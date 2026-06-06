Jednoznačné finále. Andrejevová smetla Chwaliňskou a slaví premiérový grandslamový titul

DNES, 15:00
Aktuality 154
FRENCH OPEN - Mirra Andrejevová slaví premiérový grandslamový titul. Ruská tenistka si ve finále French Open poradila s polskou senzací Majou Chwaliňskou jednoznačně po setech 6:3, 6:2, a stala se tak nejmladší šampionkou Roland Garros v tomto století. Na své konto si připsala šestý kariérní vavřín, třetí v probíhající sezoně.
Profily hráčů
Chwalinska Maja
Andreeva Mirra
Mirra Andrejevová je favoritkou pařížského finále (@ Jean Catuffe/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Chwaliňská - Andrejevová 3:6, 2:6

Hned úvodní výměny finálové bitvy mezi Andrejevovou a Chwaliňskou přinesly atraktivní tenis. Polka od počátku častovala favoritku povedenými stopbaly i přechody na síť, favoritka pro změnu odpovídala maximální agresivitou. Ruska nakonec úvodní sedmiminutový game získala, prolomila soupeřce podání a šla do vedení.

Brejk ale Andrejevová potvrdit nedokázala. Chwaliňská se prezentovala trpělivou hrou daleko za základní čarou, počkala si na chyby soupeřky a srovnala krok. V utkání hraném v poměrně silném větru nebylo podání pro ani jednu z tenistek žádnou výhodou. I v následujících dvou gamech byla úspěšnější hráčka na příjmu a stav byl vyrovnaný – 2:2. Jako první ho nakonec získala čistou hrou Polka a šla poprvé v zápase do vedení.

Polka, která se do finále Roland Garros probojovala jako první tenistka v historii z kvalifikace, nadále trápila favoritku vysokými liftovanými míči, kterými se snažila eliminovat agresivní hru rodačky z Krasnojarsku.

Andrejevová se postupem času přizpůsobila hře levou rukou hrající soupeřky, nesnažila se za každou cenu výměny ukončit a vyplatilo se jí to. Za stavu 3:3 byla znovu úspěšná na returnu, brejk tentokrát potvrdila a vedla už 5:3. Velmi sebevědomě hrající svěřenkyně Conchity Martínezové získala i čtvrtou hru v řadě a za 43 minut brala první set v poměru 6:3.

Rozjetá Ruska vstoupila ve velké pohodě i do druhého dějství. Vyhrála své úvodní podání, vzápětí znovu uspěla na příjmu a vedla 2:0. Polská tenistka, která se poprvé v kariéře utkala s hráčkou z TOP 10, vedla ve třetím gamu na returnu 40:0, ani to jí ale nestačilo a prohrála sedmou hru v řadě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Chwaliňská ve druhém setu působila unaveným dojmem. Na agresivně hrající soupeřku těžko hledala zbraň. Andrejevová jasně diktovala tempo výměn a směřovala za svým premiérovým grandslamovým titulem. Polka zastavila sérii devíti ztracených gamů v řadě za stavu 0:5, když si obhájila servis. Vzápětí uspěla i na returnu a snížila na rozdíl tří gamů.

Favoritka už ale žádné další komplikace nepřipustila. Soustředěným výkonem dovedla utkání po setech 6:3, 6:2 k vítěznému konci a mohla se radovat z prvního grandslamového titulu v kariéře.

"Gratuluji Maje a jejímu týmu. To, co jsi tady celý týden předváděla, bylo neuvěřitelné. Jsi skvělá tenistka a já ti přeji do zbytku sezony jen to nejlepší. Snila jsem o tom, že bych tady jednou mohla vyhrát a teď se mi můj sen vyplnil. Chci poděkovat mému týmu, vím, že je to se mnou těžké. Moc si vás vážím,“ říkala po zápase šťastná šampionka.

Chwaliňská se po životním turnaji posune ze 113. příčky na 21. pozici.

