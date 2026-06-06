Jednoznačné finále. Andrejevová smetla Chwaliňskou a slaví premiérový grandslamový titul
Chwaliňská - Andrejevová 3:6, 2:6
Hned úvodní výměny finálové bitvy mezi Andrejevovou a Chwaliňskou přinesly atraktivní tenis. Polka od počátku častovala favoritku povedenými stopbaly i přechody na síť, favoritka pro změnu odpovídala maximální agresivitou. Ruska nakonec úvodní sedmiminutový game získala, prolomila soupeřce podání a šla do vedení.
Brejk ale Andrejevová potvrdit nedokázala. Chwaliňská se prezentovala trpělivou hrou daleko za základní čarou, počkala si na chyby soupeřky a srovnala krok. V utkání hraném v poměrně silném větru nebylo podání pro ani jednu z tenistek žádnou výhodou. I v následujících dvou gamech byla úspěšnější hráčka na příjmu a stav byl vyrovnaný – 2:2. Jako první ho nakonec získala čistou hrou Polka a šla poprvé v zápase do vedení.
Polka, která se do finále Roland Garros probojovala jako první tenistka v historii z kvalifikace, nadále trápila favoritku vysokými liftovanými míči, kterými se snažila eliminovat agresivní hru rodačky z Krasnojarsku.
Andrejevová se postupem času přizpůsobila hře levou rukou hrající soupeřky, nesnažila se za každou cenu výměny ukončit a vyplatilo se jí to. Za stavu 3:3 byla znovu úspěšná na returnu, brejk tentokrát potvrdila a vedla už 5:3. Velmi sebevědomě hrající svěřenkyně Conchity Martínezové získala i čtvrtou hru v řadě a za 43 minut brala první set v poměru 6:3.
Rozjetá Ruska vstoupila ve velké pohodě i do druhého dějství. Vyhrála své úvodní podání, vzápětí znovu uspěla na příjmu a vedla 2:0. Polská tenistka, která se poprvé v kariéře utkala s hráčkou z TOP 10, vedla ve třetím gamu na returnu 40:0, ani to jí ale nestačilo a prohrála sedmou hru v řadě.
Chwaliňská ve druhém setu působila unaveným dojmem. Na agresivně hrající soupeřku těžko hledala zbraň. Andrejevová jasně diktovala tempo výměn a směřovala za svým premiérovým grandslamovým titulem. Polka zastavila sérii devíti ztracených gamů v řadě za stavu 0:5, když si obhájila servis. Vzápětí uspěla i na returnu a snížila na rozdíl tří gamů.
Favoritka už ale žádné další komplikace nepřipustila. Soustředěným výkonem dovedla utkání po setech 6:3, 6:2 k vítěznému konci a mohla se radovat z prvního grandslamového titulu v kariéře.
"Gratuluji Maje a jejímu týmu. To, co jsi tady celý týden předváděla, bylo neuvěřitelné. Jsi skvělá tenistka a já ti přeji do zbytku sezony jen to nejlepší. Snila jsem o tom, že bych tady jednou mohla vyhrát a teď se mi můj sen vyplnil. Chci poděkovat mému týmu, vím, že je to se mnou těžké. Moc si vás vážím,“ říkala po zápase šťastná šampionka.
Chwaliňská se po životním turnaji posune ze 113. příčky na 21. pozici.
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Komentáře
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Jako jo, sebevědomí je fajn, ale mít tak třetinu děkovačky o sobě nepůsobí úplně nejlíp...
dnes jasně lepší ze všech stránek
Na Maji se podepsalo,že odehrála 10 těžkých zápasů za posledních 18 dní.
Tohle pro ní byla jedinečná šance, protože nikdo neznal její styl hry. Moment překvapení bude pryč. A pochybuju, že se její hra více hodí na tvrdý povrch či trávu. Nevěřím ji. Antukové okno je příliš krátké. Ale bylo to fajn zpestření.
A kdo v posledních pěti zápasech sebral královně Paříže nejvíce gemů? Naše Mája z Prahy Po prohře jsem na ni byl až moc tvrdý :(
Gratulace Mirra!
A Maja? Tady je jeji nove budouci zamestnani - https://share.google/1LoE8j0tVzgmwtqPZ
Takovejch je vic
Mirra s Conchitou takticky zvladli finale, nestazila sa bezhlavo iba utocit ako jej predchadzajuce superky, ale hrala hlavou, obcas hrala taktitu Maji vracanim a potom zautocila, vyborne zvladnute, ale videla som uz lepsie finale, Maja zatial nema na hracku T10, samozrejme ked ta hra hlavou a nezblazni sa ako Sabalenka
Zmlkla, kulí oči, jak své míče točí.
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Ale nic si z toho nedelej, vychazku ti dali, i k internetu te na par minut pustili, krasnej zivot
To je tak zajimavounky co pises
Co nam jeste hezkyho napises?
Katku Siniakovou miluju proto, ze jednu z tech raket vzala a fanouskovi podepsala. To je trofej!
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