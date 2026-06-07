Skvělá jízda zlatou tečku nemá. Bartůňková v životním finále po obrovské bitvě padla
Ealaová – Bartůňková 5:7, 6:3, 7:5
Favorizovaná Ealaová vstoupila do finálového boje proti Bartůňkové čistou hrou. Ani mladičká Češka ale neměla na svém podání žádné problémy a srovnala krok. V dalších dvou gamech se už returnující hráčky dostaly mnohem více do hry, ani jedna se však k první brejkbolové možnosti nepropracovala a stav utkání tak byl nerozhodný – 2:2. Velká bitva se rozpoutala o pátou hru. Nasazená jednička přes čtyři shody nakonec hru ale získala a soupeřku do brejku nepustila. Bartůňková si naopak na svém servisu počínala naprosto suverénně a opět srovnala krok.
Češka byla během výměn povětšinou aktivnější hráčkou. Ealaovou trápila velmi pestrou hrou od základní čáry, nebála se chodit zakončovat výměny k síti či prověřovat pozornost soupeřky kraťasy. Filipínka měla mnohem větší problémy uhlídat si podání, k brejku však přesto Češku nepouštěla. Svou převahu ukázala rodačka z Prahy v deváté hře, kdy to byla právě ona, kdo si jako první vypracoval brejkbol. Šanci ale nevyužila a první sada směřovala za stavu 5:5 do dramatické koncovky.
To, co se Bartůňkové nepovedlo v devátém gamu, vyšlo o chvíli později. Filipínka i díky vlastním chybám poprvé v zápase přišla o servis a její o více než třicet míst hůře postavená soupeřka dostala možnost set dopodávat. A toho také využila. Bartůňková po velmi dobrém výkonu získala úvodní set za hodinu hry 7:5.
Dvacetiletá Češka v parádní jízdě pokračovala i v úvodu druhé sady. Okamžitě si vzala úvodní podání levou rukou hrající soupeřky, získala čtvrtou hru v řadě a šla do vedení 1:0. Brejk se ale Bartůňkové potvrdit nepovedlo a i ona poprvé v zápase přišla o servis. Ealaová si postupem času přivykla na pestrou hru rivalky. Za stavu 3:2 podruhé v zápase uspěla na returnu, brejk potvrdila čistou hrou a vedla už 5:2. Bartůňková už na přesně hrající soupeřku zbraň nenašla, set ztratila 3:6 a o osudu utkání tak muselo rozhodnout závěrečné dějství.
Ve třetím setu si Bartůňková za stavu 2:1 vypracovala tři brejkboly na vedení o dva gamy, Ealaová si ale se všemi poradila a udržela se soupeřkou kontakt. Neproměněné šance mohly vzápětí český talent mrzet. V páté hře to totiž byla o rok starší soupeřka, kdo jako první ve třetím setu uspěl na příjmu. Brejk poté Filipínka lehce potvrdila a vedla už 4:2. Za stavu 5:4 ale sadu dopodávat nedokázala, o servis přišla čistou hrou a bylo vyrovnáno.
Divoký závěr utkání ale Bartůňkové nevyšel. Vzápětí si znovu prohrála podání a i když si ve dvanácté hře vypracovala tři brejkboly, k tie-breaku to nedotáhla. Ealaová tak po dvou hodinách a 38 minutách mohla slavit výhru po setech 5:7, 6:3 a 7:5.
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Komentáře
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Finále je super,škoda že neudržela pevnou raketu a mohla turnaj vyhrát
Uvidíme,co přinesou další travnaté turnaje....
Dalo se čekat že ta vítězná série českých hráček jednou skončí ale přesto ta dnešní prohra Nikoly mrzí protože byla opravdu zbytečná ...