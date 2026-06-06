Andrejevová opět nezklamala. Po vítězství na French Open nezapomněla poděkovat sobě

DNES, 20:00
Rozhovory 6
Mirra Andrejevová ve finále French Open smetla polskou senzaci Maju Chwaliňskou a získala premiérový grandslamový titul. Ruská teenagerka následně dodržela svou tradici a nezapomněla ani na sebe. "V neposlední řadě chci poděkovat také sobě, především za víru v sebe, za to, že vždy nechám na kurtu sto procent," uvedla ve své dlouhé řeči po obdržení trofeje Suzanne Lenglenové.
Profily hráčů
Andreeva Mirra
Mirra Andrejevová po vítězství na French Open nezapomněla poděkovat sobě (@ REUTERS)

"Na Roland Garros jsem se dívala už jako malá a snila jsem o tom, že tu jednou vyhraju. Nemohu uvěřit, že teď držím tuhle krásnou trofej," řekla Andrejevová poté, co ve finále French Open zvládla roli obrovské favoritky, přehrála snadno 6:3, 6:2 senzační finalistku Chwalinskou a pozvedla nad hlavu pohár pro vítězku pařížského grandslamu.

"Chtěla bych poděkovat svému týmu. Vím, že je to se mnou občas těžké, ale děkuji vám, že mě tlačíte k mým limitům a staráte se o to, abych na sobě pracovala, i když zrovna nechci," řekla Ruska, která se díky zisku svého premiérového grandslamového titulu posune na první příčku v hodnocení letošní sezony. V žebříčku WTA si polepší na šestou pozici.

Jmenovitě vyzdvihla především svou trenérku. "Chci zvlášť poděkovat Conchitě. Za trpělivost, kterou se mnou má, a za čas, který věnuje tomu, aby mi pomohla zlepšit se jako tenistce i jako člověku, a to sdílením všech svých zkušeností a znalostí," pokračovala. Andrejevová poděkovala i ostatním členům týmu, svým rodičům i psycholožce. Řekla také pár vět ve francouzštině, čímž si získala publikum.

Ve své dlouhé řeči následně ještě pokračovala a opět nezklamala, když dodržela jednu ze svých tradic při zisku titulu. "V neposlední řadě chci poděkovat také sobě, především za víru v sebe, za to, že vždy nechám na kurtu sto procent, i když je to těžké," řekla. "Každý den se snažím být lepším člověkem i hráčkou. Věřím tomu, že dokážu bojovat s mnoha démony, které v sobě mám. Děkuji sobě za to, jak tvrdě dřu a že se vždy snažím ze všech sil," dodala v mikině s nápisem "Chci poděkovat sobě“.

Andrejevová se stala nejmladší vítězkou pařížského turnaje od roku 1992, kdy zde triumfovala teprve osmnáctiletá Monica Selesová. Zároveň se stala třetí nejmladší grandslamovou šampionkou v tomto století po Marii Šarapovové ve Wimbledonu 2004 a Emmě Raducanuové na US Open v roce 2021.

Andrejevová smetla Chwaliňskou a slaví premiérový grandslamový titul

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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misa
06.06.2026 20:26
Mirra je zázračné dítě, které výborně zvládlo i přesun mezi dospělé a dnes zaslouženě vítězí na French Open. Ze začátku jsem měl proti ní odpor, ale postupně jsem si ji docela oblíbil, protože hraje top tenis, který má hlavu a patu a přijde mi i roztomilá.
Vím, jsem hrozný To dělá asi těch 19 let a syslíkovský vzhled

Její tenis se vymyká ruským standardům, tj. co nejde silou, to půjde ještě větší silou a který nemám rád (Samsonova, Potapova, Kudermetova, atd.). Mirka hraje tvrdě, ale zároveň chytře, má velký přehled na kurtu. Skvělý servis, působivý forhend, je schopná ukončit výměnu po čáře i křížem - to by při její postavě nebylo nic výjimečného, ale ona má i mimořádně dobrý pohyb a skvělou obranu. Všechno se u ní ideálně sešlo a proto už v tak mladém věku vyhrává velké turnaje.

Má skvělou trenérku, vypadá to, že tam je oboustranně hodně blízký vztah a v 19 letech má velké možnosti k dalšímu rozvoji, takže soupeřky se mají čeho bát. Až třeba víc zklidní hlavu a nebude vyvádět (ale dnes byla klidná), bude vyhrát mnohem víc turnajů.
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misa
06.06.2026 20:31
Pěkné video s Martinez. Ano, přesně to se mi na ní líbí. Takové ještě skoro až dětská bezelstnost.
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Nola
06.06.2026 20:31


to je fajn, ze napriek tomu, ze je Ruska dokazes ocenit jej hru, co je tu nevidane, ja som na tom bola podobne nemusela som Coco ani Mirru v zaciatkoch ich kariery a teraz obom fandim, nikdy nefandim podla narodnosti, ale podla toho co hrac na kurte predvadza
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hanz
06.06.2026 20:51
U Syslíka mi chybí ÍZYPAUWR... je to všechno takové upachtěné, vydřené... nerad se na její tenis dívám...
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paddy
06.06.2026 20:15
děkovat sobě může jen rozdvojený schizofrenik, jinak je to nonsense smile

mě by hlavně, stran brazilské kávy, zajímalo, jestli mají pod centrkurtem sklep? smile
https://www.youtube.com/watch?v=O-t0WiiQg48
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PTP
06.06.2026 20:24
Tam má svý uhlí Klabouch.
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