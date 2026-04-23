Bouzková na rozjetou kvalifikantku nestačila, v Madridu dohrála ve druhém kole
Bouzková – Kalininová 4:6, 3:6
Kalininová nastoupila do zápasu s Bouzkovou se sérií tří vyhraných zápasů v řadě včetně kvalifikačních bojů. Úvod zápasu však patřil české tenistce, která za stavu 2:1 poprvé v zápase uspěla na returnu a šla do dvougamového vedení. Následná hra se ale pražské rodačce vůbec nepovedla, když o své podání přišla čistou hrou. Ukrajinskou tenistku jednoduchý game nastartoval. Vzápětí sice měla při svém servisu problémy, když musela odvracet dva brejkboly, přesto hru získala a srovnala na 3:3.
I další minuty na kurtu patřily rodačce z Nové Kachovky. Agresivní hrou dostávala Češku pod tlak, znovu byla úspěšná na příjmu a když brejk vzápětí potvrdila a získala čtvrtý game v řadě, vedla už 5:3. Bouzková v následujícím gamu odvrátila dva brejkboly i setboly, své podání uhájila, byla to ale jen kosmetická úprava výsledku. Její rivalka vzápětí set dopodávala čistou hrou a po výsledku 6:4 šla do vedení.
Kalininová byla v úvodním dějství lepší tenistkou, byla to ona, kdo diktoval tempo výměn. Bouzková se většinu času bránila tlaku své soupeřky, trápila se především na podání, čehož Ukrajinka výbornými returny využívala. Vítězka turnaje v Bogotě na kurtu působila unavenějším dojmem, na precizně hrající soupeřku marně hledala zbraň. Kalininová se mohla spolehnout na svůj servis a především na return, kterým získávala po slabém podání soupeřky řadu jednodušších bodů.
Bouzková ztratila hned úvodní game druhé sady a když neuhájila své podání ani za stavu 1:3, zdálo se být o osudu utkání rozhodnuto. Česká tenistka zkoušela měnit rytmus hry, zatlačit svou vyzývatelku do obrany, na naprosto v pohodě hrající Kalininovou ale zbraň nenašla. Bouzková věrná své tradici zabojovala, za stavu 1:5 dvěma gamy zdramatizovala set, více už jí ale Ukrajinka nedovolila. Zápas vyhrála s přehledem 6:4, 6:3 a postoupila do třetího kola.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 1000 v Madridu