French Open: Ruská radost, nebo polský šok? Paříž pozná novou šampionku grandslamu

Výsledky ženské dvouhry na French Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

155
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SpacialRecognition
06.06.2026 17:41
Při pohledu na Andrejevu mě napadlo - skončila Brenda s tenisem? Vím, že nedávno maturovala, ale není nikde přihlášená.
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vojta912
06.06.2026 17:25
Reklama na válku. Zitra dalsi Russaci, chudák Hašan
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GaelM
06.06.2026 17:22
"I want to thank myself"

Jako jo, sebevědomí je fajn, ale mít tak třetinu děkovačky o sobě nepůsobí úplně nejlíp...
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chlebavevaju
06.06.2026 17:24
Proč ne? I ona a velká většina ostatních sportovců do toho dávají svoje úsilí, veškerý čas. Jen ať si poděkuje.
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Otmar
06.06.2026 17:18
Myslel jsem si, že to tak dopadne. Při vší úctě k Majce a k tomu, co na RG předvedla, tohlo nebylo pro ni a moc se s tím dělat nedalo. Hlavu má OK, stopbaly skvělé, na síť chodí jen pro jasné balóny, ale...podání, bez trochy razance při výměnách a dneska vesměs krátké balóny...to nemohlo projít. Přitom Mirra nic mimořádného, několik stupidních chyb, ale měla to pevně v rukách, jednoznačně lepší a pohár naprosto správně její. Je velmi pravděpodobné, že toho Maja měla plný perka..desátý špíl v řadě!!
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misa
06.06.2026 17:30
Na jiných površích to bude mít Majka těžké. Servis slaboučký a topspiny taky nebudou skákat tak vysoko, aby jí míčky ostatní top tenistky nezabíjely winnery. Navíc s jejím novým žebříčkem bude muset hrát ty nejsilněji obsazené turnaje...
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hanz
06.06.2026 17:34
Na trávu ideální koříst... :)
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NovacekTP
06.06.2026 17:18
smile smile potl + ano S Mirrou se prohrává tak snadno
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Liverpool22
06.06.2026 17:26
smile
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tenisman1233
06.06.2026 17:17
Mirra zaslouženě získává titul RG,
dnes jasně lepší ze všech stránek
Na Maji se podepsalo,že odehrála 10 těžkých zápasů za posledních 18 dní.
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Liverpool22
06.06.2026 17:20
smile
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GaelM
06.06.2026 17:42
Já myslím že kvalifikace až takový vliv neměla, všechny tři zápasy byly na dva sety a z toho dva extrémně rychlé. A po ní byla pauza. Spíš ji už semlelo to vyčerpání z posledních dní, kdy kolem ní musel být neskutečný humbuk. Mentální vyčerpání není o nic slabší, než to fyzické.
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A-Za-0-9._.
06.06.2026 17:12
Ta podoba je neuvěřitelná, jelikož když se člověk podívá na Andrejevovou, jako by viděl Moniku Selešovou v dobách její největší slávy...
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Kapitan_Teplak
06.06.2026 17:07
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ChybelJsemVam
06.06.2026 17:04
Došlo k tomu, co jsem tu již zmiňoval i v minulosti. Když se utká dobrá hráčka menšího vzrůstu s dobrou hráčkou většího vzrůstu, tak větší hráčka většinou porazí tu menší hráčku, pakliže obě hrají dobře a pakliže mají obě srovnatelný level skillu. Bohužel dnes nejenom, že fyzicky méně vyvinutá Chwalinska měla nevýhodu v rozpětí paží atd., ale bohužel nepřevyšovala Andreevu ani skillem.... Mirra je skvělá a fyzicky vybavenější hráčka s lepším tenisovým skillem než Maja. Nejenom základní údery, ale i herní inteligence jsou jasně na straně Mirry. Mirra proazila Maju ortodoxně a pak ji dokonce porazila i v její vlastní hře a tím jí de facto vzala duši. Zasloužený win Andreeva.
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PTP
06.06.2026 17:08
To mi teda chybělo, takový brilantní rozbor.
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uztoje
06.06.2026 17:12
Majas e potřebuje vyhrát s top hráčkami, takových tech top zápasů oproti Mirre moc nemela a to jsou taky zkusenosti. Dnes jí vzala duši, tos napsal presne. Ale presto bych nad ni definitivne hul nelamal. I kdyz to samozrejme muze byt jeji jediny uspech, ale přal bych ji, abychom o ni jeste uslyšeli a nekde se jeste probojovala. A tento uspech ji uz nikdo nevezme...
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GaelM
06.06.2026 17:19
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ChybelJsemVam
06.06.2026 17:30
Bohužel pro ní, čím víc bude hrát s top hráčkami --> tím víc si na ní elitní hráčky zvyknou a ona dopadne podobně jako Paolini atd.

