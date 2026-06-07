Vrátí se Williamsová i do dvouhry? Uvidíme, jestli se na takovou úroveň dostanu, říká legenda

DNES, 21:45
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Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's Clubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře. Ne však v nejbližší době. Čtyřiačtyřicetiletá americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát čtyřhru po boku devatenáctileté Kanaďanky Victorie Mbokové, přihlášena je do debla i další týden v Berlíně.
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Williams Serena
Serena Williamsová se chystá na návrat (@ ČTK / imago sportfotodienst / Mark Greenwood)

"Teď se to dá těžko říct. Myslím, že kdybych chtěla hrát dvouhru, musela bych asi trénovat víc. A pak by se vidělo, jestli se na takovou úroveň dostanu. Každopádně to teď není moje cesta," uvedla Williamsová na dnešní tiskové konferenci.

Vítězka 23 grandslamů ve dvouhře ukončila spekulace o svém návratu k tenisu po čtyřech letech v pondělí. Oznámila, že bude hrát čtyřhru v londýnském Queen's Clubu po boku Mbokové. První zápas je čeká v úterý proti Američance českého původu Nicole Melicharové-Martinezové a Novozélanďance Erin Routliffeové. Původně Williamsová oslovila i českou deblovou hvězdu Kateřinu Siniakovou, ta ale musela spolupráci odmítnout kvůli odlišnému programu.

Bývalá dlouholetá světová jednička Williamsová se původně rozloučila na US Open v roce 2022. Myšlenky na návrat matka dvou dcer nejdříve odmítala, ale pak změnila názor. "Řekla jsem si, proč ne? Bude léto, děti nejsou ve škole, takže je ideální čas někam vyjet, užít si zábavu a vidět, co z toho bude," řekla vítězka 73 turnajů ve dvouhře.

Před návratem na sebe neklade žádná očekávání. "Nepotřebuju vyhrávat. Vyhrála jsem toho víc než většina lidí za celý život, takže to pro mě není důležité. A je důležité, abych si to připomínala, protože nemusím nikomu nic dokazovat. Nemám co ztratit, můžu jen získat. Ta celá cesta je o tom, že na sebe nebudu klást tlak," řekla Williamsová, jež má ve sbírce celkově 39 grandslamových trofejí a olympijské zlato ve dvouhře a tři ve čtyřhře.

Návrat legendy bude pokračovat. Serena Williamsová si zahraje i v Berlíně

 

 

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

1
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hanz
07.06.2026 22:11
Nééééé... už žádný Williemsky....
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