Po finále Roland Garros přišel verdikt. Fognini určil Cobolliho strop
Devětatřicetiletý Ital velmi pozorně sledoval finále Roland Garros, ve kterém se Cobolli utkal s Alexandrem Zverevem. V rozhovoru pro Gazzetta dello Sport se zaměřil nejen na průběh zápasu, ale také na další vývoj kariéry svého krajana.
"V prvním setu se stalo to, co jsem očekával: byl velmi napjatý, spěchal a dělal chyby," uvedl Fognini. "Pak tu byly šance a chyby od obou, důležité je, že úroveň byla tam. V pátém setu se podle mého názoru projevila především psychická složka: po dvou intenzivních týdnech začnete cítit tíhu všeho, co jste zažili."
Bývalý člen elitní světové desítky ocenil Cobolliho výkony během celého turnaje. "Ale jedna věc je jistá: na antuce ukázal svou kvalitu. Je pravda, že se los otevřel a někteří řeknou, že Flavio měl štěstí, ale když máte šanci, musíte být dobří, abyste ji využili. A on byl," dodal Fognini, který ukončil kariéru v létě minulého roku.
Fognini vyzdvihl také Cobolliho charakterové vlastnosti. "Je houževnatý, soutěživý, ale má také velmi lidskou stránku. Je to pohledný chlap, má krásný úsměv, ví, jak jednat s lidmi. Možná je v jeho věku méně naštvaný než já, ale má mnoho vlastností, které mi připomínají mladého Fabia, proto se tak těším, až ho uvidím na kurtu," uvedl bývalý devátý hráč světového žebříčku.
Nyní, když se Cobolli dostal do první desítky světa a zahrál si grandslamové finále, přichází otázka, kam až může vystoupat. Fognini v tomto směru zůstává optimistický, zároveň však realistický. "V tuto chvíli jsou Sinner a Alcaraz stále o krok napřed před všemi, na ně nemá, jeho místo je jinde. Nicméně mezi čtvrtým a desátým místem v žebříčku je prostor, Flavio může být v této skupině," prohlásil o svém krajanovi.
Podle Fogniniho však nyní přichází nejnáročnější období Cobolliho kariéry. "Teď začíná ta těžká část, odteď budou vyšší očekávání a on se bude muset naučit žít s novým tlakem," zdůraznil. "Musí dělat všechno klidně, myslet na sebe, plánovat, musí mít odvahu mířit vysoko. Jakmile se tam dostanete, chcete zůstat, ale problém je právě v tomto: najednou od vás všichni něco očekávají. A především začnete něco očekávat sami od sebe. Flavio se nesmí cítit povinen cokoli dělat; musí dál pracovat a bojovat, jako to vždycky dělal."
Na závěr přidal vítěz devíti titulů ATP radu, která by podle něj mohla Cobollimu pomoci v další fázi kariéry. "Radím, jen když se mě zeptá; nerad se vnucuji, ale Flaviovi jsem řekl, aby začal myslet jako skvělý hráč. Když se blížíte k první desítce, musíte změnit své myšlení: už nemusíte myslet na to, že budete hrát všechno, ale na to, abyste si vybrali turnaje, které vám umožní podat co nejlepší výkon," uzavřel Fognini.
Prokletí zlomeno! Zverev po obrovské bitvě zdolal Cobolliho a ovládl French Open
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře