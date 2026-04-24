Madrid: Konec Plíškové na bývalé rivalce? V ohrožení jsou i Siniaková, Lehečka a Macháč
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 24. 4.
Češi v akci
Plíšková (ČR) – Sakkariová (33-Řec.) | Court 5 (11:00 SELČ)
Lehečka (11-ČR) – Tabilo (Chile) | Court 4 (12:30 SELČ)
Nosková (13-ČR) – Arangová (Kol.) | Court 7 (14:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Rubljov (9-) | Stadium 3 (15:30 SELČ)
Siniaková (ČR) – Tausonová (17-Dán.) | Court 7 (15:30 SELČ)
Macháč (ČR) – Norrie (19-Brit.) | Court 4 (16:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Plíšková i Siniaková v ohrožení, Nosková je favoritka
Karolína Plíšková po třech letech obnoví rivalitu s Marií Sakkariovou. Před pár lety patřily obě aktérky mezi užší špičku, ovšem teď jsou v jiné situaci a snaží se vyškrábat zpět do nejvyšších pater žebříčku. Mnohem lépe má našlápnuto Sakkariová, která se ve světovém pořadí nachází o 160 míst výše. Přesto jsou kurzy skoro vyrovnané, jelikož bývalá světová jednička Plíšková i někdejší třetí hráčka hodnocení Sakkariová se v posledních týdnech zlepšily a vedou si solidně, přičemž pozice Češky na konci druhé stovky je způsobena hlavně častými zdravotními problémy. Plíšková začala v Madridu obratem proti Sinje Krausové a bez šance by neměla být ani v duelu se Sakkariovou. S řeckou hvězdou se utká poosmé a ve vzájemné bilanci vede 4:3. Plíšková vyhrála tři z posledních čtyř duelů a na antuce má navrch 2:1. Na nejpomalejším povrchu prohrála pouze v památné bitvě v Římě 2018.
Rovněž Kateřina Siniaková stojí před těžkou výzvou, ale nemusí být bez šance. Rodačka z Hradce Králové, která tradičně i letos exceluje hlavně ve své královské disciplíně v deblových soutěžích, vyzve ve druhém kole světovou osmnáctku Claru Tausonovou. S talentovanou dánskou hráčkou vyhrála oba předchozí souboje, a to naprosto suverénně. Více než pět gamů neztratila na antuce v Parmě 2021 ani letos na hardové tisícovce v Dauhá, kde ovšem Tausonová nepůsobila stoprocentně fit. Tausonová navíc není v letošní sezoně v ideální formě, což potvrzuje jen poloviční zápasová úspěšnost 8:8. Ještě k tomu musela skrečovat své poslední utkání před měsícem v Miami. I tak je Tausonová mírnou favoritkou na postup. Vítězství Siniakové ovšem rozhodně není nereálné. Češka letos slavila už dva skalpy TOP 20, když porazila právě Tausonovou v Dauhá a ještě Mirru Andrejevovou v Indian Wells.
Ze šestice českých tenistů v rámci pátečního programu je jasně největším želízkem v ohni Linda Nosková. Česká žebříčková dvojka a světová třináctka totiž bude plnit roli obrovské favoritky proti Emilianě Arangové. Do antukového jara vstoupila vsetínská rodačka výborně a ve stuttgartské hale došla až do čtvrtfinále, ve kterém jen těsně podlehla letos skvěle hrající Elině Svitolinové. Dá se očekávat, že jí budou sedět i rychlejší podmínky v Madridu, kde by měla postupem do třetího kola vyrovnat své osobní maximum v tomto dějišti. Arangová letos nemá ideální formu a disponuje negativní bilancí 7:11. V prvním kole v Madridu však suverénně přehrála rozjetou Talii Gibsonovou. Kolumbijka prohrála všech osm dosavadních střetnutí s hráčkami TOP 20, dokonce neuhrála set, a ani Nosková by jí neměla první takto cenný skalp dovolit.
Těžká výzva pro Macháče, Lehečku i Kopřivu
Tomáš Macháč si po fantastickém vstupu do sezony prošel i kvůli zdravotním problémům krizí, ale vypadá to, že v rámci antukového jara je zase ve formě. Na Masters v Monte Carlu uhrál osmifinále a jako jediný sebral set pozdějšímu šampionovi Jannikovi Sinnerovi. Následně došel i díky skalpu antukáře Sebastiána Báeze do čtvrtfinále v Barceloně a nyní na tisícovce v Madridu zvládl těžký souboj s nevyzpytatelným Franciscem Comesaňou. Šanci na vítězství má určitě i ve druhém kole, protože pro Camerona Norrieho je antuka nejslabším povrchem. Na druhou stranu se Macháčovi proti tomuto protivníkovi nedaří. Recept na britského hráče nenašel ve Wimbledonu 2023 ani loni na antuce v Ženevě. Pokaždé ale Norriemu sebral set a vyrovnanější průběh se dá očekávat i teď v Madridu. Macháč bude v tomto duelu mírným kurzovým favoritem.
