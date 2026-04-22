Obrovské trápení. Dimitrov v Madridu rychle končí, mizerná sezona pokračuje
Vallejo – Dimitrov 6:4, 6:4
Trápí se. Od loňského Wimbledonu, kdy si Dimitrov přivodil svalové zranění prsního svalu v nešťastném zápase s Jannikem Sinnerem, ve kterém vedl 2:0 na sety, se nemůže dostat do bývalé formy. A nic na tom nezměnila ani probíhající Masters v Madridu.
Do zápasu proti 96. hráči světa Vallejovi přitom Dimitrov nevstoupil špatně. Hned ve druhé hře měl dva brejkboly, nedokázal je ale proměnit. V páté hře to byl naopak on, kdo na svém podání zaváhal, a ztrátu už nedohnal. Sadu i přes čtyři brejkové možnosti ztratil 4:6.
I ve druhém dějství měl navrch jeho o třináct let mladší soupeř. Bývalé světové trojce vzal hned úvodní podání, to samé si zopakoval v sedmé hře a vedl už 5:2. Dimitrov to ještě zkusil, vzápětí i on uspěl na returnu, brejk potvrdil a snížil na 4:5. Více mu už ale jeho rival nedovolil a za hodinu a 35 minut mohl slavit vítězství dvakrát 6:4.
Z 11 odehraných zápasů od zmiňovaného Wimbledonu tak Dimitrov uspěl jen ve třech případech, a nic na tom nezměnila ani letošní sezona. Tu přitom začal výhrou nad Španělem Pablem Carreňem, poté už si připsal jen úspěch v Indian Wells proti Francouzi Terence Atmanemu. Dalších osm zápasů prohrál. Dimitrovovi tak v současné době patří až 137. příčka světového žebříčku.
"Je to neuvěřitelné. Připadám si jako ve filmu. Nevím, co se děje. Díval jsem se na Dimitrova v televizi, znám všechny jeho významné momenty kariéry. A teď jsem hrál proti němu a ještě k tomu vyhrál. Nevím, co na to říct, užívám si to,“ říkal po triumfu Vallejo, který se v dalším kole utká s Američanem Learnerem Tienem.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Madridu
Dimitrov před bitvou s Alcarazem: Porážky? Teď už si s tím hlavu nelámu, je to v pořádku
