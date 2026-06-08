Fruhvirtová zahodila osm mečbolů! Dramatické derby s Viďmanovou se bude dohrávat v úterý
Viďmanová – L. Fruhvirtová 6:7, 7:6, přerušeno
Hned v úvodním gamu musela Viďmanová na svém podání řešit stav 15:40, dokázala si ale poradit, čtyřmi body otočila průběh a šla do vedení. Fruhvirtová tolik starostí při úvodním gamu na servisu neměla a rychle srovnala krok. V úvodu utkání byla aktivnější hráčkou rodačka z Prahy, která se snažila diktovat tempo výměn. Ve třetí hře si vypracovala další dvě brejkbolové možnosti, opět však úspěšná nebyla.
Mrzet ji to ale nemuselo. Svou převahu na kurtu ukázala bývalá 49. hráčka světa v páté hře, kdy poprvé v zápase vzala krajance podání. Brejk vzápětí potvrdila čistou hrou a šla do vedení 4:2. Rodačka z Moskvy si postupně více přivykla na agresivnější hru soupeřky, na returnu však byla naprosto bez šance. Za stavu 3:5 musela Viďmanová odvracet setbol, to se jí povedlo a snížila na rozdíl jediného gamu.
Fruhvirtovou mohla nevyužitá šance mrzet dvojnásobně. Set totiž nedokázala doservírovat, poprvé v utkání přišla o podání a bylo vyrovnáno – 5:5. Ve velmi nervózní koncovce si obě tenistky vzájemně znovu prohrály podání a o osudu první sady tak musel rozhodnout tie-break. I v něm se odehrával naprosto vyrovnaný duel, který nakonec na svou stranu překlopila Fruhvirtová, tie-break vyhrála 8:6 a šla do vedení.
S velmi opatrným tenisem vstoupily obě hráčky do úvodní sady. Nejdříve potřetí za sebou přišla o podání Fruhvirtová, její krajanka ji ale vzápětí napodobila a bylo vyrovnáno. Nepříliš atraktivní zápas pokračoval v režii podávajících hráček a po šesti hrách byl stav opět nerozhodný – 3:3. S velmi opatrným tenisem vstoupily obě hráčky do úvodní sady. Nejdříve potřetí za sebou přišla o podání Fruhvirtová, její krajanka ji ale vzápětí napodobila a bylo vyrovnáno.
Nepříliš atraktivní zápas pokračoval v režii podávajících hráček a po šesti hrách byl stav nerozhodný – 3:3. První klíčové momenty druhé sady přišly za stavu 5:4 pro Viďmanovou, kdy si Češka s ruskými kořeny vypracovala vedení na returnu 40:15, ani jednu šanci však nevyužila. Za stavu 6:5 pro Fruhvirtovou se naopak do kritické situace dostala ona, kdy musela odvracet tři mečboly. Pokaždé byla úspěšná a i o osudu druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra.
V té se dařilo hráčkám především na returnu. V prvních šesti bodech uspěla na servisu pouze jednou Fruhvirtová a dostala se tak do vedení 4:2. Po výměně stran ale Viďmanová rychle vývoj otočila. Získala čtyři míčky v řadě a vypracovala si dva setboly. Ani jednu šanci ale nevyužila a tie-break dospěl do stejného skóre jako v úvodní sadě 6:6.
Následující bod patřil Fruhvirtové, která si vypracovala mečbol. Ani ona ale důležitý míč neuhrála. Viďmanová následně neproměnila ani třetí setbol. odvrátila další celkově už pátý mečbol krajanky a drama pokračovalo. Zkrácená hra nebyla rozhodnutá aní po dvaceti odehraných bodech. Nakonec v ní uspěla poměrem 12:10 starší z Češek a poslala zápas do rozhodujícího dějství. Utkání bylo následně přerušeno a bude se dohrávat v úterý.
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