidění skoro až dětinské scény, v Paříži ale Andrejevová působila velmi klidně. "Chci poděkovat i sobě, že jsem v sebe věřila… Bojuji s tolika démony uvnitř sebe. Moje psycholožka mi řekla, že si vždycky mohu vybrat, jak na kurtu budu vystupovat. Tak jsem si vybrala. Chtěla jsem napodobit způsob, jakým se chová na kurtu Roger Federer, alespoň trochu. Možná mi to trochu pomohlo. Snažila jsem se vypadat dobře a nebýt frustrovaná nebo nešťastná kvůli tomu, jak hraju," přiznala ve svých odpovědích po triumfu.
Klíčové momenty
Andrejevová – Bassolsová 3:6, 6:1, 6:1
Poté, co na úvod snadno přehrála domácí Fionu Ferrovou, bývalou členku TOP 40, byla nedaleko vypadnutí už ve druhém kole. Nevyzpytatelná španělská bojovnice Marina Bassolsová vzala Andrejevové vcelku snadno první sadu. Jako odpověď ale přišlo pět gamů v řadě, které dokonale otočily momentum zápasu.
Andrejevová – Kosťjuková 6:1, 6:3
Kosťjuková šla do zápasu jako favoritka, vždyť v antukové sezoně neprohrála jediný zápas, vyhrála dva turnaje, včetně tisícovky v Madridu a držela šňůru 17 vítězných zápasů v řadě. Andrejevová ji však v první sadě třikrát připravila o podání. A když se Kosťjuková na začátku druhého dějství snažila o návrat do zápasu, brejkbol Andrejevová razantně odmítla a vzápětí si znovu vypracovala náskok.
Andrejevová – Chwaliňská 6:3, 6:2
Poslední krok bývá nejtěžší. A opravdu to na začátku duelu vypadalo na drama. Dvakrát si obě finalistky vzaly servis. Od stavu 3:2 pro Chwaliňskou to už ale byla jednoznačná záležitost. Devět gamů v řadě znamenalo totální obrat a jen čekání na mečbol. Ten po malém zaváhání přišel, za 83 minut bylo hotovo.
Důležitá čísla
9 – Že je French Open turnajem pro vyzrálejší hráčky, které si vědí rady s nevyzpytatelnou antukou? To možná dlouho platilo ve 21. století. Fakt je ale ten, že v otevřené éře tenisu počítá Roland Garros už devátou tenistku, která pařížskou trofej dobyla před svými 20. narozeninami. Před Andrejevovou to byly Evone Goolagongová (1971), Chris Evertová (1974), Hana Mandlíková (1981), Steffi Grafová (1987), Arantxa Sanchezová (1989), Monica Selešová (1990), Iva Majoliová (1997) a Iga Šwiateková (2020). Selešová to dokonce zvládla třikrát…
9:43 – Cesta za trofejí byla pro Andrejevovou vlastně velmi rychlá. Na kurtu se zdržela necelých 10 hodin hry a stačilo jí odehrát 15 setů. Nejrychlejší duel byl se Soranou Cirsteaovou, rumunskou veteránku smetla za 57 minut.
701 – Takový byl součet ranking všech sedmi soupeřek letošní královny Paříže. Andrejevová nemusela hrát proti žádné z hráček TOP 10. Los jí naopak přisoudil do cesty dvě kvalifikantky, jednu tenistku ze druhé stovky, hrající na divokou kartu a rivalku, která využila zmrazený žebříček. Ke cti šampionky je ale třeba říci, že ve všech třech zápasech proti nasazeným hráčkám neztratila ani set.
Andrejevové na cestě k trofeji bezpochyby pomohly i brzká vyřazení lépe postavených hráček a největších favoritek. Ve čtvrtfinále nenarazila na světovou dvojku a šampionku Australian Open Jelenu Rybakinovou a v následujícím kole se vyhla i zdejší čtyřnásobné vítězce Šwiatekové. Ale na to se historie ptát nebude. Prostě byla připravena.
A při dekorování k sobě pozvala na pódium svou trenérku Conchitu Martínezovou, která připustila, že vést mladou talentovanou šampionku není vůbec jednoduché: "Je to dobrá holka mimo kurt, ale nebudu lhát. Někdy s ní není snadné na tréninku pracovat. Ale jsem ráda, že tohle vítězství jí dodává sebevědomí. Každopádně stále se má co zlepšovat. Musíme zůstat pokorné a dál pracovat. Nic nebude snadné," sdělila Martínezová.
A mladá šampionka naznačila, že s jídlem roste chuť. "Takové pocity jsou něco extra a je to trochu návykové. Vlastně už teď už přemýšlím o tom, jak se připravím na sezonu na trávě. Chtěla bych to zažít podruhé," vyhlásila Andrejevová atak na wimbledonský titul.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Andrejevová opět nezklamala. Po vítězství na French Open nezapomněla poděkovat sobě
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Mirra nemůže za to, že např. Rybka vedra neustála, nemůže za to, že Aryně bliklo v "makovici", nemůže za to, že Coco, Iga, Peggy.......spíše stagnují.