Tohle pro ní byla jedinečná šance, protože nikdo neznal její styl hry. Moment překvapení bude pryč. A pochybuju, že se její hra více hodí na tvrdý povrch či trávu. Nevěřím ji. Antukové okno je příliš krátké. Ale bylo to fajn zpestření.
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Liverpool22
06.06.2026 17:36
Jo, jo taky si myslím, že má hru hlavně na antuku. Nicméně je furt mladá a v následujících týdnech se ukáže jelikož na větších turnajích bude častěji nastupovat proti hráčkám TOP 10.
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uztoje
06.06.2026 17:38
uvidíme, ono poprvé tě žene taková ta vlna, že nemáš co ztratit můžeš jen překvapit, plno lidí ti fandí, chcou velké překvapení. potvrzovat to je daleko těžší, ale zase její život a tenis dostane nový náboj, tak uvidíme jak s ním naloží a jak to dopadne...
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Nola
06.06.2026 17:01
Conchita vyhrala GS titul s Garbine a teraz s Mirrou, vie si vyberat material na trenovanie
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Liverpool22
06.06.2026 17:02
Umí si holt vybrat stejně jako Lendl
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tommr
06.06.2026 17:09
ona vyhrála GS i jako hráčka ...
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PTP
06.06.2026 17:13
S čelenkou jako Menšík.
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Liverpool22
06.06.2026 17:18
Garbine byla v boxu Mirry byla tam u Conchity.
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misa
06.06.2026 16:57
Mirce patří gratulace k prvnímu gs. titulu. O něm jsem po její výhře ve 3. kole vůbec nepochyboval Doufám že sázkaři, kteří mě čtou, na ni sázeli lopatou :)

A kdo v posledních pěti zápasech sebral královně Paříže nejvíce gemů? Naše Mája z Prahy smile Po prohře jsem na ni byl až moc tvrdý :(
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falcon_heavy
06.06.2026 16:58
????????
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falcon_heavy
06.06.2026 16:58
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Nola
06.06.2026 16:58
ty musis byt velmi hrdy
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misa
06.06.2026 17:20
život se skládá z drobných radostí :)
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misa
06.06.2026 16:59
Ohledně Mirry pak napíšu delší komentář až bude mít další článek...
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vojtano
06.06.2026 16:56
Nakonec zadna hracka nerozbila raketu, jediny kdo rozbil doma hrnicek byl panic s klitorisem misto penisu Diabolique. Karma je zdarma. :)))
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vojtano
06.06.2026 16:54
A takhle to dopada, kdyz se stretne elitni hracka s vesnickou moonballarkou.

Gratulace Mirra!

