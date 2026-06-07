Skvělá jízda zlatou tečku nemá. Bartůňková v životním finále po obrovské bitvě padla

DNES, 16:22
Aktuality 22
CHALLENGER BIRMINGHAM - Chyběl kousek. Nikola Bartůňková svou parádní jízdu na prvním profesionálním turnaji na trávě k titulu nedotáhla. Ve finále challengeru v Birminghamu podlehla po obrovském boji favorizované Filipínce Alexandře Ealaové po setech 7:5, 3:6 a 5:7. Bartůňková i přes porážku vylepší své žebříčkové maximum, když jí v novém vydání rankingu bude patřit 61. příčka.
Profily hráčů
Eala Alexandra
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková během turnaje v Birminghamu (@ Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia)

Ealaová – Bartůňková 5:7, 6:3, 7:5

Favorizovaná Ealaová vstoupila do finálového boje proti Bartůňkové čistou hrou. Ani mladičká Češka ale neměla na svém podání žádné problémy a srovnala krok. V dalších dvou gamech se už returnující hráčky dostaly mnohem více do hry, ani jedna se však k první brejkbolové možnosti nepropracovala a stav utkání tak byl nerozhodný – 2:2. Velká bitva se rozpoutala o pátou hru. Nasazená jednička přes čtyři shody nakonec hru ale získala a soupeřku do brejku nepustila. Bartůňková si naopak na svém servisu počínala naprosto suverénně a opět srovnala krok.

Češka byla během výměn povětšinou aktivnější hráčkou. Ealaovou trápila velmi pestrou hrou od základní čáry, nebála se chodit zakončovat výměny k síti či prověřovat pozornost soupeřky kraťasy. Filipínka měla mnohem větší problémy uhlídat si podání, k brejku však přesto Češku nepouštěla. Svou převahu ukázala rodačka z Prahy v deváté hře, kdy to byla právě ona, kdo si jako první vypracoval brejkbol. Šanci ale nevyužila a první sada směřovala za stavu 5:5 do dramatické koncovky.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

To, co se Bartůňkové nepovedlo v devátém gamu, vyšlo o chvíli později. Filipínka i díky vlastním chybám poprvé v zápase přišla o servis a její o více než třicet míst hůře postavená soupeřka dostala možnost set dopodávat. A toho také využila. Bartůňková po velmi dobrém výkonu získala úvodní set za hodinu hry 7:5.

Dvacetiletá Češka v parádní jízdě pokračovala i v úvodu druhé sady. Okamžitě si vzala úvodní podání levou rukou hrající soupeřky, získala čtvrtou hru v řadě a šla do vedení 1:0. Brejk se ale Bartůňkové potvrdit nepovedlo a i ona poprvé v zápase přišla o servis. Ealaová si postupem času přivykla na pestrou hru rivalky. Za stavu 3:2 podruhé v zápase uspěla na returnu, brejk potvrdila čistou hrou a vedla už 5:2. Bartůňková už na přesně hrající soupeřku zbraň nenašla, set ztratila 3:6 a o osudu utkání tak muselo rozhodnout závěrečné dějství.

Ve třetím setu si Bartůňková za stavu 2:1 vypracovala tři brejkboly na vedení o dva gamy, Ealaová si ale se všemi poradila a udržela se soupeřkou kontakt. Neproměněné šance mohly vzápětí český talent mrzet. V páté hře to totiž byla o rok starší soupeřka, kdo jako první ve třetím setu uspěl na příjmu. Brejk poté Filipínka lehce potvrdila a vedla už 4:2. Za stavu 5:4 ale sadu dopodávat nedokázala, o servis přišla čistou hrou a bylo vyrovnáno.

Divoký závěr utkání ale Bartůňkové nevyšel. Vzápětí si znovu prohrála podání a i když si ve dvanácté hře vypracovala tři brejkboly, k tie-breaku to nedotáhla. Ealaová tak po dvou hodinách a 38 minutách mohla slavit výhru po setech 5:7, 6:3 a 7:5.

Výsledky dvouhry na challengeru v Birminghamu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

22
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hanz
07.06.2026 17:01
Bartůňková zklamání, proti trapce Eala... Bohužel, ty naše i ti naši nemají na tituly hlavy... prohrávají se samejma lůzrama...
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tenisman1233
07.06.2026 17:11
Eala takovej lůzr úplně není,dokázal porazit Swiatek a je No.37
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:01
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:00
na Alexu nešahat
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tommr
07.06.2026 16:52
Jsem zklamanej. Finále je sice dobrej výsledek ale Nikola měla na víc. Eala byla dneska hratelná ...
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tenisman1233
07.06.2026 16:44
Tento turnaj ukázal teoretický potenciál Nikoly na trávě.
Finále je super,škoda že neudržela pevnou raketu a mohla turnaj vyhrát
Uvidíme,co přinesou další travnaté turnaje....
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Georgino
07.06.2026 16:20
Nikola je asi první Češka, která kdy prohrála s Eaou
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 16:22
gratulace!
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tommr
07.06.2026 16:56
jj zápasová bilance ČR vs Eala je po dnešku 12:1 ...
Dalo se čekat že ta vítězná série českých hráček jednou skončí ale přesto ta dnešní prohra Nikoly mrzí protože byla opravdu zbytečná ...
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GaelM
07.06.2026 17:06
Není. Lucka Havlíčková s ní prohrála finále US Open.
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Mony
07.06.2026 16:14
Že hrajou ženský na svých výhodách strašně, to je známý, ale dneska to bylo extra strašný.. Vůbec to nebylo o soupeřce ,zvorala si to úplně sama
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tommr
07.06.2026 15:20
Ve druhém setu sice Nikola začala brejkem ale pak úplně odpadla. Obávám se že to od Nikoly nebylo taktický vypuštění druhýho setu ale že jí Eala prostě začala přehrávat a ve třetím setu to bude pokračovat ve stejným duchu ...
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Diabolique
07.06.2026 15:06
Nikola vzdycky druhy set pousti, takze ... se uvidi ve tretim.
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tommr
07.06.2026 14:55
To by ani nebyla Nikola aby si zápas zbytečně nezkomplikovala. Druhej set sice začala brejkem ale okamžitě darovala soupeřce rebrejk ...
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tommr
07.06.2026 14:39
Nikola si zatím vede docela dobře. Dokonce se jí povedlo dopodávat první set i když skoro všechny body musela uhrát přes druhé podání ...
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LiJ
07.06.2026 15:14
Tak aby to nebyla nuda, že jo.
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Diabolique
07.06.2026 14:38
Easy.
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Diabolique
07.06.2026 13:44
Docela pekny vymeny. A dokonce tam prisli i nejaci divaci.
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tommr
07.06.2026 14:41
je tam víc lidí než bylo na finále debla na FO. Možná že je to ale jen optickej klam protože kurt v Birminghamu je samozřejmě mnohem menší než obrovskej centrkurt v Paříži ...
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Diabolique
07.06.2026 14:43
jj, je to tak ... a taky finale mistniho turnaje je prece jen velka udalost pro divaky, zvlast kdyz ma takhle pekny obsazeni - svetova mlada hvezdicka proti nastupujicimu velkemu talentu.
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PTP
07.06.2026 14:57
Pouští jim tam aspoň při střídání stran Black Sabbath?
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Oin
07.06.2026 16:26
Nebo možná Electric Light Orchestra?
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