Menšíkův životním grandslam: Duše bojovníka, průlom i nevyužitá šance
Menšík měl během antukové části roku nevýrazné výsledky. Na French Open přijel s nerozhodnou bilancí 3:3 na oranžové drti a po debaklu od Peruánce Ignácia Buseho, proti kterému v Hamburku uhrál jen tři hry a schytal kanára. Že v Paříži předvede svou životní jízdu na grandslamu tak nečekal snad nikdo.
Český tenista však ukázal, že se umí skvěle připravit na důležité podniky, dokáže zvládat těžké zápasy a potvrdil své zlepšení na turnajích velké čtyřky. Přemožitele na nich letos našel až po sérii osmi vítězství. Na Australian Open ho totiž zastavilo zranění břišního svalu a do osmifinále proti Novaku Djokovičovi nenastoupil.
Šílené bitvy i neoblíbený soupeř
V prvním kole Menšík neměl žádné problémy s domácím Titouanem Droguetem a snadno zvládl roli velkého favorita. Daleko těžký byl však hned ten následující zápas. V obrovské bitvě, která trvala téměř pět hodin, přehrál argentinského antukáře Mariana Navoneho. Po dramatické koncovce a využití až sedmého mečbolu, který proměnil vítězným forhendem, se Čech svalil na zem.
Ve fyzicky velmi vyčerpávající bitvě nechal všechny síly a dlouho se nemohl postavit na vlastní nohy. "Když jsem zahrál poslední vítězný úder, vyvalily se emoce a moje tělo se prostě vypnulo. V tu chvíli jsem nebyl schopný vůbec ničeho. Kdyby zápas pokračoval dál, bylo by těžké se z toho dostat," řekl po postupu do třetího kola.
V něm se mu velké šance nedávaly. Nastoupil totiž proti hráči TOP 10 Alexi de Minaurovi, s kterým měl hrozivou bilanci 0:5. V první sadě navíc schytal potupného kanára a zdálo se, že se brzy s turnajem rozloučí. Český tenista však opět ukázal svou bojovnost. Převzal otěže zápasu, předvedl velmi suverénní výkon a duel s Australanem otočil. I na druhém letošním grandslamu tak postoupil mezi šestnáctku nejlepších.
V průběhu turnaje bylo k vidění několik šokujích překvapení a postupně odpadávali ti největší favorité. Do osmifinále neprošel ani první hráč světa Jannik Sinner či 24násobný grandslamový šampion Djokovič. Menšík však výrazné štěstí na los neměl a čekal ho další těžký soupeř.
S Andrejem Rubljovem svedl další šílenou pětisetovou bitvu. Po skvělém začátku však promarnil vedení 2:0 na sety a poté, co snadno ztratil následující dvě dějství byl opět kousíček od konce na pařížském turnaji. Znovu však ukázal duši bojovníka, sebral poslední zbytky sil a rozhodující sadu převrhnul na svou stranu. Postoupil tak do svého prvního čtvrtfinále na majoru.
Souboj talentů a nevyužitá šance
V boji o semifinále se Menšík utkal v souboji mladých talentů s Joaem Fonsecou a jednalo se o jeden z nejočekávanějších a nejsledovanějších duelů turnaje. Brazilský teenager je totiž mediální hvězdou a v měl za sebou skalpy velkých favoritů Djokoviče a Caspera Ruuda. Očekávalo se tedy, že si poradí i s českým protivníkem a letošní French Open bude jeho průlomovým turnajem.
Menšík měl však jiné plány a ukázal, že on je ten pravý mladík, který by měl dostávat více pozornosti. S Fonsecou po skvělém výkonu neztratil ani set a zajistil si premiérový postup mezi čtyřku nejlepších na grandslamovém turnaji. Stal se tak nejmladším Čechem v historii, kterému se to povedlo, a prvním po devíti letech.
Do souboje o titul se už ale probojovat nedokázal. Nad jeho síly byl třetí hráč světa a jeden z největších favoritů turnaje Zverev. I proti němu měl však český tenista šanci. V klíčové části prvního setu ale neproměnil čtyři brejkboly a vzápětí na to doplatil, když ztratil úvodní dva sety. Ve třetím dějství se mu povedlo ještě vrátit do zápasu, ale více už favoritovi vzdorovat nedokázal. Čtvrtá sada už znovu patřila skvěle podávajícímu Němci, který ukončil Menšíkovu skvělou jízdu.
Ten tak bude mít ve finále obrovskou příležitost na zisk premiérového grandslamového titulu. V souboji o něj ho totiž čeká ještě velmi málo zkušený Ital Flavio Cobolli. Desátý nasazený by rozhodně byl hratelným soupeřem i pro Menšíka a mnoho expertů se netajilo tím, že vítěz česko-německého duelu bude pozdějším šampionem.
Menšík byl po své famózní jízdě šťastný a turnaj nemohl hodnotit jinak než pozitivně. "Skvělá cesta končí v semifinále Roland-Garros. Samozřejmě, že jsem chtěl projít ještě o krok dál, ale jsem hrdý na to, co jsme v těchto posledních dvou týdnech dokázali," napsal na sociální sítě. "Každý zápas, každá výzva, každý okamžik na kurtu byl neuvěřitelný. Tato zkušenost mě jen víc žene k tomu, abych pracoval ještě tvrději a brzy se vrátil, abych tyto emoce znovu pocítil," dodal.
Skvělá Menšíkova jízda končí. V semifinále French Open nestačil na Zvereva
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