A Maja? Tady je jeji nove budouci zamestnani - https://share.google/1LoE8j0tVzgmwtqPZ
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falcon_heavy
06.06.2026 16:55
Elitní? Spiš jelitní.
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Pavol
06.06.2026 16:54
Pekný zápas. Taký kľudný, bezproblémový, jednoznačný . no proste ideálny
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Liverpool22
06.06.2026 16:58
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jeronym
06.06.2026 16:54
Hodne ocenuji ze Mirra po vyhre padla na kolena, dlane na tvari, jako to delaval Bjorn Borg ve Wimbledonu
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Liverpool22
06.06.2026 16:58
Borga jsem "miloval" jako dítě teda když zrovna neporazil Lendla a pak přišla éra Edberga.
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uztoje
06.06.2026 16:52
tak když ne Mája, tak ruské vítězství a slzy ukronácků dycky potěší...
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falcon_heavy
06.06.2026 16:54
Jak je v Petrohradě? Prý tam tuhle byl nějaký ohňostroj?
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uztoje
06.06.2026 16:55
zítra ještě Saša, ten má ty kořeny taky jasné...
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Patik
06.06.2026 17:17
A budem spokojný
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NovacekTP
06.06.2026 17:22
Má, to je hotovej Alexander Něvský co se vizáže týká.
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Liverpool22
06.06.2026 17:23
smile
Reagovat
NovacekTP
06.06.2026 17:20
Neonacistický problém ukrajinské armády se přehlíží kvůli boji s Ruskem. Tichá dohoda mezi ukrajinskou vládou a neonacisty vede k porušování ukrajinských zákonů zakazujících propagaci nacismu. Západ mlčí: hlavní je oslabit Rusko. (casopisargument)
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Liverpool22
06.06.2026 16:55
smile
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NovacekTP
06.06.2026 17:21
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zfloyd
06.06.2026 16:52
Mirka vyhrála zaslouženě by jednoduše lepší hráčkou
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Liverpool22
06.06.2026 16:55
smile MIRKA smile
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com
06.06.2026 16:52
Kdyz si vzpomenu jak ji pred tremi mesici deptala Kralovna Kačenka a vyhrála nad ní a ona ted slavi GS titul
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zfloyd
06.06.2026 16:57
Kačenka bude mít titul až zítra , to nejlepší na konec
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alcaraz.dva
06.06.2026 17:04
Takhle se to nedá srovnávat... je důležité dostat hráče na vrchol formy v přesně daný okamžik... Sinner napriklad minul... vzali na antuce všechno... kromě...
Takovejch je vic
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Nola
06.06.2026 17:06
pekne popisane, nestaci porazit hracku T10 na nejakom turnaji, ale dokazat to zopakovat aj v nasledujucich kolach, to je len taky vykrik do tmy
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Liverpool22
06.06.2026 16:50
smile MIRRA smile PARÁDA a velká gratulace k prvnímu GS titulu smile Na závěr trošku nervíky, ale docvaknout finále na RG v 19letech není sranda. Naštěstí vše dobře dopadlo. smile Tímto vítězstvím Mirra navázala na své 3 krajanky Myskinu, Kuzněcovou a Mášu Šarapovovou, které už mají pohár z RG doma.
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Saulnier
06.06.2026 16:51
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svetskaslavapolnitrava
06.06.2026 16:52
Polka je sympaťačka, ale budoucnost patří Rusku.
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falcon_heavy
06.06.2026 16:53
Budoucnost patří aluminiu!
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Alexandris
06.06.2026 16:53
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Liverpool22
06.06.2026 16:54
Přesně tak. Polka je milá holka, ale pohár má Miruška smile
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pantera1
06.06.2026 16:52
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Nola
06.06.2026 16:56


