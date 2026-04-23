Fantazie! Samson vyprovodila favoritku kanárem, v Madridu je ve třetím kole
Samson – Wang 2:6, 6:3, 6:0
Samson se začátek zápasu druhého kola na tisícovce v Madridu proti Wang nepovedl. Už ve čtvrté hře ztratila servis a v následujícím gamu zahodila dva brejkboly. Další šanci na příjmu už česká teenagerka nedostala. Především se jí nedařilo najít recept na první podání Číňanky. Za stavu 2:5 ještě dokázala odvrátit první setbol soupeřky, při druhém už ale neuspěla a úvodní dějství snadno prohrála.
Druhou sadu však Samson odstartovala parádně. Turnajové osmadvacítce hned v prvním gamu sebrala podání čistou hrou. Výhodu brejku však okamžitě ztratila. Za stavu 2:2 se Češka znovu prosadila na příjmu a opět slavila bez ztraceného fiftýnu. Následně už při vlastním podání nezaváhala a odskočila do vedení 4:2. Set už dovedla do vítězného konce, když znovu udeřila na returnu a využila hned první setbol.
V úvodu třetího setu se odehrály dva velmi dlouhé gamy, které šly v obou případech na českou stranu. A to čínskou tenistku zlomilo. Za stavu 0:3 navíc znovu přišla o podání a Samson už obrovskou šanci na výhru nepromarnila. Soupeřce už nepovolila ani game, po hodině a 50 minutách proměnila druhý mečbol a mohla radovat z postupu do třetího kola.
Samson si o osmifinále zahraje s Maďarkou Bondárovou. Maďarka se ve druhém kole postarala o obrovské překvapení, když vyřadila nasazenou sedmičku Elinu Svitolinovou. Aktuálně až 63. hráčka světa porazila Ukrajinku 6:3, 6:4.
