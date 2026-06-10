Muchová si zahraje čtyřhru s Williamsovou! Češka s legendární Američankou spojí síly v Berlíně

DNES, 21:15
Aktuality 4
Pro Karolínu Muchovou bude příští týden rozhodně velmi speciální. Na turnaji WTA 500 v Berlíně vstoupí do travnaté části sezony a zúčastní se také soutěže čtyřhry. Tu si zahraje po boku čtyřiačtyřicetileté tenisové legendy Sereny Williamsové. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, jež se tento týden vrátila po čtyřleté pauze na tenisové kurty v Queen's Clubu, informoval list The Times.
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Williams Serena
Muchová Karolina
Karolína Muchová si zahraje čtyřhru se Serenou Williamsovou (@ ČTK / Lebeda Pavel)

O návratu Williamsové se spekulovalo už dlouho. Své plány však držitelka 23 grandslamových trofejí nechtěla odhalovat až do poslední chvíle. Poprvé od US Open 2022 se nakonec představila na travnatých dvorcích v Queen's Clubu, kde nastoupila do čtyřhry po boku kanadské komety Victorie Mbokové. Nyní už je jasné, že legendární Američanka neodehraje pouze jeden turnaj. V příštím týdnu se představí na další pětistovce v Berlíně, kde spojí síly s Muchovou.

Před startem na londýnské trávě oslovila ke spolupráci další Češku Kateřinu Siniakovou. Světová jednička v deblu tuto možnost ale kvůli odlišnému programu odmítla. Williamsová tak spojila síly s devatenáctiletou Kanaďankou, po vítězné úterní premiéře je ale jejich další spolupráce ohrožena. Kanaďanka si dnes v Queen's Clubu v duelu druhého kola dvouhry s Karolínou Plíškovou zranila koleno a musela zápas skrečovat.

Stejně jako v Londýně dostala Williamsová pro start v berlínském deblu divokou kartu. Muchová, jíž patří v žebříčku dvouhry desáté místo, na okruhu WTA čtyřhru obvykle nehraje a ve světovém pořadí figuruje aktuálně až na 159. místě. Pro českou jedničku se tak rozhodně bude jednat o velmi speciální týden. S legendární Američankou už jednou kurt sdílela, když ji podlehla ve třetím kole na jejím domácím US Open v roce 2019.

Williamsová už na tiskových konferencích odhalila, že stále zvažuje start na slavném Wimbledonu. Organizátoři už jí nabídli divokou kartu a má ještě několik dní na rozmyšlenou. Právě akce v Berlíně tak může být pro její start v All England Clubu velmi důležitou.

Jakub Hájek, ČTK
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Komentáře

4
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Esgalnor
10.06.2026 22:24
Je pro mě moc milý překvapení, že Serena oslovila zrovna Káju. A pro její PR to bude enormní boost. Tak snad se to vydaří a aspoň něco vyhrají.
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subaru
10.06.2026 22:14
Snad jí to nebude kazit.
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GaelM
10.06.2026 21:39
Samozřejmě že na Wimbledonu bude, jde jen o to s kým...
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Preview.lover
10.06.2026 21:44
Nabízí se Venus, ale spíš by se jí hodil někdo aktuálně stabilnější
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