Mirra s Conchitou takticky zvladli finale, nestazila sa bezhlavo iba utocit ako jej predchadzajuce superky, ale hrala hlavou, obcas hrala taktitu Maji vracanim a potom zautocila, vyborne zvladnute, ale videla som uz lepsie finale, Maja zatial nema na hracku T10, samozrejme ked ta hra hlavou a nezblazni sa ako Sabalenka
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Liverpool22
06.06.2026 17:01
Jo, jo to jsem si přesně říkal během zápasu, že Mirra si vydrží s Májou pinkat, na začátku i kopcovala, ale ve správnou chvilku přešla do útoku. Conchitě také velký kredit - Mirru připravila perfektně smile
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Meceon
06.06.2026 16:50
V exhibičním tempu
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Liverpool22
06.06.2026 16:51
smile
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pantera1
06.06.2026 16:49
Gratulka Mířře k prvnímu GS, zaslouženě .
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Liverpool22
06.06.2026 16:51
smile
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Saulnier
06.06.2026 16:51
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farr
06.06.2026 16:46
Celé Letošní RG je jeden velký omyl nebo spíš jak bylo pojmenováno Chaos OPEN. Polka i když nevypadá 100% fit tak s touhle hrou vyhrát GS by prostě nebylo normální. Jestli dnes vyhraje tak jedině totálním kolapsem rusky ( teď nedopodávala, takže by mě to na druhou stranu ale vůbec nepřekvapilo ) Jen to ukazuje na zoufalost a nevyrovnanost top hráček WTA. Za dob Sereny Halep a spol by prostě nemohla přelézt třetí, čtvrté kolo. Obecně ty finále jsou děsný poslední roky na většině GS bohužel pramálo kloudnýho tenisu, naposled pěkný zápas ve finále na RG sehrála Swiatek s Muškou, která pak už ale nic kloudného od té doby v Paříži neuhrála. Loňské finále zčunily podmínky a letos celý turnaj hlavně první týden taky tak ...
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uztoje
06.06.2026 16:49
nejsou lidi je to drahý a mladí radeji čumí do šmatlafounu
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farr
06.06.2026 16:57
No jo no hlavně ale je úplně pitomá ta Sabalenka. Andreeva naprosto profesorský výkon ku GS titulu, kdyby musela hrát s Arynou tak to mohlo být zajímavé finále. Hratelná ale určitě byla, Muchové se to prostě asi nikdy nesejde jako třeba Vondroušový nebo Krejčíkový, které trefili formu do hratelné koncovky a sestavy soupeřek nějakého GS. Letos to měla na zlatým podnosu když by sekla Andreevu v dalším kole, no jenže se tam ani nedostala že. Škoda není jí to dáno do vínku asi...
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uztoje
06.06.2026 17:03
má blbou hlavu
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zfloyd
06.06.2026 16:46
Cončita si mohla aspoň na finále GS vzít na sebe něco jiného než ty hrozné tepláky
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Liverpool22
06.06.2026 17:22
Finále bylo moc krátké - takže Conchita už je v pracovním jelikož ještě půjdou trénovat smile
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misa
06.06.2026 17:33
Steffi Graf když vyhrála nějaký turnaj, tak byla občas nespokojená se svým výkonem a opravdu se šlo trénovat. Ti nejlepší mají často pracovní morálku jinde než zbytek, což je jedna z jejich největších předností.
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uztoje
06.06.2026 16:37
nevadí uspech i tak obrovský, sysel je už zkrátka vyhranější na top urovni...
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frenkie57
06.06.2026 16:36
Včelku Máju asi sezobne kanárek.
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svetskaslavapolnitrava
06.06.2026 16:35
Celá EU zírá jak to mydlí Míra.
Zmlkla, kulí oči, jak své míče točí.
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Liverpool22
06.06.2026 16:37
smile
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vojtano
06.06.2026 16:33
Maja NEchwalinska vypada jako ta mala slecinka z legendarniho porno meme obrazku, kde kolem ni stojí asi 10 cernochu na gangbang. Mozna by mela zmenit zamestnani a obor, v tenise ji ocividne psenka nekvete s tim prisernym tragickym stylem hry.

