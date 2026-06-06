Andrejevová opět nezklamala. Po vítězství na French Open nezapomněla poděkovat sobě
"Na Roland Garros jsem se dívala už jako malá a snila jsem o tom, že tu jednou vyhraju. Nemohu uvěřit, že teď držím tuhle krásnou trofej," řekla Andrejevová poté, co ve finále French Open zvládla roli obrovské favoritky, přehrála snadno 6:3, 6:2 senzační finalistku Chwalinskou a pozvedla nad hlavu pohár pro vítězku pařížského grandslamu.
"Chtěla bych poděkovat svému týmu. Vím, že je to se mnou občas těžké, ale děkuji vám, že mě tlačíte k mým limitům a staráte se o to, abych na sobě pracovala, i když zrovna nechci," řekla Ruska, která se díky zisku svého premiérového grandslamového titulu posune na první příčku v hodnocení letošní sezony. V žebříčku WTA si polepší na šestou pozici.
Jmenovitě vyzdvihla především svou trenérku. "Chci zvlášť poděkovat Conchitě. Za trpělivost, kterou se mnou má, a za čas, který věnuje tomu, aby mi pomohla zlepšit se jako tenistce i jako člověku, a to sdílením všech svých zkušeností a znalostí," pokračovala. Andrejevová poděkovala i ostatním členům týmu, svým rodičům i psycholožce. Řekla také pár vět ve francouzštině, čímž si získala publikum.
Ve své dlouhé řeči následně ještě pokračovala a opět nezklamala, když dodržela jednu ze svých tradic při zisku titulu. "V neposlední řadě chci poděkovat také sobě, především za víru v sebe, za to, že vždy nechám na kurtu sto procent, i když je to těžké," řekla. "Každý den se snažím být lepším člověkem i hráčkou. Věřím tomu, že dokážu bojovat s mnoha démony, které v sobě mám. Děkuji sobě za to, jak tvrdě dřu a že se vždy snažím ze všech sil," dodala v mikině s nápisem "Chci poděkovat sobě“.
Andrejevová se stala nejmladší vítězkou pařížského turnaje od roku 1992, kdy zde triumfovala teprve osmnáctiletá Monica Selesová. Zároveň se stala třetí nejmladší grandslamovou šampionkou v tomto století po Marii Šarapovové ve Wimbledonu 2004 a Emmě Raducanuové na US Open v roce 2021.
Andrejevová smetla Chwaliňskou a slaví premiérový grandslamový titul
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Vím, jsem hrozný To dělá asi těch 19 let a syslíkovský vzhled
Její tenis se vymyká ruským standardům, tj. co nejde silou, to půjde ještě větší silou a který nemám rád (Samsonova, Potapova, Kudermetova, atd.). Mirka hraje tvrdě, ale zároveň chytře, má velký přehled na kurtu. Skvělý servis, působivý forhend, je schopná ukončit výměnu po čáře i křížem - to by při její postavě nebylo nic výjimečného, ale ona má i mimořádně dobrý pohyb a skvělou obranu. Všechno se u ní ideálně sešlo a proto už v tak mladém věku vyhrává velké turnaje.
Má skvělou trenérku, vypadá to, že tam je oboustranně hodně blízký vztah a v 19 letech má velké možnosti k dalšímu rozvoji, takže soupeřky se mají čeho bát. Až třeba víc zklidní hlavu a nebude vyvádět (ale dnes byla klidná), bude vyhrát mnohem víc turnajů.
to je fajn, ze napriek tomu, ze je Ruska dokazes ocenit jej hru, co je tu nevidane, ja som na tom bola podobne nemusela som Coco ani Mirru v zaciatkoch ich kariery a teraz obom fandim, nikdy nefandim podla narodnosti, ale podla toho co hrac na kurte predvadza
mě by hlavně, stran brazilské kávy, zajímalo, jestli mají pod centrkurtem sklep?
https://www.youtube.com/watch?v=O-t0WiiQg48