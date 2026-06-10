Williamsová se svou úrovní po návratu spokojená nebyla. Start ve Wimbledonu zvažuje
Legendární Američanka v úterý s devatenáctiletou Victorií Mbokovou z Kanady v prvním kole čtyřhry porazily Američanku Nicole Melicharovou-Martinezovou a Novozélanďanku Erin Routliffeovou 7:6, 6:2.
Pro vítězku 23 grandslamů Williamsovou šlo o první zápas po čtyřech letech. Pokud by se rozhodla ve Wimbledonu startovat, jako sedminásobná šampionka a bývalá světová jednička by od pořadatelů jistě dostala divokou kartu.
"Už jsem to říkala, beru to postupně," uvedla Američanka. "Pořád mám na rozhodnutí trochu času a od nich (organizátorů Wimbledonu) je skvělé, že mi ten prostor dopřáli," dodala vítězka 73 turnajů.
V Queen's Clubu se Williamsová vrátila k tenisu před zaplněnými tribunami, na kterých nechyběly její dvě dcery. Co na mámin vítězný comeback říkaly? "Adira chtěla jít do hračkářství a Olympii zajímalo, co bude k večeři," řekla Williamsová.
Sama byla ke svému výkonu kritická. "Jakou známku bych si dala? Čtyři minus?" uvedla. "Nakonec to ale vzhledem ke všem okolnostem, třeba že tráva není úplně skvělý povrch na návrat po takové pauze, bylo celkem obstojné," dodala. Po turnaji v Queen's Clubu se Williamsová představí ve čtyřhře ještě v Berlíně příští týden. Wimbledon odstartuje 29. června.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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prvni 2 sety opravu moc pekne... opravdu se snazili a na trave to byla hezka podivana... Yannick nakonec v tom tretim dost odpadl... cely zapas na returnu ho dost trapil levacky serv itala... Bellucci poprve tady ve QF :-)