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uztoje
06.06.2026 16:35
to my víme že ti nezvbývá než honit u ob rázků tragéde...
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zfloyd
06.06.2026 16:29
Miirka po prvním setu uklidnila nervy a teď už pojede , je to přece jen kvalitnější tenistka než Mája
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Liverpool22
06.06.2026 16:34
4:0 smile Mirra se uklidnila a nyní hraje parádně smile. Na začátku zápasu byla trošku nervní a taky se asi musela nacítit na větrné podmínky.
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pantera1
06.06.2026 16:36
Smrdí to kanárem, snad Mája aspoň ten jeden uhraje. Nečekala jsem, že to bude tak jednoznačné.
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Liverpool22
06.06.2026 16:40
Empatická Mirra smile jednu hru Máje nechala 5:1 smile
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pantera1
06.06.2026 16:45
Ještě není konec, Mája má i druhou.
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Liverpool22
06.06.2026 16:46
Holt nervíky - no snad Mirka neskolabuje jako naše Novotná
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uztoje
06.06.2026 16:28
3 brejky v hajzlu, lamu nad Majou hul dnes
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pantera1
06.06.2026 16:25
Zas ten empajrovej co nemá na to, aby si skočil do Barberu, fouká teda vítr,ale on má ty harizóny aji normálně tak šílený .
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Diabolique
06.06.2026 16:09
Skoda. Vsichni vedeli ze je Maja nemocna, tak je hezky ze vubec nastoupila. Ale fyzicky to nedava.
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vojtano
06.06.2026 16:11
oooooo majuska to nedava mala zaprcla liliputi chudinka s nejnegativnejsi stylem hry na okruhu. to nas hrozne moc mrzi. Chudinka zranena... jezisinky.
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Diabolique
06.06.2026 16:13
Jezisi vojtisku, trosku retardinko, ze jo?
Ale nic si z toho nedelej, vychazku ti dali, i k internetu te na par minut pustili, krasnej zivot
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vojtano
06.06.2026 16:21
aaaaaa, ty tvoje slzicky stekaji az sem, jak se Majka Chwalinska ztrapnuje na kurtu :))).... copak tvuj psychiatr te pustil k pc? Budou ti muset predepsat prasky na uklidneni po tomto vykone liliputky NEchwalinske. :-)))
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uztoje
06.06.2026 16:29
tohle je zase co za šulina?
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Diabolique
06.06.2026 16:33
Jezisi koukam ze ty jses takovej curacek s minipeniskem, kterej si mysli jak je odvaznouckej, protoze si dovoli psat nejaky rusky sracicky, ze jo?
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svetskaslavapolnitrava
06.06.2026 16:18
Májiny rakety hlásí stav ohrožení...
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misa
06.06.2026 16:14
Už na tiskovce po sf. zněla dost nemocně
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Diabolique
06.06.2026 16:15
Ja to vim, mluvili o tom vsichni komentatori, ze kasle, smrka, vcera pry s horeckou v posteli ... byla otazka jestli vubec nastoupi. Je hezku ze nastoupila.
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vojtano
06.06.2026 16:25
Jezisinkyyyyy.... mala stůně :)))) .... uz si delala dopredu s tymem alibi, protoze vedeli ze Mirraculous Andreeva je jasne lepsi hracka. Ty uplakanku.
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Diabolique
06.06.2026 16:34
Ale ty chudinko retardovanouckej
To je tak zajimavounky co pises
Co nam jeste hezkyho napises?
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misa
06.06.2026 16:26
To by nastoupil snad každý (kromě Italů), vždyť se tam už nikdy nedostane.
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Diabolique
06.06.2026 16:36
Ja vim, poslouchal jsem byvale hrace co kritizovali to vcerejsi odstoupeni ze semifinale, ze u zraneni to smysl dava, u nemoci ne. Ze se vzdycky neco jeste muze zmenit. Ze skrecovat po par hrach dava vetsi smysl nez odstoupit pred zapasem.
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pantera1
06.06.2026 16:06
Krásná výměna
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Liverpool22
06.06.2026 16:07
Pěkně Mirra vyškrábla kraťásek smile
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pantera1
06.06.2026 16:10
Myslím, že má recept na Májinu nekonvenční hru
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falcon_heavy
06.06.2026 16:11
Má z rekta kliku tak akorát.
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Patik
06.06.2026 16:06
Pokojne to mohlo byť 6-0..keby sa Mirra pred každým servisom zkonsolidovala a koncentrovala na svoj servis.
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Liverpool22
06.06.2026 16:10
Nebuďme nenažraní - bude stačit 2x 6:3 smile
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vojtano
06.06.2026 16:12
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Patik
06.06.2026 16:25
To ja som ako nechcel aby ju drtila ale keby si držala pokojne servis vklude mohlo byť po sete..nič sa nedeje.
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Liverpool22
06.06.2026 16:27
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NOLE_unvaccinated_GOAT
06.06.2026 16:02
Mája kazí naši tenisovou mládež! Těmi svými kopci totiž dává falešnou naději naším hráčkám jako oběma Fruhvirtkám, Lucii H. či Palicové a dalším, že s kopci se dá dojít do finále FO a možná ho i vyhrát!
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misa
06.06.2026 16:04
Viďmanová si možná říká, že by taky mohla něco vyhrát...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
06.06.2026 16:30
Na tihle jsem zapomněl. U ní je to o to ostudnější, že je jedna z nejvyšších ze všech!
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cibageigy
06.06.2026 16:32
Včera jsem viděl naživo Palicovou a tam naopak soupeřka kopci drtila jí. Až do úplného rozdrcení.
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Alexandris
06.06.2026 17:02
Brenda Fruvirtova Míru totálně zničila, škoda že se ze svých problémů nevyhrabala a už asi ani nehraje....
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ChybelJsemVam
06.06.2026 17:11
A co je s Brendou? Zranění?
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Diabolique
06.06.2026 15:52
Uzasna Maja! Nadherna hra na 3:2. Hysterka za chvili zacne rozbijet rakety!!!
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alcaraz.dva
06.06.2026 16:03
To ty jsi ten, kdo je hystericky
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Diabolique
06.06.2026 16:06
Aspon dve rakety!
Katku Siniakovou miluju proto, ze jednu z tech raket vzala a fanouskovi podepsala. To je trofej!
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LiJ
06.06.2026 16:07
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volejman
06.06.2026 16:12
Nejenže nerozbije, ale ještě i vyhraje.
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Liverpool22
06.06.2026 15:51
Mirra začíná blbnout - seká chyby a zatím hodně slabá na servisu viz. dvojchyby.
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misa
06.06.2026 15:52
za chvíli se začne vztekat
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Liverpool22
06.06.2026 15:54
Chvílema fouká vítr a holky mají problém na servisu
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pantera1
06.06.2026 15:53
Jj, bude to mít hodně těžký, jestli se nezkoncentruje.
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jeronym
06.06.2026 15:41
Kopce zboznuju, kult Bjorn Borg
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pantera1
06.06.2026 15:40
Holky za chvíli budou hrát ty kopce mezi divákama pod střechou .
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Preview.lover
06.06.2026 15:40
Míček na rebreak na 1:1 byl jako z finále soutěže juniorek, samý kopec
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Liverpool22
06.06.2026 15:41
Dnes to budou taktické šachy - kopečky, kraťasy a různý kreativní ťukes......
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Dovodo6
06.06.2026 15:35
Polka zatím jenom čučí, jak jí to tam létá
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Patik
06.06.2026 15:42
To je strašný tenis..Chwalinska dostala pokyny znechutiť hru nechutným topspinom..Andreeva ju vyprevadi priamkami..prekvapuje ma že sa Chwalinska dostala s týmto do finále.
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misa
06.06.2026 15:47
Míčky Polky vyskakují strašně vysoko a zatím si s tím žádná soupeřka neví rady.
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Diabolique
06.06.2026 15:25
Tak jedem, doufam ze hysterka rozmlati aspon dve rakety!!!!!
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hanz
06.06.2026 15:23
Strým, plýs :)
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Liverpool22
06.06.2026 15:24
https://en84.sportplus.live/tennis/wta-roland-garros/7944539/

