Bouzková na rozjetou kvalifikantku nestačila, v Madridu dohrála ve druhém kole

DNES, 16:35
WTA MADRID - Marie Bouzková (27) si třetí kolo turnaje v Madridu nezahraje. Nad síly české tenistky byla Ukrajinka Anhelina Kalininová (29), která po sebevědomém výkonu vyhrála ve dvou setech 6:4, 6:3. Další soupeřkou vítězky bude lepší z dvojice Camila Osoriová – Naomi Ósakaová.
Marie Bouzková skončila v Madridu ve druhém kole (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Bouzková – Kalininová 4:6, 3:6

Kalininová nastoupila do zápasu s Bouzkovou se sérií tří vyhraných zápasů v řadě včetně kvalifikačních bojů. Úvod zápasu však patřil české tenistce, která za stavu 2:1 poprvé v zápase uspěla na returnu a šla do dvougamového vedení. Následná hra se ale pražské rodačce vůbec nepovedla, když o své podání přišla čistou hrou. Ukrajinskou tenistku jednoduchý game nastartoval. Vzápětí sice měla při svém servisu problémy, když musela odvracet dva brejkboly, přesto hru získala a srovnala na 3:3.

I další minuty na kurtu patřily rodačce z Nové Kachovky. Agresivní hrou dostávala Češku pod tlak, znovu byla úspěšná na příjmu a když brejk vzápětí potvrdila a získala čtvrtý game v řadě, vedla už 5:3. Bouzková v následujícím gamu odvrátila dva brejkboly i setboly, své podání uhájila, byla to ale jen kosmetická úprava výsledku. Její rivalka vzápětí set dopodávala čistou hrou a po výsledku 6:4 šla do vedení.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kalininová byla v úvodním dějství lepší tenistkou, byla to ona, kdo diktoval tempo výměn. Bouzková se většinu času bránila tlaku své soupeřky, trápila se především na podání, čehož Ukrajinka výbornými returny využívala. Vítězka turnaje v Bogotě na kurtu působila unavenějším dojmem, na precizně hrající soupeřku marně hledala zbraň. Kalininová se mohla spolehnout na svůj servis a především na return, kterým získávala po slabém podání soupeřky řadu jednodušších bodů.

Bouzková ztratila hned úvodní game druhé sady a když neuhájila své podání ani za stavu 1:3, zdálo se být o osudu utkání rozhodnuto. Česká tenistka zkoušela měnit rytmus hry, zatlačit svou vyzývatelku do obrany, na naprosto v pohodě hrající Kalininovou ale zbraň nenašla. Bouzková věrná své tradici zabojovala, za stavu 1:5 dvěma gamy zdramatizovala set, více už jí ale Ukrajinka nedovolila. Zápas vyhrála s přehledem 6:4, 6:3 a postoupila do třetího kola.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Otmar
23.04.2026 17:45
Bohužel, Marie byla dneska hodně mimo. Ukrajinka není žádný zázrak, ale hrála dobře a přes Marii přešla jako po rohožce. A dost blbě se na to dívalo.
Nola
23.04.2026 17:14
ten zapas sa aj dohral? vyzera to na skrec, kedze vo velkom ramecku vidim vysledok 0:1 na sety
tommr
23.04.2026 16:57
To byl jeden z nejhorších výkonů jaký jsem kdy od Marie viděl Zdá se že blízkost top-20 Marii spíš svazuje než aby jí pozitivně motivovala ...
tenisman1233
23.04.2026 17:05
Nerozehranost na evropské antuce se projevila.Ukrajinka byla naopak rozehraná,jelikož už 2 měsíce hraje na antuce.
Kapitan_Teplak
23.04.2026 16:50
Ta dostala pěkně za uši.
Diabolique
23.04.2026 16:47
Nechapu jak to mohla Maruska prohrat, kdyz jeste na zacatku druheho setu Oblomov rikal, ze to urcite otoci.
