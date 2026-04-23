Fantazie! Samson vyprovodila favoritku kanárem, v Madridu je ve třetím kole

WTA MADRID - Fantastická jízda Laury Samson (18) na Masters v Madridu pokračuje. Česká teenagerka, která na turnaji startuje na divokou kartu, po úvodní výhře nad Tatjanou Mariaovou porazila ve druhém kole i 28. nasazenou Číňanku Xinyu Wang (24) po setech 2:6, 6:3 a 6:0. Její další soupeřkou bude Maďarka Anna Bondárová.
Laura Samson je v Madridu ve třetím kole (@ ČTK / imago sportfotodienst / Ricardo Larreina)

Samson – Wang 2:6, 6:3, 6:0

Samson se začátek zápasu druhého kola na tisícovce v Madridu proti Wang nepovedl. Už ve čtvrté hře ztratila servis a v následujícím gamu zahodila dva brejkboly. Další šanci na příjmu už česká teenagerka nedostala. Především se jí nedařilo najít recept na první podání Číňanky. Za stavu 2:5 ještě dokázala odvrátit první setbol soupeřky, při druhém už ale neuspěla a úvodní dějství snadno prohrála.

Druhou sadu však Samson odstartovala parádně. Turnajové osmadvacítce hned v prvním gamu sebrala podání čistou hrou. Výhodu brejku však okamžitě ztratila. Za stavu 2:2 se Češka znovu prosadila na příjmu a opět slavila bez ztraceného fiftýnu. Následně už při vlastním podání nezaváhala a odskočila do vedení 4:2. Set už dovedla do vítězného konce, když znovu udeřila na returnu a využila hned první setbol.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V úvodu třetího setu se odehrály dva velmi dlouhé gamy, které šly v obou případech na českou stranu. A to čínskou tenistku zlomilo. Za stavu 0:3 navíc znovu přišla o podání a Samson už obrovskou šanci na výhru nepromarnila. Soupeřce už nepovolila ani game, po hodině a 50 minutách proměnila druhý mečbol a mohla radovat z postupu do třetího kola.

Samson si o osmifinále zahraje s Maďarkou Bondárovou. Maďarka se ve druhém kole postarala o obrovské překvapení, když vyřadila nasazenou sedmičku Elinu Svitolinovou. Aktuálně až 63. hráčka světa porazila Ukrajinku 6:3, 6:4.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

tenisman1233
23.04.2026 14:50
pro lauru je bondar hratelná,posunula by se dost i v rankingu, svitolina obhajuje SF takže ztrátí dost bodů.
tommr
23.04.2026 14:39
Zápas třetího kola Samson vs Bondar asi nečekal nikdo. Kdo tipoval že Laura porazí Mariu a Wang a Bondar porazí Golubic a Svitolinu at se přihlásí ...
Kuba4Win
23.04.2026 15:06
Lauře jsem věřil větší překvapení je pro mě spíš Bondar a její výhra nad Svitolinou.
peek
23.04.2026 14:32
Pane novináři Pavle Novotný, proč przníte příjmení maďarské a ukrajinské tenistce přechylováním, kdežto české a čínské nikoliv?
sojka1
23.04.2026 14:55
protoze UJC doporucuje neprechylovat cinska prijmeni a protoze Laura je v Cesku, takze uredne a cesky Samson..... stejne jako treba Sara Bejlek..... :-)
elsky
23.04.2026 14:58
Čím míň tomu rozumím, tím víc řvu
Kuba4Win
23.04.2026 15:07
Ale Miriam Škoch je tady Škochová
sojka1
23.04.2026 15:16
to jsem si vsimla i u Knutson a myslim, ze to Gabi vysvetlovala dvojim obcanstvim, ze v Cesku ma nase -ova, jak je uredne zapsana Miri nevim.....
wymwsze
23.04.2026 15:15
sojka1
23.04.2026 15:21
nejde mi to otevrit...
Diabolique
23.04.2026 14:28
Ja bych psal rovnou, ze Laure ve ctvrtem kole hrozi konec, protoze Madarku ve tretim zvladne.
Serpens
23.04.2026 14:27
Skvělá Laura, ve třetím setu svou čínskou soupeřku jednoduše přehrála, nic jiného to nebylo - přesná, rychlá, nebojácná, i podání se zdá být lepší než dřív. Koneckonců nadělila jí kanára. Často také nutila Wangovou hrát dva tři údery navíc, její frustrace stoupala a na konci zápasu už byla úplně nemožná. Co je nejlepší, můžeme si odškrtnout další děvče, které se už vyrovná svou hrou nejlepší stovce. Madrid je zdá se o pravdu místem zaslíbeným pro naše talenty. Jen asi bude Laura ještě dost nestálá, když dokázala ještě nedávno prohrávat s hráčkami páté stovky.
TSP
23.04.2026 14:46
Ženy jsou obecně nestálé .....a jejich nálady i výkony nevyrovnané či nepředvidatelné ..., taková už je jejich podstata pane .... od počátku lidstva ... a není potřeba se na tím pozastavovat a pokud snad sázíte, tak s touto zásadní nahodilostí prostě musíte počítat ....
Serpens
23.04.2026 14:49
Řekl bych, že ze sportovního hlediska ty rozptyly několik stovek míst na žebříčku ve výkonnosti zase tak časté nejsou, ač na WTA není o překvapení nouze.
Georgino
23.04.2026 14:54
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