https://partner.nonamejose.sx/a28457a8/533e0b16/49712e0d
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LiJ
06.06.2026 16:09
Paráda, radost se dívat
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Patik
06.06.2026 15:16
Mirra ideme nato..
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Liverpool22
06.06.2026 15:17
smileMIRRAsmile
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Patik
06.06.2026 15:23
Chwalinska je podľa mňa len chvíľkovy turnajový zázrak..Mirra je schopná turnaj a výsledok aj obhájiť a urobiť si aj zbierku.
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Liverpool22
06.06.2026 15:27
smile
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Dave6969
06.06.2026 15:34
Taky si myslím že je to taková ta turnajová forma co trvá třeba 14 dní..ale finále si samozřejmě zasloužila.
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LiJ
06.06.2026 15:44
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misa
06.06.2026 15:34
Myslel jsem, že nato je u tebe zakázané slovo
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Patik
06.06.2026 15:40
Prečo.?
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misa
06.06.2026 15:45
NATO = Severoatlantická aliance
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Patik
06.06.2026 15:54
Nato je v pohode...Brusel je chorý.
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misa
06.06.2026 16:03
:)
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PTP
06.06.2026 16:05
Chorý plive na protihráče.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
06.06.2026 16:10
Sídlo NATO je taky v Bruselu!
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Patik
06.06.2026 16:27
Nato ako aliancia je premna v pohode nápad alebo myšlienka..druha vec je ako to funguje..rovnako tak Európska únia.
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tenisman1233
06.06.2026 15:14
Tak pojď Majo,tvůj čas nadešel.
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Liverpool22
06.06.2026 15:16
smile Nadešel čas pro Mirru smile smile
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pantera1
06.06.2026 15:22
Pokud nebude nervit, tak by to měla vyhrát . Holky se vyfotily a jdou na to . Ať je to pěkný zápas .
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Liverpool22
06.06.2026 15:27
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