Muchová si zahraje čtyřhru s Williamsovou! Češka s legendární Američankou spojí síly v Berlíně
O návratu Williamsové se spekulovalo už dlouho. Své plány však držitelka 23 grandslamových trofejí nechtěla odhalovat až do poslední chvíle. Poprvé od US Open 2022 se nakonec představila na travnatých dvorcích v Queen's Clubu, kde nastoupila do čtyřhry po boku kanadské komety Victorie Mbokové. Nyní už je jasné, že legendární Američanka neodehraje pouze jeden turnaj. V příštím týdnu se představí na další pětistovce v Berlíně, kde spojí síly s Muchovou.
Před startem na londýnské trávě oslovila ke spolupráci další Češku Kateřinu Siniakovou. Světová jednička v deblu tuto možnost ale kvůli odlišnému programu odmítla. Williamsová tak spojila síly s devatenáctiletou Kanaďankou, po vítězné úterní premiéře je ale jejich další spolupráce ohrožena. Kanaďanka si dnes v Queen's Clubu v duelu druhého kola dvouhry s Karolínou Plíškovou zranila koleno a musela zápas skrečovat.
Stejně jako v Londýně dostala Williamsová pro start v berlínském deblu divokou kartu. Muchová, jíž patří v žebříčku dvouhry desáté místo, na okruhu WTA čtyřhru obvykle nehraje a ve světovém pořadí figuruje aktuálně až na 159. místě. Pro českou jedničku se tak rozhodně bude jednat o velmi speciální týden. S legendární Američankou už jednou kurt sdílela, když ji podlehla ve třetím kole na jejím domácím US Open v roce 2019.
Williamsová už na tiskových konferencích odhalila, že stále zvažuje start na slavném Wimbledonu. Organizátoři už jí nabídli divokou kartu a má ještě několik dní na rozmyšlenou. Právě akce v Berlíně tak může být pro její start v All England Clubu velmi důležitou.
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