Podobně náročná výzva čeká i Jiřího Lehečku, který měl coby nasazený v prvním kole volný los a do madridského Masters teprve vstoupí. Také on si stejně jako Tomáš Macháč prošel na začátku letošní sezony krizí, ale teď je zase v solidní formě. Po životním finále na Masters v Miami zatím hrál na antuce jen v Monte Carlu, kde nebyl úplně přesvědčivý, avšak vyřadil právě svého následujícího protivníka Alejandra Tabila. S Chilanem vlastně vyhrál všechny tři dosavadní souboje a také počtvrté ho potkává na antuce. Je ale potřeba zmínit i to, že vždy potřeboval rozhodující set nebo tie-break, případně obojí. Rychlejší podmínky v Madridu určitě českému tenistovi sedí. Právě v tomto dějišti si předloni zahrál své premiérové semifinále na úrovni Masters. Další dva starty v Caja Mágica ovšem zakončil hned po úvodním zápase.
Vít Kopřiva loni konečně po letech úsilí prorazil do TOP 100 žebříčku a nutno přiznat, že si vede výborně, co se hájení pozice mezi elitou týče. Teď se pohybuje kolem 60. místa a také letos září na svém nejoblíbenějším povrchu, antuce. V únoru si zahrál čtvrtfinále v Buenos Aires a v Rio de Janeiru byl kousek od prvního finále na hlavním okruhu. Po nepříliš povedeném vstupu do antukového jara se zvedl v minulém týdnu v Mnichově, když zdolal mimo jiné favorita Luciana Darderiho a zapsal další čtvrtfinále na nejvyšší úrovni. V Madridu si své první vítězství v hlavní soutěži připsal fantastickým způsobem, jelikož deklasoval Zhizhena Zhanga. Mnohem těžší úkol ho však čeká ve druhém kole, protože bude výrazným outsiderem proti světové dvanáctce Andrejovi Rubljovovi. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.
Páteční program
MANOLO SANTANA STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Qinwen Zheng (32-Čína) – Keninová (USA)
2. Ruseová (Rum.) – Rybakinová (2-Kaz.)
3. Sinner (1-It.) – Bonzi (Fr.) / nejdříve v 16:00 SELČ
4. Jódar (Šp.) – De Minaur (5-Austr.) / nejdříve ve 20:00 SELČ
5. Pegulaová (5-USA) – Boulterová (Brit.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Hurkacz (Pol.) – Musetti (6-It.)
2. Shelton (4-USA) – Prižmič (Chorv.)
3. Jeanjeanová (Fr.) – Gauffová (3-USA) / nejdříve v 15:00 SELČ
4. McNallyová (USA) – Mboková (10-Kan.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Fonseca (27-Braz.) – Čilič (Chorv.)
STADIUM 3 (od 11:00 SELČ)
1. Keysová (16-USA) – Shuai Zhang (Čína)
2. Sönmezová (Tur.) – Bucsaová (27-Šp.)
3. Fils (21-Fr.) – Buse (Peru)
4. Kopřiva (ČR) – Rubljov (9-)
5. Tirante (Arg.) – Paul (15-USA)
COURT 4 (od 11:00 SELČ)
1. Nava (USA) – Vacherot (14-Monako)
2. Lehečka (11-ČR) – Tabilo (Chile)
3. Ofner (Rak.) – Etcheverry (25-Arg.) / nejdříve v 15:00 SELČ
4. Macháč (ČR) – Norrie (19-Brit.)
COURT 5 (od 11:00 SELČ)
1. Plíšková (ČR) – Sakkariová (33-Řec.)
2. Mertensová (19-Belg.) – Ealaová (Fil.)
3. Detiucová/Piterová (ČR/Pol.) – M. Andrejevová/Šnajderová (-) / nejdříve ve 14:00 SELČ
4. Erraniová/Paoliniová (It.) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.)
5. Rachimovová/Sisková (Uzb./ČR) – Kruničová/Mladenovicová (Srb./Fr.)
COURT 7 (od 11:00 SELČ)
1. Griekspoor (29-Niz.) – Džumhur (Bosna)
2. Moller (Dán.) – Diallo (32-Kan.)
3. Nosková (13-ČR) – Arangová (Kol.)
4. Siniaková (ČR) – Tausonová (17-Dán.)
